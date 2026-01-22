【セレッソ大阪】2/22(日)広島戦 大人気サッカー系インフルエンサー「ジャンキソウ」の来場決定！
株式会社セレッソ大阪
オープニングトークへの参加
レフェリーエスコート
2/22（日）広島戦で大人気サッカー系インフルエンサーの「ジャンキソウ」の来場が決定しました。メンバーのダイさんはセレッソ大阪ユース出身です。オープニングトークやレフェリーエスコートでスタジアムを盛り上げていただきます。
※チケット販売は1/24(土)11:00～ファンクラブ先行、1/29(木)11:00～一般販売を予定しております
ジャンキソウ ダイさんからのコメント
「育成時代にお世話になったセレッソ大阪で、また一緒に戦えることを心より嬉しく思います！サッカー選手を目指したあの頃の気持ちを胸に、力の限り応援します！ほなヨドコウいこか！」
対象日程
2月22日（日）15:00キックオフ（ヨドコウ桜スタジアム）
2026明治安田百年構想J1リーグ WEST第3節
セレッソ大阪 vs サンフレッチェ広島
実施内容
オープニングトークへの参加
試合前トークショーにご参加いただきます。
実施場所：ヨドコウ桜スタジアム 場内
※実施時間は決まり次第お知らせいたします
レフェリーエスコート
ダイさん、ソウタさんがレフェリーエスコートに参加いただきます。
実施時間：14:00ごろ
実施場所：ヨドコウ桜スタジアム 場内
※イベント参加・観覧には当日の観戦チケットが必要となります
※予告なしに変更となる場合がございます、予めご了承ください
ジャンキソウ プロフィール
サッカーあるあるなどが詰まったドラマをYouTubeで発信し、爆発的人気を集める4人組。彼らの動画は、リアルな体験をベースにしたユーモアと共感を武器に、幅広い世代のファンから支持を得ている。メンバーのダイさんはセレッソ大阪U-12 (関西トレセン)と西U-15出身。