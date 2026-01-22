つばめの大冒険　九州新幹線全線

九州旅客鉄道株式会社

この度、2026 年 3 月 12 日（木）、九州新幹線は全線開業 15 周年を迎えます。JR 九州では、この節目 にあたり、九州新幹線全線開業 15 周年記念プロジェクト「つばめの大冒険」を始動します。 本プロジェクトは、15 年間にわたり九州新幹線を利用してくださったお客さまや、沿線で支えてくださっ た地域の方々への感謝を込めて実施するものです。あわせて、JR 九州グループが掲げるビジョン「九州の元 気を、世界へ」を体現する取り組みとして展開いたします。

プロジェクトの象徴となるのが、2016 年の熊本地震で被災し、営業運転を終えた九州新幹線 800 系 「つばめ」U005 編成 1 号車です。この車両が、全線開業 15 周年を機に、10 年ぶりに再び動き出します。 現在は走行できない車両となった「つばめ」ですが、本プロジェクトでは、海路や陸路による輸送を通じて、 九州各地を巡り、最終的に JR 博多駅前広場に到着する予定です。

九州新幹線の歩みと、これまで支えてくださった方々への「ありがとう」の想いを伝える“感謝の旅”となり ます。10 年ぶりに動き出す「つばめ」に会いに、ぜひお越しください。

■メイングラフィック

■プロジェクト概要

九州新幹線全線開業 15 周年記念プロジェクト「つばめの大冒険」

【期間】

2026 年 3 月 12 日（木） ～

【概要】

2016 年の熊本地震で被災し、営業運転を終えた九州新幹線 800 系「つばめ」U005 編成 1 号車が、 九州新幹線全線開業 15 周年のシンボルとして復活。

修繕・再塗装を経て、熊本から博多まで“感謝の旅”に出発します！

【項目】

１. 「つばめ、復活」・・・復活した「つばめ」を熊本総合車両所でお披露目

２. 「つばめ、出航」・・・熊本新港から出航する「つばめ」をみんなでお見送り

３. 「つばめ、帰還」・・・約 1 週間にわたる航海を経て、いざ 10 年ぶりの博多駅へ

４. 「つばめ、満開」・・・約 10 日間、「つばめ」が JR 博多駅前広場に展示されます

【特設サイト URL】 https://www.jrkyushu.co.jp/train/kyushushinkansen_15th/

2026 年 3 月 12 日(木)に熊本総合車両所において、復活した「つばめ」のお披露目セレモニーを実施い たします。なお、この車体は 2016 年 4 月 14 日の熊本地震で被災し、お客さまを乗せて走ることができな くなった車体です。

約 10 年間、熊本総合車両所に保管されていた「つばめ」が、九州新幹線全線開業 15 周年プロジェクトのシ ンボルとして、修繕・再塗装を経て再登場します！

【 開 催 日 】 2026 年 3 月 12 日(木) ※時間未定

【 場 所 】 JR 九州熊本総合車両所

【 対 象 】 招待メディアの皆様

※安全の観点から、一般のお客さまはご参加いただけません。

※当日のセレモニーの様子は、メディアや SNS 等で発信する予定です。

2026 年 3 月 28 日(土)の深夜から 3 月 29 日（日）の早朝にかけて、熊本総合車両所から熊本新港に 向けて「つばめ」の陸上輸送を行います。

また、3 月 29 日（日）の日中にクレーンで車体を吊り上げ、「つばめ」を台船に設置します。

その後、台船に乗った「つばめ」が熊本新港から出航する様子が見学できるイベントを実施いたします。

【 開 催 日 】 2026 年 3 月 29 日(日) ※時間未定

【 場 所 】 熊本新港

【 対 象 】 観覧エリア・駐車場に限りがあるため、見学は抽選制とさせていただきます。

※抽選・応募方法は追って JR 九州のニュースリリースや SNS 等で告知いたします。

2026 年 3 月 29 日（日）に出航した「つばめ」は九州を巡る大冒険に出発します。

台船に乗った「つばめ」が九州新幹線沿線付近を中心に海の上から「ありがとう」を伝えに参りますので、 大海原を元気に泳ぐ「つばめ」をぜひ、見に来てください！

◇「つばめ」輸送ルートについて

大牟田エリア ▶ 八代エリア ▶ 川内エリア ▶ 鹿児島湾エリア ▶ 指宿エリア ▶ 博多エリア

※輸送ルートは全て「予定」となります。天候や渋滞状況により航路は変更となる場合がございます。

大海原での大冒険を終えた「つばめ」はいよいよ博多駅で約 10 日間、15 年分の「ありがとう」をお伝えす るため、3 つのイベントに参加します。タイトルに「満開」とあるように、イベントのテーマは「桜」。桜前線とと もに九州を北上した「つばめ」がみなさまの前に登場いたします！ぜひ 10 年ぶりに博多にやってくる「つば め」に会いにお越しください！

【イベント名】 つばめ、満開

【 開 催 日 】 2026 年 4 月 10 日（金） ※時間未定

【 場 所 】 JR 博多駅前広場

【開催概要】「つばめ」は 4 月 10 日(金)にみなさまに満開の桜をお見せするため、準備を始めます。

桜の木の幹や枝、花びらを直接「つばめ」へ描き入れます。そして夜、完成した満開の桜のイラス トをライトアップとともにお披露目いたします。

◇「つばめ」展示と同時開催のイベントについて

【イベント名】 テレ Q 開局 35 周年・九州新幹線全線開業 15 周年・JR 博多シティ開業 15 周年

『博多 GOGOGO フェスタ』

【 開 催 日 】 2026 年 4 月 11 日（土） ～ 4 月 12 日（日）

【 場 所 】 JR 博多駅前広場

【開催概要】 テレ Q 開局 35 周年・九州新幹線全線開業 15 周年・JR 博多シティ開業 15 周年を記念して、 3 社合同のタイアップイベント、「博多 GOGOGO フェスタ」を開催いたします。

▲イベントロゴ

【イベント名】 第 1 回ハカタエシカルマーケット × 博多 FARMERS MARKET

【開催日時】 2026 年 4 月 14 日（火）～4 月 19 日（日） 11 時～19 時 ※最終日のみ 18 時まで

【 場 所 】 JR 博多駅前広場

【開催概要】 「オーガニックとフェアな選択が、まちの真ん中から始まる」をテーマに、生産の現場やつくり手 の想いに触れながら、心地よい買い物の時間を楽しめるハカタエシカルマーケットとのタイアッ プイベントを開催いたします！

▲運営団体（ジ オーガニックデイズ）

イベント内容やタイムスケジュールなどの詳細は、追って JR 九州のニュースリリースや SNS 等で告知い たします。また、天候などの要因でイベント内容の変更およびイベントが中止になる可能性がございます。