È¯¹Ú¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFAS¡×¡¢ÅìËÌÃÏÊý½é¤È¤Ê¤ëPOP UP¤òÆ£ºê ÀçÂæ¤Ë¤Æ2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥í¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈÓÄÍÍ¦ÂÀ¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÈ¯¹Ú¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFAS¡Ê¥Õ¥¡¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Æ£ºê ÀçÂæ¤Ë¤ÆPOP UP¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á25´§*²¤òÃ£À®¤·¤¿¡ÖFAS ¥¶ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥Õ¥È ¥¢¥¤ ¥¯¥êー¥à¡×¤ä¡¢°ì»þ·çÉÊ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤À½ÉÊ¡ÖFAS ¥¶ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ç¥¤ ¥¯¥êー¥à¡ÊÈÎÇäÌ¾¡§FD¥¯¥êー¥à °åÌôÉô³°ÉÊ¡Ë¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë²Ã¤¨¡¢2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËËÜÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¿·À½ÉÊ¡ÖFAS ¥¶ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥¤¥È¥»¥é¥à II¡Ê°åÌôÉô³°ÉÊ / ÈÎÇäÌ¾:FB¥Ö¥é¥¤¥È¥»¥é¥àII¡Ë¡×¤â¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢POP UP¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¥Ã¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡§Æ£ºê ÀçÂæ 1³¬ ²½¾ÑÉÊ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¹¥Úー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©980-8652 µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è°ìÈÖÄ®»°ÃúÌÜ2ÈÖ17¹æ
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡§2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)～2026Ç¯2·î11Æü(¿å)
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§10¡§00～19¡§00¡ÊÆ£ºê ÀçÂæ¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥Ã¥È 2026
¡ÖµþÅÔ»ºÈ¯¹Ú¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥¨¥¥¹*³¡×¤òÇÛ¹ç¤·¡¢´¥Áç¤¹¤ëµ¨Àá¤Ç¤â¤Ä¤ë¤ê¤È½á¤¦¡ÖFAS ¥¶ ¥¯¥ê¥¢ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¸¥§¥ë¡×¤È¡¢SPF50+ / PA++++¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¹â¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¸ú²Ì¤âÈ÷¤¨¤¿UV·ó¥Ç¥¤¥¯¥êー¥à¡ÖFAS ¥¶ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ç¥¤ ¥¯¥êー¥à¡ÊÈÎÇäÌ¾¡§FD¥¯¥êー¥à °åÌôÉô³°ÉÊ¡Ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢FAS¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡ÖFAS ¥¶ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡×¤¬¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/57605/table/169_1_b03f14b5e8f5c96c3f855427fbcb5bd2.jpg?v=202601220951 ]
*¹ Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥±¥¢
*² 2025Ç¯12·îËöÆü»þÅÀ
*³ ¥°¥ë¥³¥Î¥Ð¥¯¥¿ー¡¿¥Ï¥Á¥ß¥ÄÈ¯¹Ú±Õ¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¢£FAS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖFAS¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÈ¯¹Ú¡É¤È¡¢¸½Âå¤Î¡È²Ê³Ø¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶*¹¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ê¥Ä¥äÈ©¤ØÆ³¤¯È¯¹Ú¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*²¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¹â¤¤±ÉÍÜ²Á¤ò»ý¤ÄµþÅÔÉÜµþÃ°¸å»º¤Î¹õÊÆ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò¤Û¤È¤ó¤É»ºÀ¸¤·¤Ê¤¤¹ÚÊì¤ò²Ã¤¨¡¢²¹ÅÙ¤È»þ´Ö¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î2ÃÊ³¬È¯¹Úµ»½Ñ¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢738¼ï¤â¤ÎÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¡Ö¹õÊÆÈ¯¹Ú±Õ*³¡×¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÈ©¤ÏÆü¡¹¤ÎË¤«¤Ê¿©»ö¤Çºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
Âç¿Í¤ÎÈ©¤Ë¤âÊÐ¤ê¤Ê¤¯Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¡£
È¯¹Ú¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤È¤¤¤¦²¹¤«¤Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
ÆâÂ¦¤«¤é¤â³°Â¦¤«¤é¤âÈþ¤·¤µ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
FAS Journal¡§https://fas-jp.com/journals
¡ÖFAS¡×¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¡¹¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¹ ½á¤¤¤Ë¤è¤ë
*² Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥±¥¢
*³ ¥µ¥Ã¥«¥í¥ß¥»¥¹¡¿¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ ¤Þ¤¿¤Ï¹ÚÊì¥¨¥¥¹¡Ê1¡Ë¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¡ü¡ÖFAS¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡§https://fas-jp.com/
¡ü¡ÖFAS¡×¸ø¼°Instagram ¡§https://www.instagram.com/fas/
¡ü¡ÖFAS¡×¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://x.com/fas_skincare
¢£¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
FAS ¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー¡§info@fas-jp.com
¼õÉÕ»þ´Ö 9:00～18:00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë