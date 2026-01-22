¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥Æ¥ó¥¦¥©ー¥ëÍÑ¥¢¥ë¥ß¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢Æ°¸þÊ¬ÀÏÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È2026-2032
2026Ç¯1·î22Æü¤Ë¡¢QYResearch³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡Ö¥«ー¥Æ¥ó¥¦¥©ー¥ëÍÑ¥¢¥ë¥ß¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2026～2032¡×¤ÎºÇ¿·Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥«ー¥Æ¥ó¥¦¥©ー¥ëÍÑ¥¢¥ë¥ß¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢À®Ä¹Í½Â¬¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤ÈÈ¯Å¸Êý¸þ¤ò¸«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£¥«ー¥Æ¥ó¥¦¥©ー¥ëÍÑ¥¢¥ë¥ß¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë»Ô¾ì¤òÀ½ÉÊÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬Îà¤·¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼çÍ×´ë¶È¤Î¾Ò²ð¡¢Çä¾å¡¢ºÇ¿·¤Î³«È¯¾õ¶·¡¢¤ª¤è¤Ó¶¥¹ç´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¾Íè¤Î»Ô¾ìµ¡²ñ¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥Æ¥ó¥¦¥©ー¥ëÍÑ¥¢¥ë¥ß¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢·úÃÛ³°Áõ¤ÎÈó¹½Â¤ÊÉ¤ò¹½À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²¡½ÐÀ®·Á¥¢¥ë¥ßÉôºà¤Ç¤¢¤ë¡£·ÚÎÌÀ¡¢ÂÑ¿©À¡¢²Ã¹©¼«Í³ÅÙ¤ËÍ¥¤ì¡¢¥¬¥é¥¹¤ä¥Ñ¥Í¥ë¤Î»Ù»ý¹½Â¤¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¹âÁØ·úÃÛ¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Î³°´ÑÀß·×¤È°ÂÁ´À¤ò»Ù¤¨¤ë·úºà¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ
2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥«ー¥Æ¥ó¥¦¥©ー¥ëÍÑ¥¢¥ë¥ß¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢48300É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë3.0%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë59310É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ
¥«ー¥Æ¥ó¥¦¥©ー¥ëÍÑ¥¢¥ë¥ß¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë»Ô¾ì¤ÏÀ½ÉÊ¡¢ÍÑÅÓ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹Å¸Ë¾¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÊÌ¡§Unitised Type¡¢ Stick Built Type
ÍÑÅÓÊÌ¡§Commercial Building¡¢ Public Building¡¢ Residential Building
ÃÏ°èÊÌ
ËÌÊÆ¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡§¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡§Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è
¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡§¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ°è
ÃæÅì¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¡§¥È¥ë¥³¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃæÅìµÚ¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è
¶¥¹ç´Ä¶Ê¬ÀÏ
À¤³¦¤Î¥«ー¥Æ¥ó¥¦¥©ー¥ëÍÑ¥¢¥ë¥ß¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Yuanda China¡¢ JiangHong Group¡¢ China State Construction¡¢ Schuco¡¢ Oldcastle BuildingEnvelope¡¢ China Aviation Sanxin¡¢ Zhejiang Yasha Decoratio¡¢ China Fangda Group¡¢ Kawneer¡¢ Zhejiang Zhongnan Holding¡¢ Hainan Development¡¢ China Construction Shenzhen Decoration¡¢ Shenzhen King Faade Decoration Engineering¡¢ Toro Glasswall¡¢ Zhuhai Jingyi Glass¡¢ YKK AP¡¢ Hwarrior Curtain Wall Engineering¡¢ Suzhou Kelida Building¡¢ Guangzhou Leadsea Industry Co.,Ltd¡¢ Shenzhen Jinyue Curtain Wall¡¢ Sanhotai¡¢ Zhongshan Shengxing
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò³µÍ×¡¢ºÇ¿·¤Î³èÆ°¡¢³Æ´ë¶È¤Î¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÀïÎ¬¤ä»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ê¶¥¹çÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè1¾Ï¡§¥«ー¥Æ¥ó¥¦¥©ー¥ëÍÑ¥¢¥ë¥ß¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ½ÉÊ¤Î³µÍ×¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏÍ½Â¬¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢²Á³Ê¡¢µÚ¤ÓºÇ¿·¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢¶È³¦¿ä¿ÊÍ×°ø¡¢µ¡²ñ¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÆÃÄê¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü½Ò¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2032¡Ë
