¡Ø¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡§¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÙËÜÆü1·î22Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¡ªÈ¯ÇäµÇ°¤Î¥íー¥ó¥Á¥È¥ìー¥éー¤â¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢Nintendo Switch(TM) 2ÍÑ¥½¥Õ¥È¡ØFarming Simulator: Signature Edition¡Ê¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡§¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù¤ò¡¢ËÜÆü1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥íー¥ó¥Á¥È¥ìー¥éー¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡§¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¥ê¥êー¥¹¥È¥ìー¥éー¡§
https://youtu.be/BGKjz-m8-xs(https://youtu.be/BGKjz-m8-xs)
ËÜºî¤Ï¡¢Á´À¤³¦Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤¬400ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿PlayStation(R)5¡¿Xbox Series X|S¡¿PC(Steam/Epic Games Store/Windows)¡¿MacÍÑ¥½¥Õ¥È¡ØFarming Simulator 25¡Ê¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー 25¡Ë¡Ù¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖMercedes-Benz Trucks Pack¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡¢Nintendo Switch 2ÍÑ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¡Ö¥«¥ìー¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¡¢ËÜºîÈ¯ÇäµÇ°¤Î¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¥»¥¬¸ø¼°X¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤Æ¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ö¥«¥ìー¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡×¤Î¤ª¿©»ö·ô¤ä¡¢¡Ø¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡§¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ê³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã±þÊç´ü´Ö¡ä
2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä
¡Ê£±¡Ë¥»¥¬¸ø¼°X¡Ê@SEGA_OFFICIAL(https://x.com/SEGA_OFFICIAL?s=20)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
¡Ê£²¡Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡ã¾ÞÉÊ¡ä
A¾Þ¡§¥«¥ìー¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¤ª¿©»ö·ô5,000±ßÊ¬¡ß2Ì¾ÍÍ
B¾Þ¡§¡Ø¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡§¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー10¸Ä¡ß10Ì¾ÍÍ
¡»¡ØFarming Simulator 25¡Ù¤È¤Ï
¡¦¥¢¥¸¥¢¤Î°ðºî¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡¢´°àú¤ÊÇÀ¶ÈÂÎ¸³¡£
ÉñÂæ¤Ï¹Âç¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤·¤¿ËÌÊÆ¡¢ÃÓ¤ÈÀî¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿Ãæ±û¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤¬¹¤¬¤ëÎÐË¤«¤ÊÅì¥¢¥¸¥¢¥¨¥ê¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2¼ïÎà¤ÎÊÆ¡¢¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Ê¤É¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ºÏÇÝ¤Ç¤¤ëºîÊª¤ÏÁ´Éô¤Ç25¼ïÎà¡ª¡¡»ô°é¤Ç¤¤ëÆ°Êª¤Ï¡¢µí¡¢ÍÓ¡¢ÆÚ¡¢·Ü¡¢ÇÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢º£ºî¤è¤ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥íー¤È¥ä¥®¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¯Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿À¸»º¥Á¥§ー¥ó¤ä·úÀß¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Âºß¤¹¤ëÇÀµ¡150¼Ò400¼ï°Ê¾å¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÆüËÜ´ë¶È¤ÎIseki¡¢Kubota¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Case IH¡¢CLAAS¡¢Fendt¡¢John Deere¡¢Massey Ferguson¡¢New Holland¡¢Valtra¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÀµ¡¥áー¥«ー150¼Ò°Ê¾å¤«¤é400°Ê¾å¤Îµ¡³£¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤É÷·Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½Åµ¡¤ÇÇÀ¶È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Í¡§GIANTS Software¤È¤Ï
GIANTS Software¤È¤Ï¡¢2004Ç¯¤Ë¥¹¥¤¥¹¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦Åª¤Ê¥²ー¥à³«È¯²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤È¤Ê¤ê¡¢ÂåÉ½ºî¡Ö¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥¹¡Ê¥Á¥åー¥ê¥Ã¥Ò¡Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡Ê¥¨¥¢¥é¥ó¥²¥ó¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ê¥·¥«¥´¡Ë¡¢¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ¡Ê¥Ö¥ë¥Î¡Ë¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¡¢ÇÀ¶È¤È¤Î¶¯¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤òÊÝ¤Á¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ïgiants-software.com(https://giants-software.com/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§Farming Simulator: Signature Edition¡Ê¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡§¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Nintendo Switch(TM) 2
È¯ÇäÆü¡§
È¯ÇäÃæ¡Ê2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¡Ë
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤Ï2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ) 22»þ°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡¡5,980±ß¡ÊÀÇ¹þ6,578±ß¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§Âçµ¬ÌÏÇÀ¶È¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
¥áー¥«ー¡§GIANTS Software
CERO¡§A¶èÊ¬¡ÊÁ´Ç¯ÎðÂÐ¾Ý¡Ë
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C) 2025 GIANTS Software GmbH. All Rights Reserved.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://farming-simulator-signature-edition.sega.jp/
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£