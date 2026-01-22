¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ëAIÍÑ¥¤¥ó¥á¥â¥ê±é»»¥Á¥Ã¥×¥ì¥Ýー¥È¡§»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹Æ°¸þ¡¢¥ê¥¹¥¯Ê¬ÀÏ2026
2026Ç¯1·î22Æü¤Ë¡¢QYResearch³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖAIÍÑ¥¤¥ó¥á¥â¥ê±é»»¥Á¥Ã¥×―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2026～2032¡×¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢AIÍÑ¥¤¥ó¥á¥â¥ê±é»»¥Á¥Ã¥×»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢Çä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¹ñÊÌ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë´ð¤Å¤¯À®Ä¹Í½Â¬¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÄêÎÌ¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤¿¤á¤ÎÄêÀÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤â¹Ô¤¤¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥AIÍÑ¥¤¥ó¥á¥â¥ê±é»»¥Á¥Ã¥×»Ô¾ìµ¬ÌÏ
AIÍÑ¥¤¥ó¥á¥â¥ê±é»»¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢¥á¥â¥êÆâ¤Ç±é»»½èÍý¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Çー¥¿Å¾Á÷¤òºÇ¾®²½¤¹¤ëÀè¿ÊÈ¾Æ³ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡£¾ÃÈñÅÅÎÏºï¸º¤È¹âÂ®½èÍý¤ò¼Â¸½¤·¡¢AI¿äÏÀ¤ä¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¼¡À¤ÂåAI¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÃæ³Ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
AIÍÑ¥¤¥ó¥á¥â¥ê±é»»¥Á¥Ã¥×¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2025Ç¯¤Ë231É´ËüÊÆ¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï484É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤ÇÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë112.4%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ê¡¢2032Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬44335É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥AIÍÑ¥¤¥ó¥á¥â¥ê±é»»¥Á¥Ã¥×»Ô¾ì¤ÎÊ¬Îà¤È¼çÍ×´ë¶È
¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢
AIÍÑ¥¤¥ó¥á¥â¥ê±é»»¥Á¥Ã¥×»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î´ë¶È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡§Samsung¡¢ SK Hynix¡¢ Syntiant¡¢ D-Matrix¡¢ Mythic¡¢ Graphcore¡¢ EnCharge AI¡¢ Axelera AI¡¢ Hangzhou Zhicun (Witmem) Technology¡¢ Suzhou Yizhu Intelligent Technology¡¢ Shenzhen Reexen Technology¡¢ Beijing Houmo Technology¡¢ AistarTek¡¢ Beijing Pingxin Technology
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ìÊ¬Îà
AIÍÑ¥¤¥ó¥á¥â¥ê±é»»¥Á¥Ã¥×»Ô¾ì¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÊÌ¡§In-memory Processing (PIM)¡¢ In-memory Computation (CIM)
ÍÑÅÓÊÌ¡§Small Computing Power¡¢ Large Computing Power
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤ÏÃÏ°èÊÌ¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ
°Ê²¼¤Î¼çÍ×ÃÏ°è¡¦¹ñ¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢¼ûÍ×Æ°¸þ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌÊÆ¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡§¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥í¥·¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡§Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è
¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡§¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ°è
ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡§¥È¥ë¥³¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃæÅìµÚ¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢´ë¶È¤¬AIÍÑ¥¤¥ó¥á¥â¥ê±é»»¥Á¥Ã¥×»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤òÍý²ò¤·¡¢ÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¾ðÊó»ñÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£³¡¥¡ÚÁíÌÜÏ¿¡Û
Âè1¾Ï¡§»Ô¾ì³µ¶·¤È¶È³¦Æ°¸þ
AIÍÑ¥¤¥ó¥á¥â¥ê±é»»¥Á¥Ã¥×¤Î»Ô¾ì³µÍ×¤òÀâÌÀ¤·¡¢À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿ä°Ü¡¢Çä¾å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤ëÍ×°ø¤ä¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¡¢À®Ä¹µ¡²ñ¡¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¡¦¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2032Ç¯¡Ë
