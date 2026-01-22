¿³ººÂÐ±þ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¡£¥¯¥é¥¦¥É·¿P¥Þー¥¯/ISO´ÉÍý¥Äー¥ë¡ØP¥Þー¥¯¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡ØISMS¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡Ø9001¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡Ø14001¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡¢¿³ºº°÷ÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÈ¯¹Ô¡¦´ÉÍýµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã
P¥Þー¥¯¡¢ ISO¥³¥ó¥µ¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±ç¼ÂÀÓ No.1¡ÊÃí1¡Ë¤ÎP¥Þー¥¯/ISO¤Î¼èÆÀ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖÇ§¾Ú¥Ñー¥È¥Êー¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥¨ー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÅè ´²¿Í¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿P¥Þー¥¯/ISO´ÉÍý¥Äー¥ë¡ØP¥Þー¥¯¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡ØISMS¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡Ø9001¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡Ø14001¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿³ºº»þ¤Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¿³ºº°÷ÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÈ¯¹Ôµ¡Ç½¡×¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¿³ººÂÐ±þ¤ËÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¡¢´ÉÍý¼Ô¤¬Å¬ÀÚ¤ËÀ©¸æ¤·¤Ê¤¬¤éÈ¯¹Ô¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¿³ººÂÐ±þ»þ¤Î±¿ÍÑÉé²Ù·Ú¸º¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤Î¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡Ë2025Ç¯5·î´ü_P¥Þー¥¯¡¢ISO¥³¥ó¥µ¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº/Ä´ººµ¡´Ø¡§ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½
¢£¡Ö¿³ºº°÷ÀìÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤Î³µÍ×
¥¤¥áー¥¸²èÁü
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿P¥Þー¥¯/ISO´ÉÍý¥Äー¥ë¡ØP¥Þー¥¯¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡ØISMS¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡Ø9001¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡Ø14001¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿³ººÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¤Ë¿³ºº°÷¤Ø¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¦Í¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷ÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸ÄÊÌ¤ËºîÀ®¡¦ÀßÄê¤¹¤ë±¿ÍÑ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢
¡¦¸¢¸ÂÀßÄê¤¬ÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¦¿³ºº½ªÎ»¸å¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ÄÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤Î²ÝÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー´ÉÍý²èÌÌ¤«¤é¡Ö¿³ºº°÷ÍÑ¡×¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®»þ¤Ë¿³ºº°÷ÍÑ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿³ººÂÐ±þ¤ËÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¸¢¸ÂÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤´¤È¤ËÍ¸ú´ü¸Â¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿³ºº½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÍøÍÑÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½üÏ³¤ì¤òËÉ»ß¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤Î»ÄÂ¸¤òËÉ¤®¡¢¿³ºº¸å¤â¹â¤¤¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿å½à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢P¥Þー¥¯¤ª¤è¤ÓISOµ¬³Ê¡ÊISO/IEC 27001¡¢ISO 9001¡¢ISO 14001¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¡×¤ä¡Ö¾ðÊó»ñ»º¤ÎÊÝ¸î¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿²þÁ±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢µ¬³ÊÍ×µá»ö¹à¤È¸½¾ì±¿ÍÑ¤ÎÁÐÊý¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿P¥Þー¥¯/ISO´ÉÍý¥Äー¥ë¡ØP¥Þー¥¯¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡ØISMS¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡Ø9001¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡Ø14001¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¯¥é¥¦¥É·¿P¥Þー¥¯/ISO´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ø¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
P¥Þー¥¯¡¢ ISO¥¯¥é¥¦¥É·¿´ÉÍý¥Äー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÎß·×Æ³Æþ¼Ò¿ôNo.1¡ÊÃí2¡Ë¤ò¸Ø¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿P¥Þー¥¯/ISO´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ø¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢P¥Þー¥¯/ISO¤Î¿·µ¬¼èÆÀ¤ä±¿ÍÑ¤ËÈ¼¤¦¼ê´Ö¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥é¥¯¥é¥¯²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢P¥Þー¥¯/ISO¤Î¿·µ¬¼èÆÀ¤ä±¿ÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎàºîÀ®¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¥¹¥Þー¥È¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖISO¤Î¼«¼Ò±¿ÍÑ¤Ç¶ìÏ«¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤éP¥Þー¥¯¤ò¿·µ¬¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÃ´Åö¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ø¸þ¤±¡¢Îß·×8,000¼Ò°Ê¾å¤ÎP¥Þー¥¯/ISO¤Î¼èÆÀ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊÀ¼Ò¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿P¥Þー¥¯/ISO´ÉÍý¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¿¿ô¤ÎÇº¤ß¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¡£Ê¸½ñºîÀ®¡¦µÏ¿ºîÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿P¥Þー¥¯/ISO¼èÆÀ¡¦±¿ÍÑ¤ÇÈÑ»¨¤À¤Ã¤¿¿³ººÁ°¤Î½ñÎà¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢»Ô¾ì²Á³Ê¤è¤ê¤â¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¿ÊÄ½´ÉÍý¤ä¥¬¥¤¥Éµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÀáÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Âç¼ê¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤Î´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥êー¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯2¥ö·î¤Ç¡¢Æ³Æþ¼Ò¿ôÎß·×2,000¼Ò¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2025Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë
º£¸å¤â¡Ø¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊISO/P¥Þー¥¯¼èÆÀ¡¦±¿ÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí2¡Ë2025Ç¯5·î´ü_P¥Þー¥¯¡¢ISO¥¯¥é¥¦¥É·¿´ÉÍý¥Äー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº/Ä´ººµ¡´Ø¡§ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½
¢£¥¯¥é¥¦¥É·¿P¥Þー¥¯¡¦ISO´ÉÍý¥Äー¥ë ¥¢¥·¥¹¥È by 3AC
https://3ac-assist.com/
¢£¡Ø¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡¦¼ê½çÄÌ¤ê¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±
¡¦¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡¿¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬³Ú¡¹
¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¦Í
¡¦P¥Þー¥¯/ISO¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë
¡¦º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥¬¥¤¥Éµ¡Ç½¤Ë¤ªÇ¤¤»
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦P¥Þー¥¯/ISO¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤
¡¦ÌµÂÌ¤Ê¥Çー¥¿¤ä½ñÎà¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤
¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ä¥Äー¥ë¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¤¿¤¤
¡¦¿³ººÁ°¤Î¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤òÈò¤±¤¿¤¤
¡¦¸úÎ¨²½¤·¤ÆP¥Þー¥¯/ISOºî¶È»þ´Ö¤òºï¸º¤·¤¿¤¤
¢£¡Ø¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÀ¼
¡¦¾ðÊóÄÌ¿®¶È A¼Ò¡¡´ë¶Èµ¬ÌÏ¡§Ãæ¾®¡¡ÁíÌ³ÉôM.S ÍÍ
¡ÖÅö½éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â°Ü¹Ô¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¡¢´°Î»¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë±¿ÍÑÂå¹Ô²ñ¼Ò¤Ï²òÌó¤·
¡¡¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£Ç¯´Ö¥³¥¹¥È¤Ç30～40Ëü±ß¤Îºï¸º¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¥³¥¹¥Ñ¤Î
¡¡ÎÉ¤¤¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¡×
¡¦¥µー¥Ó¥¹¶È B¼Ò¡¡´ë¶Èµ¬ÌÏ¡§Ãæ¾®¡¡ÉÊ¼ÁÊÝ¾ÚÉô A.T ÍÍ
¡ÖÁ°Ç¤¼Ô¤«¤é¤Î°ú·Ñ¤®¤Ë¤µ¤Û¤ÉÆü¿ô¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡P¥Þー¥¯¤ÎÃÎ¼±¤¬Àõ¤¤»ä¤Ç¤â¡¢Ê¸½ñºîÀ®¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÍøÊØÀ¤ÎÎÉ¤¤¥Äー¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦±¿Í¢ÊªÎ®¶È D¼Ò¡¡´ë¶Èµ¬ÌÏ¡§Ãæ¾®¡¡À¸»º´ÉÍýÉô U.T ÍÍ
¡Ö¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤ÇÃå¼Â¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿³ºº»þ¤Î»ØÅ¦¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎÅª¤ËISO¤Î¼ê´Ö¤ÏÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¦ISO¡¿P¥Þー¥¯¼èÆÀ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ØÇ§¾Ú¥Ñー¥È¥Êー¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
ÀìÌçÃÎ¼±¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¡¢Âè»°¼ÔÇ§¾Ú ISO¡¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¤Î¼èÆÀ¡¦±¿ÍÑ¡¦¹¹¿·¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÉéÃ´¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¥¹¥àー¥º¤ËÇ§¾Ú¼èÆÀ¡¦±¿ÍÑ¡¦¹¹¿·¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤ÊPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¼ÂÀÓ 8,000¼Ò°Ê¾å¡£ÈñÍÑ¤Ï·î³Û4Ëü±ß¡ÊÇ¯´Ö48Ëü±ß¡Ë¡£
¢£ÂÐ±þµ¬³Ê
ISO9001¡¦ISO14001¡¦ISO27001¡ÊISMS¡Ë¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¡Ê£Ð¥Þー¥¯¡ËÂ¾
¢£¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥µ¥¤¥È
https://ninsho-partner.com/
¢£½ñÀÒ½ÐÈÇ¾ðÊó
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ninsho-partner.com/books-present/
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥¨ー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ýÁÏÎ©¡§1999Ç¯
¡ý½êºßÃÏ¡§
¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç2-2-7ÃæÇ·Åç¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー21³¬
¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-26-2¿·½ÉÌîÂ¼¥Ó¥ë28³¬
¡ýÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝÅè´²¿Í
¡ý½¾¶È°÷¿ô¡§259Ì¾
¡ý»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦ISO¡¿ISMS¡¿P¥Þー¥¯¤Î¿·µ¬Ç§¾Ú¡¦±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¼ÒÆâ¹©¿ô¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯0¤Ë¶á¤Å¤±¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¤¬ËÜ¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢°ì´Ó¤·¤ÆISO¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºî¶È¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦¸½ºß¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖISO¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÒÆâ¤Î¥ê¥½ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¼êÂ³¤¤âÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºî¶È¤ò´Þ¤á¤Æ°ÍÍê¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡©¡× ¤È¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡Ö´ÝÅê¤²¡×¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¼Á¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬¤¹¤Ù¤°Õ»×·èÄê¡×¡Ö¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤ºî¶È¡×¤òÊ¬¤±¡¢ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ Îã¤¨¤Ð²È¤ò·ú¤Æ¤ë»þ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê²È¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤ÏÅÁ¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ÇÅ£¤ÏÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ Ç§¾Ú¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò´Ó¤¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢ ¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¡¢ISO¡¦P¥Þー¥¯¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤âÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥¨ー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ⽵Åè ´²¿Í