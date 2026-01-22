¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î»þÂå¤Ë¿¤Ó¤ë¡È¸«¤¨¤Ê¤¤Ãæ³ËÉôÉÊ¡É¡§·³ÍÑÅÅ¸»»Ô¾ì¤Ï2031Ç¯¤Ë75.64²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø
·³ÍÑÅÅ¸»¤È¤Ï¡¢·³»öÍÑÅÓ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¸·³Ê¤ÊÀÇ½¡¢¿®ÍêÀ¡¢¤ª¤è¤Ó´Ä¶´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ì¤ÊÅÅ¸»ÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅÅ¸»¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤¥¹¥È¥ì¥¹²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ì´Ó¤·¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Éý¹¤¤·³ÍÑµ¡´ï¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·³ÍÑÅÅ¸»¤Ï¡¢·³»öÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëµ¡´ï¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿´Â¡Éô¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»Ô¾ì¤Ï¹âÀÇ½¤«¤Ä¹â¿®ÍêÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÆÃ¼ì¤ÊÊ¬Ìî¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÁõÈ÷¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢Ìµ¿Í²½¡¢ÅÅÆ°²½¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½ÑÅª¿Ê²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅÅ¸»¤Ø¤ÎÍ×µá»ÅÍÍ¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸·³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Î·øÏ´À¤äÂÑ´Ä¶ÀÇ½¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅ¼§ÇÈÂÐºö¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¡¢¾®·¿·ÚÎÌ²½¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¹çÅª¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤¬À½ÉÊ¶¥ÁèÎÏ¤Î¸°¤ò°®¤ë¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ë³Æ¹ñËÉ±ÒÍ½»»¤ÎÁý²Ã¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿··¿¤ÎÀï½Ñ¼ÖÎ¾¡¢¥ìー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÅÅ»ÒÀïÁõÃÖ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÅÅ¸»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼ûÍ×¤âÆ±»þ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤Î·³ÍÑµ¡´ï¤¬Í×µá¤¹¤ëÅÅÎÏ¤Î¼Á¤ä½ÀÆðÀ¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÀ©¸æµ»½Ñ¤ä¥â¥¸¥åー¥ëÀß·×¤Ê¤É¡¢³×¿·Åªµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤¬»Ô¾ì¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦·³ÍÑÅÅ¸»»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/437435/military-power-supply¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬6%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë·³ÍÑÅÅ¸»»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï75.64²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ·³ÍÑÅÅ¸»À¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339786/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339786/images/bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î·³ÍÑÅÅ¸»»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×18´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·³ÍÑÅÅ¸»¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Eaton¡¢Cosel¡¢VICOR¡¢TDK-Lambda¡¢Beijing Relpow Technology¡¢Enercon Technologies¡¢Ganhua Science & Industry¡¢Astrodyne TDI¡¢SynQor¡¢Milpower Source¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó23.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´ë¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ºµ»½Ñ´ðÈ×¤Î³ÎÎ©¤ÈÀ½ÉÊ¿®ÍêÀ¤Î¶¯²½¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë·³ÍÑÅÅ¸»¤Ï¡¢Ê¿»þ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÈó¾ï»þ¤Ë¤â³Î¼Â¤ËºîÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¿®ÍêÀÉ¾²Á¤ä¼Âµ¡´Ä¶»î¸³¤òÄÌ¤¸¤¿¼ÂÀÓ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£Àß·×¤«¤éÀ½Â¤¡¢»î¸³¤Þ¤Ç°ì´ÓÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¹´ü·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¹ñ¤Î·³¼ûÄ´Ã£À©ÅÙ¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¸³«ÎÏ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡£Ã±¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¶¡µë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÂÐ±þ¡¢ÊÝ¼é»Ù±ç¡¢¸½ÃÏ²½À¸»º¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÌ±À¸ÍÑµ»½Ñ¤È¤ÎÍ»¹ç¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¾¦ÍÑµ»½Ñ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë·³ÍÑ»ÅÍÍ¤ËÅ¾´¹¤¹¤ëµ»½ÑÅª½ÀÆðÀ¤â´ë¶È¶¥ÁèÎÏ¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢AI¤ä¼«Î§À©¸æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎÌ»ÒÄÌ¿®¤Ê¤ÉÀè¿Êµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À·³ÍÑÁõÈ÷¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅÅ¸»¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹À¤ä¥µ¥¤¥ÐーËÉ¸æÇ½ÎÏ¤â½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÅÙ²½¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì¤ÇÃæ³ËÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£µ»½Ñ³×¿·¤È»Ô¾ìÆ¶»¡¤ÎÎ¾ÎØ¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢·³ÍÑÅÅ¸»¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£
