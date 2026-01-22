¤½¤Î·ý¤¬¡¢Àï¾ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë ¿·¥¯¥é¥¹¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥äー¡×¼ÂÁõ ¡Ø¥ªー¥Ç¥£¥ó¡§¥ô¥¡¥ë¥Ï¥é¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ù
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥«¥ª¥²ー¥à¥º¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ËÌ²¤¿ÀÏÃ¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¡Ø¥ªー¥Ç¥£¥ó¡§¥ô¥¡¥ë¥Ï¥é¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°(iOS/Android/PC)¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¥¯¥é¥¹¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥äー¡×¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¥¯¥é¥¹¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥äー¡×¤Ï¡¢1¼¡¥¯¥é¥¹¡Ö¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤«¤éÇÉÀ¸¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê2¼¡¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢
Â¿¿ô¤ÎÅ¨¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤Û¤É¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë ¿Ø·ÁÊø¤·¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶áÀÜ¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
Å¨¤ò¡ÖÇ¾¿Ìâ»¡×¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ÇÍ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ð¥ë¥¯¥Ìー¥È¤ÎÌæ¾Ï¡×¤òÃßÀÑ¤·¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÄÉ²Ã¥À¥áー¥¸¤äÅ¾ÅÝ¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤ë¹¶·â¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Á°Àþ¤òÀ©°µ¤¹¤ë¹ë²÷¤ÊÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¥¯¥é¥¹¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥äー¡×¤Î¼ÂÁõ¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¥¦¥§¥Ý¥ó¹çÀ®Ä©Àï·ô¡×¤ä¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥ó¤ÎÁõ¾þÉÊ½¤Éü·ô¡×¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥é¥¹ÊÑ¹¹·ô¡×¤âÌµÎÁ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢¥¯¥é¥¹ÊÑ¹¹¥³¥¤¥ó¤ÎÈñÍÑ³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¡Ø¥ªー¥Ç¥£¥ó¡§¥ô¥¡¥ë¥Ï¥é¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿·¥¯¥é¥¹¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥äー¡×¤È¤È¤â¤ËËÁ¸±¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¿·¥¯¥é¥¹¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥äー¡×¾Ò²ðÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é
https://youtu.be/HRUPyOGnmkg
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥ó¤ÎÁõ¾þÉÊ½¤Éü·ô¡×¤ä¡Ö¥¦¥§¥Ý¥ó¹çÀ®Ä©Àï·ô¡×¤Ê¤É¤Îµ®½Å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥í¥°¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥äー¼ÂÁõµÇ°¡ª7Æü¥í¥°¥¤¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ªー¥Ç¥£¥ó¤ÎÁõ¾þÉÊ½¤Éü·ô¤È¤Ï¡¢¶¯²½¼ºÇÔ¤Ë¤è¤êÇË²õ¤µ¤ì¤¿Áõ¾þÉÊ¤òÉüµì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´ü´ÖÀ©¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¦¥§¥Ý¥ó¹çÀ®Ä©Àï·ô¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¹çÀ®µÏ¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹çÀ®¤ËºÆÄ©Àï¤Ç¤¤ë´ü´ÖÀ©¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö
2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～2·î5Æü(ÌÚ) 4:00 ¤Þ¤Ç
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤1²ó¤Î¤ß¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´Ö¤ò²á¤®¤¿¾ì¹ç¤Ï¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¿·¥¯¥é¥¹¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥äー¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://jp-odin.kakaogames.com/newsfeed/update/view/?id=5326
¢§¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥ó¡§¥ô¥¡¥ë¥Ï¥é¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¸ø¼°X¤Ï¤³¤Á¤é
https://x.com/Odin_JP
º£¸å¤â¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥ó¡§¥ô¥¡¥ë¥Ï¥é¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°X¤«¤é½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¥ªー¥Ç¥£¥ó¡§¥ô¥¡¥ë¥Ï¥é¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ù¤È¤Ï¡©
¡¡ËÌ²¤¿ÀÏÃ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÂÐ±þ¤Î¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¼Â¼Ì¤Î¤è¤¦¤Ê²ÚÎï¤Ê¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢PC¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥ß¥º¥¬¥ë¥º¡¢¥è¥È¥¥¥ó¥Ø¥¤¥à¤Ê¤ÉËÌ²¤¿ÀÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÁÔÂç¤ÊÂçÎ¦¤ò¼«Í³¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢¸Ð¤ò±Ë¤®¡¢³³¤òÅÐ¤ê¡¢¶õ¤òÈô¤Ö¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤¿ÁÔÂç¤Ê¥Õ¥ë3D¤Î¼¡À¤Âå¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤Ï2021Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Î¾¥¹¥È¥¢(App Store/Google Play)¤Ç3¥ö·î°Ê¾åÇä¾å(¥»ー¥ë¥¹)¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±Ç¯ÅÙ¤Î´Ú¹ñ¥²ー¥àÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÂæÏÑ¡¦¹á¹Á¤Ç¤â¥ê¥êー¥¹ÅöÆü¤ËApp Store¤Ë¤ÆÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±Ç¯Google Play¥²ー¥à¥¢¥×¥êÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥×¥ê³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë ¡¡ ¡§¥ªー¥Ç¥£¥ó¡§¥ô¥¡¥ë¥Ï¥é¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°(ODIN: Valhalla Rising)
¥¸¥ã¥ó¥ë ¡§ËÌ²¤¿ÀÏÃ¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¡§¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(iOS/Android/PC)
ÂÐ±þÃ¼Ëö ¡¡¡§iOS¡¡12.0°Ê¾å¡¢Android¡¡11.0°Ê¾å
PC ¡§Intel i5 3.0Ghz°Ê¾å / 8GB RAM / GeForce GTX 10XX°Ê¾å
Àµ¼°¥µー¥Ó¥¹Æü ¡§2023Ç¯6·î15Æü
²Á³Ê ¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ(°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§https://jp-odin.kakaogames.com
¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://x.com/Odin_JP
¸ø¼°YouTube ¡§https://www.youtube.com/@odin_jp
¸ø¼°Discord ¡§https://discord.gg/BQpwuFFYyn
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È ¡§(C) Kakao Games Corp. & LIONHEART STUDIO. All Rights Reserved.
¢£²ñ¼Ò¾Ò²ð
¡ÔPublisher¡Õ
Kakao Games Corp.
Kakao Games¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ï¥ó¡¦¥µ¥ó¥¦¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎIT´ë¶ÈKakao»±²¼¤Î¥²ー¥à²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤ª¤è¤ÓPC¸þ¤±¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤ÎKOSDAQ¾å¾ì°Ê¹ß¡¢¡ØPUBG¡Ù¡ØPath of Exile 2(POE2)¡Ù¡Ø¥ªー¥Ç¥£¥ó¡§¥ô¥¡¥ë¥Ï¥é¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ù¡Ø¥¢ー¥¥¨¥¤¥¸¥¦¥©ー¡Ù¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡Ù¤Ê¤É¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥Ïー¥É¥³¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥«¥Ðー¡£
¤Þ¤¿¡¢Lionheart Studio¡¢XLGAMES¡¢Ocean Drive Studio¡¢METABORA¡ÊKakao Friends IP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥²ー¥à¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÅ¸³«¡Ë¤Ê¤É¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤òÄÌ¤¸¡¢Éý¹¤¤»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔDeveloper¡Õ
LIONHEART STUDIO Corp.
¥é¥¤¥ª¥ó¥Ïー¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥Ö¥ìー¥É¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ê´Ú¹ñ¥²ー¥à¶È³¦¶þ»Ø¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥¸¥§¥è¥óÂåÉ½¤¬2018Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿³«È¯¼Ò¤Ç¤¹¡£2021Ç¯£¶·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿MMORPG¡Ø¥ªー¥Ç¥£¥ó¡§¥ô¥¡¥ë¥Ï¥é¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ù(°Ê²¼¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ó)¤Ï17½µÏ¢Â³¤ÇGoogle PlayÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎÂç´ÚÌ±¹ñ¥²ー¥àÂç¾Þ¤ò´Þ¤à¥²ー¥à´ØÏ¢¼õ¾Þ4´§¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤·¡¢ÀßÎ©¤«¤é£³Ç¯¤ÇÌ¾Î©¤¿¤ë³«È¯²ñ¼Ò¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Û¤É¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢¼¡´üºî¤Î³«È¯¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí¹ç³«È¯²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÈôÌö¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£