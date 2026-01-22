¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï »Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2026-2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯01·î08¤Ë¡Ö°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2026-2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï»Ô¾ì¤Î³µÍ×
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï »Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 242 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î °åÎÅÈþÍÆµ¡´ï »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 118 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 8.1% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï»Ô¾ì¤Î¥·¥§¥¢³ÈÂç¤Ï¡¢Äã¿¯½±À¤ª¤è¤ÓÈó¿¯½±À¼£ÎÅ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÈþÍÆ°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¡¢¹âÅÙ¤Ê°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÈþÍÆ·ÁÀ®³°²Ê³Ø²ñ¡ÊISAPS¡Ë¤¬2024Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³°²Ê¼ê½Ñ·ï¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ5.5%Áý¤ÈÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/medical-aesthetic-devices-market/114562
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AI¤äµ¡³£³Ø½¬¤ÎÅý¹ç¡¢¹âÅÙ¤Ê²èÁü½èÍýµ»½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÅê»ñÁý²Ã¡¢¤ª¤è¤Ó¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢µ¡´ï¤ª¤è¤Ó¼£ÎÅÈñÍÑ¤Î¹â³Û¤µ¤¬¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤ÊÈþÍÆµ¡´ï¤ÏÂ¿³Û¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾®µ¬ÌÏ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹â³Û¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¡¢µ¡´ï¤ÎÉáµÚ¤òÀ©¸Â¤·¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÁË³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339804/images/bodyimage1¡Û
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï »Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ¡¢µ»½ÑÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá:
https://www.sdki.jp/sample-request-114562
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï»Ô¾ì¤Ï¥Ü¥Ä¥ê¥Ì¥¹ÆÇÁÇ¡ÊÃí¼ÍºÞ¡Ë¡¢¿¿Èé½¼Å¶ºÞ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥ê¥ó¥°µ¡´ï¡¢ÈéÉæ°ú¤Äù¤áµ¡´ï¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¥Ü¥Ä¥ê¥Ì¥¹ÆÇÁÇ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢´é¤Î¥·¥ï²þÁ±¡¢¤·¤ï¤Î·Ú¸º¡¢Â¿´À¾É¼£ÎÅ¡¢Í½ËÉÅª¤Ê¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°ÎÅË¡¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë34%¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñFDA¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÈþÍÆÌÜÅª¤Î¥Ü¥Ä¥ê¥Ì¥¹ÆÇÁÇÀ½ºÞ¤Î¿·À½ÉÊ¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Hugel America, Inc.¡ÊHugel Inc.¤Î»Ò²ñ¼Ò¡Ë¤¬À½Â¤¤¹¤ë¡ÖLetybo¡×¤Ç¡¢À®¿Í¤Ë¤ª¤±¤ëÈý´Ö¤Î¤·¤ï¤Î¼£ÎÅ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï¤ÎÃÏ°è»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÃÏ°èÊÌÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ï¡¢Äã¿¯½±¼ê½Ñ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ÈÈþÍÆ¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë35%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ISAPS¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÈþÍÆÀ°·Á¼ê½Ñ¤Î¤¦¤Á¡¢6.1 É´Ëü·ï°Ê¾å¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï»Ô¾ì¤Î³µÍ×
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï »Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 242 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î °åÎÅÈþÍÆµ¡´ï »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 118 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 8.1% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï»Ô¾ì¤Î¥·¥§¥¢³ÈÂç¤Ï¡¢Äã¿¯½±À¤ª¤è¤ÓÈó¿¯½±À¼£ÎÅ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÈþÍÆ°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¡¢¹âÅÙ¤Ê°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÈþÍÆ·ÁÀ®³°²Ê³Ø²ñ¡ÊISAPS¡Ë¤¬2024Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³°²Ê¼ê½Ñ·ï¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ5.5%Áý¤ÈÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/medical-aesthetic-devices-market/114562
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AI¤äµ¡³£³Ø½¬¤ÎÅý¹ç¡¢¹âÅÙ¤Ê²èÁü½èÍýµ»½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÅê»ñÁý²Ã¡¢¤ª¤è¤Ó¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢µ¡´ï¤ª¤è¤Ó¼£ÎÅÈñÍÑ¤Î¹â³Û¤µ¤¬¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤ÊÈþÍÆµ¡´ï¤ÏÂ¿³Û¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾®µ¬ÌÏ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹â³Û¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¡¢µ¡´ï¤ÎÉáµÚ¤òÀ©¸Â¤·¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÁË³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339804/images/bodyimage1¡Û
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï »Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ¡¢µ»½ÑÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá:
https://www.sdki.jp/sample-request-114562
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï»Ô¾ì¤Ï¥Ü¥Ä¥ê¥Ì¥¹ÆÇÁÇ¡ÊÃí¼ÍºÞ¡Ë¡¢¿¿Èé½¼Å¶ºÞ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥ê¥ó¥°µ¡´ï¡¢ÈéÉæ°ú¤Äù¤áµ¡´ï¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¥Ü¥Ä¥ê¥Ì¥¹ÆÇÁÇ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢´é¤Î¥·¥ï²þÁ±¡¢¤·¤ï¤Î·Ú¸º¡¢Â¿´À¾É¼£ÎÅ¡¢Í½ËÉÅª¤Ê¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°ÎÅË¡¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë34%¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñFDA¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÈþÍÆÌÜÅª¤Î¥Ü¥Ä¥ê¥Ì¥¹ÆÇÁÇÀ½ºÞ¤Î¿·À½ÉÊ¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Hugel America, Inc.¡ÊHugel Inc.¤Î»Ò²ñ¼Ò¡Ë¤¬À½Â¤¤¹¤ë¡ÖLetybo¡×¤Ç¡¢À®¿Í¤Ë¤ª¤±¤ëÈý´Ö¤Î¤·¤ï¤Î¼£ÎÅ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï¤ÎÃÏ°è»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·
°åÎÅÈþÍÆµ¡´ï»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÃÏ°èÊÌÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ï¡¢Äã¿¯½±¼ê½Ñ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ÈÈþÍÆ¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë35%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ISAPS¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÈþÍÆÀ°·Á¼ê½Ñ¤Î¤¦¤Á¡¢6.1 É´Ëü·ï°Ê¾å¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£