¡Ú°ìËçÈÄÁÇºà¥·¥çー¥ëー¥à¡ÛÌÚºà¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¿·É÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Örewood warehouse Ìµ¿Í¥·¥çー¥ëー¥à¡×¥ªー¥×¥ó

¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¼é»³¶èÎµÀô»û2-1323¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿åÌî»Ë¹¾¡Ë¤Ï¡¢
2026Ç¯1·î1Æü¡¢
´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»ÔÉÕÃÎÄ®¡Ê¢¨½»½êÈó¸ø³«¡Ë¤Ë¡¢
¡Örewood warehouse¡Ê¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥¦¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡ËÌµ¿Í¥·¥çー¥ëー¥à¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é¥ì¥¹¥¥åー¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ìó1,700Ëç¤Î°ìËçÈÄ¤òÊÝ´É¤¹¤ëÁÒ¸Ë¤ò¡¢
Í½ÌóÀ©¡¦Ìµ¿Í±¿±Ä¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤È¤·¤Æ³«Êü¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ç¤¹¡£
Ç¯ÃæÌµµÙ¡¦17:00¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶È¡Ê¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©¡Ë¤Ç¡¢
Àß·×»Î¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦·úÃÛ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
¡Ö°ìËçÈÄ¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÇÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤â¡¢
Ì¤»Å¾å¤²¤Î¡ÈÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¡É¤ò¼«Í³¤Ë¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢Áª¤ÖÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¹þ¤Ï¡¢rewood¸ø¼°¥é¥¤¥ó¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ªー¥×¥ó¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¡Ö»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÌÚ¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡×¤³¤È¤òÍýÇ°¤Ë¡¢
ºÂÂî¤äÅ¹ÊÞ¥«¥¦¥ó¥¿ー¡¢²òÂÎ·úÃÛ¤Ê¤É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìËçÈÄ¤ò¥ì¥¹¥¥åー¤·¡¢
ºÆ¤Ó²È¶ñ¤ä·úÃÛºà¤È¤·¤Æ½Û´Ä¤µ¤»¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿°ìËçÈÄ¤ÏÌó1,700Ëç¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢´°À®ÉÊ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¡ÈÁÇºàÃÊ³¬¡É¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Çrewood¤Ï¡¢
¡ÖÁÇºà¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÁª¤Ù¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢
¼«¼ÒÁÒ¸Ë¤½¤Î¤â¤Î¤òÌµ¿Í¥·¥çー¥ëー¥à¤È¤·¤Æ³«Êü¡£
Àß·×»Î¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦·úÃÛ´Ø·¸¼Ô¡¢
¤½¤·¤Æ¡Ö°ìËçÈÄ¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢
¿·¤·¤¤ÌÚºàÁªÄê¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤ÎÆÃÄ§¡¦¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
£±. Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¡È°ìËçÈÄ¤ÎÁÇºà¸Ë¡É¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ø³«
rewood warehouse¤Ç¤Ï¡¢
»Å¾å¤²Á°¤ÎÌ¤²Ã¹©ºà¤òÃæ¿´¤Ë¡¢
ºÂÂî¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢Å¹ÊÞ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡¢
¸½ºß¤Ç¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Ê´õ¾¯ºà¤Þ¤Ç¡¢
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤ÇÊÝ´É¡¦Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ì¤»Å¾å¤²ºà¤Î¤¿¤á¡¢½ý¡¦±ø¤ìÅù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£². 3¤Ä¤ÎÁÒ¸Ë¤ò¡¢¥»¥ë¥Õ¤Ç¼«Í³¤Ë¸«³Ø
warehouse 1¡Ã¥«¥¦¥ó¥¿ーºà¥¹¥È¥Ã¥¯
¡¦～2,000mm¤ÎÅ·ÈÄ
¡¦ºÇÂç5,000mm¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ーºà
¡¦8,500mm¤Î¥Ñー¥×¥ë¥Ïー¥È¤Ê¤É´õ¾¯ºà
warehouse 2¡ÃÎØÀÚ¤ê¡¦ÊÑÌÚºà¥¹¥È¥Ã¥¯
¡¦1,000～1,800mm¤ÎÎØÀÚ¤êºà
¡¦¸ü100mm°Ê¾å¤Î¸üÈÄ¡¢ÊÑÌÚºà
warehouse 3¡Ã¥×¥ì¥ß¥¢¥àºà¥¹¥È¥Ã¥¯
¡¦2,000mm～¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à°ìËçÈÄ
¡¦²ÖÍü¤Îáî¡Ê¥³¥Ö¡Ë¤Ê¤É¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÉ½¾ð¤ò»ý¤ÄÁÇºà
»£±Æ¡¦ºÎÀ£¡¦²¼¸«¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Í³¡£
¾¦ÃÌ¤ä²Ã¹©¤ÎÁêÃÌ¤Ï¡¢¸åÆüLINE¤Ë¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£³. Ìµ¿Í ¡ß Í½ÌóÀ©¤À¤«¤é¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡¢ÀÅ¤«¤ÊÁÇºàÂÎ¸³
ËÜ¥·¥çー¥ëー¥à¤Ï¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¡¦Ìµ¿Í±¿±Ä¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀâÌÀ¤ä±Ä¶È¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢
ÌÚ¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¤Ïrewood¸ø¼°LINE¤è¤ê¼õÉÕ¡£
¾ì½ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Í½Ìó´°Î»¸å¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
rewood¤Ï¡Örewood warehouse Ìµ¿Í¥·¥çー¥ëー¥à¡×¤Î±¿±Ä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢
°ìËçÈÄ¤ò¡È¾¦ÉÊ¡É¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡ÖÁª¤ÖÂÎ¸³¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢
¡¦Àß·×»Î¡¦·úÃÛ²È¸þ¤±¤ÎÁÇºàÁªÄêµòÅÀ
¡¦½Û´Ä·¿ÁÇºà¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì
¡¦ÃÏ°è»ñ¸»¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤·¤¤¥·¥çー¥ëー¥à¥â¥Ç¥ë
¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢
ÌÚºà¤È¿Í¡¢¿¹¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°µòÅÀ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Òrewood Ã´Åö¡§¿åÌî¡¡¾Èµ×
¡Örewood warehouse¤Ï¡¢¡ÈÇä¤ë¤¿¤á¤Î¾ì½ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡ÈÁª¤Ö¤¿¤á¤Î¾ì½ê¡É¤Ç¤¹¡£
»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿°ìËçÈÄ¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÇÁª¤Ö¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢
Ì¤Íè¤Î¿¹¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê½Û´Ä¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤«¤é¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×