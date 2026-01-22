¡Ö¥¢¥Ã¥·¥å¥¢ー¥à¥º-³¥ßþÀïÀþ-¡×¤¬¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿¿Íý¤ÎÌç¡×³«ºÅ¡ª¡ÖTa154A¡×ÅÐ¾ì¡ªº½¿Ð¤ÎÈàÊý¤Ë¤Ï¡Ä
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒEMBERS¡×¤Ï¡¢¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤ÎÈþ¾¯½÷¡ß¥ß¥ê¥¿¥êー¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óRPG¡Ö¥¢¥Ã¥·¥å¥¢ー¥à¥º-³¥ßþÀïÀþ-¡×¤¬2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿¿Íý¤ÎÌç¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦µ¡Ç½
¡¦¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿¿Íý¤ÎÌç ~Gate of Truth~¡×³«ºÅ
¡ÖÀ¸¤±¤ëÅ·¼ç¤Î¸æ»Ò¤Ê¤ë¥¤¥¨¥º¥¹¡¢¤ï¤ì¤é¤ò¤¢¤ï¤ì¤ßµë¤¨¡£¡×»ä¤ÏÀ¼¹â¤é¤«¤Ë²Î¤Ã¤¿¡£±ê¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë»à¤Ëµà¤Á¤¿ÌÚ¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤ê¡¢²Ð±ë¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÅ·¤ò¾×¤¡¢»ä¤Î´é¤ò¤Ê¤á¡¢Á´¿È¤òÆÝ¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤À¤¬»ä¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë――»ä¤Ï¤ä¤¬¤ÆÈà¤È¡¢¤¤¤ä¡¢Èà½÷¤È¡¢»þ¤ÎÄ¹²Ï¤ÎÈàÊý¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÌÜ³Ð¤á¤ë¤Î¤À¤È¡£
🐙¥¤¥Ù¥ó¥ÈPV🐙
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=yEe7VSzNtrI ]
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑ¥¹¥Æー¥¸¡×¡¢¡Ö¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑÇ¤Ì³¤ÎÃ£À®Êó½·¤«¤é¡¢¿·DOLLS¡ÖFW200C-1¤Î¾ðÊó¹½À®ÂÎ¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§
2026/1/22(ÌÚ)¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2026/2/19(ÌÚ) 13:59
¢£DOLLS¡¦¥¹¥¥ó
¡¦¿·DOLLSÅÐ¾ìµÚ¤Ó¿·µ¬¾¤½¸¡Ö²æ¤¬¿´¤Ï·ÉéÊ¤Ê¤ê¡×³«ºÅ
º½³¤¤Î±ü¿¼¤¯¤Ë±£¤ì½»¤àËâ½÷¤Ï¡¢¡ÖËâË¡¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌë°Ç¤Ëéçµ¤Ï°¤òÃÛ¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä
¡ÖTa154A¡×¤Ï¡¢¤¿¤ÀÀÅ¤«¤Ë¡¢¸ÉÆÈ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ·ÉéÊ¤Ë――º½³¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢±¿Ì¿¤Î¿Í¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿·µ¬¾¤½¸¡Ö²æ¤¬¿´¤Ï·ÉéÊ¤Ê¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTa154A¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖFW200C-1¡×¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§
2026/1/22(ÌÚ)¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å～2026/2/5(ÌÚ) 04:59
¡¦¡Ö¥µ¥ô¥£¥ëºÛË¥²ñ¡×¾¦ÉÊ¤¬¹¹¿·
¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿¿Íý¤ÎÌç ~Gate of Truth~¡×¤Î³«ºÅ¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥ô¥£¥ëºÛË¥²ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¹¥¥ó¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ú3 ½ÅÀïÆ®µ¡¡ÖHe219A-0¡×¸ÂÄê¥¹¥¥ó¡Ö°ÛÃ¼¤Î¸æ»È¤¤¡×🐙
¡ú3 ½Å²ÐË¤¡Ö¥·¥å¥È¥ë¥à¥Æ¥£ー¥¬ー½é´ü·¿¡×¸ÂÄê¥¹¥¥ó¡ÖÌ½¤±Æ¤ËÂÔ¤ÁÉú¤»¤ë¼Ô¡×🐙
ÈÎÇä´ü´Ö¡§
2026/1/22(ÌÚ)¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å～2026/2/19(ÌÚ) 04:59
¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇäÃæ¡ª
¤Þ¤¿¡¢¼«Í³¤Ë¡ù3DOLLS¤òÁª¤Ù¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ä²áµî¤ËÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¸ÂÄê¥¹¥¥ó¤ò¼«Í³¤ËÁª¤ó¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¥²ー¥àÆâ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
Â¾¤Ë¤â¥²ー¥àÆâ¤Î¾ïÀß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡¥¢¥×¥êÌ¾¡¡¡§¥¢¥Ã¥·¥å¥¢ー¥à¥º-³¥ßþÀïÀþ-
¢¡²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©
