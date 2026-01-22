¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅÆ°²½¡¦IoT²½¤¬¿Ê¤àÃÏ¾å»Ù±ç¼ÖÎ¾¡§¹Ò¶õµ¡µëÌý¥È¥é¥Ã¥¯»Ô¾ì¡¢2031Ç¯6.44²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø
¹Ò¶õµ¡µëÌý¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥åー¥¨¥ë¥Ð¥¦¥¶ー¡¢¥ê¥Õ¥åー¥¨¥éー¡Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤ËÇ³ÎÁ¤òÍ¢Á÷¡¦¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ÃùÂ¢»ÜÀß¤«¤é¹Ò¶õµ¡¤Ø¥¸¥§¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ¤ä¹Ò¶õ¥¬¥½¥ê¥ó¤ò°ÜÁ÷¤·¡¢Àµ³Î¤«¤Ä°ÂÁ´¤ËµëÌý¤ò¹Ô¤¦Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¹Ò¶õµ¡µëÌý¥È¥é¥Ã¥¯¶È³¦¤Ï¡¢¹Ò¶õ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈÃÏ¾å»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õÍ¢Á÷¤Î³ÈÂç¤È¶õ¹Á¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬Ì©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¡¢Ì±´Ö¹Ò¶õ¡¦²ßÊªÍ¢Á÷¤ÎÁÐÊý¤Ç¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¶õ¹Á¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¿×Â®¤ÊµëÌý¤¬²ÄÇ½¤ÊÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¡ÂÎ¤´¤È¤ÎÇ³ÎÁ»ÅÍÍ¤äµëÌýÂ®ÅÙ¤Î°ã¤¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ»½ÑÅª¤Ê½ÀÆðÀ¤È°ÂÁ´Àß·×¤¬¶È³¦À®Ä¹¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¤ÎÆ°ÂÖ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹Ò¶õµ¡µëÌý¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¼ûÍ×¤ÏÃ±¤Ë¹Ò¶õµ¡¿ô¤ÎÁý¸º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶õ¹Á¤Î¼«Æ°²½¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þ¤ÎÆ°¤¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÆ°¼°¤äÄãÇÓ½Ð¥¿¥¤¥×¤ÎµëÌý¼ÖÎ¾¤Î³«È¯¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤ÈÀ°È÷¸úÎ¨¤ÎÎ¾Î©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ò¶õ¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢µëÌý¼Ö¤Ë¤âIoT¤ä¥ê¥âー¥È´Æ»ëµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¶È³¦¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¼ç¤Ê»Ô¾ì¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õÎ¹¹Ô¤ÎÉüÄ´¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷Åê»ñ¤Î²ÃÂ®¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿·¶½¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¶õ¹Á¤Î¿·Àß¤ä´ûÂ¸»ÜÀß¤Î¶áÂå²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤ÃÏ¾å»Ù±ç¼ÖÎ¾¤ÎÀ°È÷¼ûÍ×¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ò¶õÇ³ÎÁ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´´ð½à¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÀºÌ©¤ÊµëÌýÀ©¸æ¤¬²ÄÇ½¤ÊÀìÍÑ¥È¥é¥Ã¥¯¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î³°ÉôÍ×°ø¤¬¡¢¿·µ¬¥×¥ì¥¤¥äー¤Î»²Æþ¤äµ»½Ñ³×¿·¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦¹Ò¶õµ¡µëÌý¥È¥é¥Ã¥¯»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/47857/aircraft-refueling-trucks¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬6.6%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¹Ò¶õµ¡µëÌý¥È¥é¥Ã¥¯»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï6.44²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¹Ò¶õµ¡µëÌý¥È¥é¥Ã¥¯À¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339785/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339785/images/bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¹Ò¶õµ¡µëÌý¥È¥é¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×14´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹Ò¶õµ¡µëÌý¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Westmor Industries¡¢Garsite¡¢Titan Aero Group¡¢SkyMark¡¢Refuel International¡¢Rampmaster¡¢BETA Fueling Systems¡¢Aerosun Corporation¡¢Fluid Transfer International¡¢CLW Group¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó52.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹Ò¶õµ¡µëÌý¥È¥é¥Ã¥¯¤Îº£¸å¤ÎÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¹Ò¶õ¶È³¦¤Î²óÉü¤È¿·¶½»Ô¾ì¤Ç¤Î¹Ò¶õ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ÈÄ¥¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëµ¡ºà¤â¹¹¿·¤ÈºÇÅ¬²½¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µëÌý¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¹¹¿·¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Ã»´ü²½¤·¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê£»¨¤Ê¶õ¹Á±¿±Ä¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤ÊÇ³ÎÁ´ÉÍýµ¡Ç½¤ä±ó³ÖÁàºîµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¶õ¹Á±¿±Ä²ñ¼Ò¤äÃÏ¾å»Ù±ç´ë¶È¤È¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ä¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»Ô¾ìÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿®ÍêÀ¤È±¿ÍÑ¸úÎ¨¤Î¹â¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÀ½ÉÊÀß·×¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¡£º£¸å¤Ï¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ÎºÙÊ¬²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÍÆÎÌ¡¢µ¡Æ°À¡¢´Ä¶ÀÇ½¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶¥ÁèÎÏ°Ý»ý¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£
