ÀéÍÕ¸©½é¤Î¿¿¼îÀìÌçÇã¼èÅ¹¤¬»ÔÀî»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ÈÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¿¿¼î¡É¤ÎÁêÃÌÁý²Ã¤ò¼õ¤±¡¢ÀìÌçººÄê¥µー¥Ó¥¹¤ò¶¯²½
ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Ë¡¢¸©Æâ½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¿¿¼îÀìÌç¤ÎÇã¼èÅ¹¡×¡Ê¢¨Åö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡ÖÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¿¿¼îÇã¼èÀìÌçÅ¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯11·î¡¿»ÔÀî»Ô¡¦Á¥¶¶»Ô¡¦Çð»Ô¡¦ÀéÍÕ»Ô¼þÊÕ¤Î¼çÍ×Çã¼èÅ¹¡¦Êõ¾þÅ¹¤òÂÐ¾Ý¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ ÀéÍÕÅ¹¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë ¡ÈÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¿¿¼î¡É ¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌç»ñ³Ê¡Ö¿¿¼î¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤¬¾ïÃó¤¹¤ëººÄêÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿¼î¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡º÷¥Ëー¥º¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö¿¿¼î Çã¼è¡×¡Ö¿¿¼îÇã¼èÁê¾ì¡×¡Ö¸Å¤¤¿¿¼î Çã¼è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ー¥ïー¥É¤ÏËè·î1Ëü·ï°Ê¾å¸¡º÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÇã¼èÅ¹¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤·¡×¡Ö´ÕÊÌ½ñ¤Ê¤·¡×¡Ö¸Å¤¤¿¿¼î¡×¤ÏººÄêÂÐ¾Ý³°¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Þ¤À²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¿¿¼î¤¬ ¡È0±ß½èÊ¬¡É ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄººÄê»Î¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý¡¦À¸Á°À°Íý¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¸Å¤¤¿¿¼î¤â´Þ¤á¡¢Å¬Àµ¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤¹¡£
¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ
ÀéÍÕ¸©½é¤Î¡È¿¿¼îÀìÌçÇã¼èÅ¹¡É¤¬»ÔÀî»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó(https://shinjukaitorihonpo.com/)
ÀéÍÕ¸©¤Ç½é¤á¤Æ¡È¿¿¼îÀìÌç¡É¤ò·Ç¤²¤ëººÄêÅ¹¡£¡Ö¿¿¼î¤ÏÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¡¢ÀìÌçººÄê¥µー¥Ó¥¹¤ò¶¯²½¡£
ÀéÍÕ¸©¤Ï¡¢¿¿¼î¤ÎÊÝÍÎ¨¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤ê¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö°äÉÊÀ°Íý¡×¤Ç¿¿¼î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿¼î¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄººÄê»Î¤¬¾ïÃó¤¹¤ëÇã¼èÅ¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤»¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬°Ê²¼¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¤É¤³¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
- ¸Å¤¤¿¿¼î¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿
- ´ÕÊÌ½ñ¤¬¤Ê¤¤¤ÈººÄêÉÔ²Ä¤È¸À¤ï¤ì¤¿
- Êì¤äÁÄÊì¤Î°äÉÊ¤ò¤É¤¦°·¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¤³¤¦¤·¤¿À¼¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¿¿¼î¤òÀìÌçÅª¤ËººÄê¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÀéÍÕ¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¿·Å¹ÊÞ¤Î³«Àß¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó¡Ê¥¢¥¯¥»¥¹¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡Ë
¢£ Å¹ÊÞÌ¾
¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ ÀéÍÕÅ¹
¢£ ½»½ê
ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»ÔÆîÈ¬È¨4ÃúÌÜ4-24 ¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥®¥¦¥é
¢£ ÅÅÏÃÈÖ¹æ
050-5846-1557¡¡
¢£ ¥¢¥¯¥»¥¹
ËÜÈ¬È¨±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
¢£ ±Ä¶È»þ´Ö
10:00～20:00
¢£ ÄêµÙÆü
ÉÔÄêµÙ
¢¨Å¹Æ¬Çã¼è¤Ï´°Á´Í½ÌóÀ©¤Î¤¿¤á¡¢É¬¤º»öÁ°¤Ë¤ªÅÅÏÃ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£ Ãó¼Ö¾ì
¶áÎÙ¤Ë¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¤¢¤ê
¢£¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://shinjukaitorihonpo.com/
¥ªー¥×¥ó¤ÎÇØ·Ê
¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ ÀéÍÕÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¡¢ÂçÀî¤¬ºÇ¤âÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢
**¡Ö¿¿¼î¤òÀµ¤·¤¯¸«¤é¤ì¤ëººÄê»Î¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡×**¤Ç¤¹¡£
ÂçÀî¤ÏÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤«¤éÀéÍÕ¤Ë¿¿¼î¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËººÄê¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤äÏÓ»þ·×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿¿¼î¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÅ¬ÀµÉ¾²Á¤¬Æñ¤·¤¤ÊõÀÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄË´¶¡£
¡Ö¿¿¼î¤À¤±¤Ï¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¡ÖÊõÀÐÀìÌçÅ¹¤Ç¤â¿¿¼î¤À¤±ÃÇ¤é¤ì¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÁêÃÌ¤Ï¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¤Ç¿¿¼îÀìÌçÅ¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¡Ê°äÉÊÀ°Íý¤ÎµÞÁý¡Ë
ÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ï¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢°äÉÊÀ°Íý¡¦À¸Á°À°Íý¤ÎÁêÃÌ¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¦60～80Âå½÷À¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿¼î¤¬Ê£¿ô¸«¤Ä¤«¤ë
¡¦È¢¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ì¤¬ËÜÊª¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦²«¤Ð¤ß¡¦ÊÑ¿§¤·¤¿¥Ñー¥ë¤ò¤É¤¦°·¤¦¤Ù¤¤«ÌÂ¤¦
¡¦ÊõÀÐÅ¹¤Ç¤âººÄê¤òÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¼ÂºÝ¡¢ÀéÍÕÅ¹¤Î¥ªー¥×¥óÁ°¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÌó5³ä¤¬¡¢
¡Ö°äÉÊÀ°Íý¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿¿¼î¡×
¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¿¿¼î¤ÏÂ¾¤ÎÊõÀÐ¤È°ã¤¤¡¢
´¬¤
¥Æ¥ê
¥¥º¤Î°ÌÃÖ
¿¿¼î¤Î¼ïÎà
¿¿¼î¤Î·Á¾õ
¿¿¼î¤Î¥µ¥¤¥º
¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤ÇÉ¾²Á¤¬·è¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÇã¼èÅ¹¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
Å¹Ä¹ ÂçÀî¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¿¿¼î¤Ï¡È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é°Â¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊõÀÐ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ËÜÍè¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤äÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÊõÀÐ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤Ç¤â²ÁÃÍ¤òÀµ¤·¤¯É¾²Á¤·¡¢ºÆ¤ÓÃ¯¤«¤Î¤â¤È¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¶¶ÅÏ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÀéÍÕ¸©¤ËÀìÌçÅ¹¤òºî¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¿¿¼î¤òµß¤¦¨¡¨¡ÀìÌç»ñ³Ê¡È¿¿¼î¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡É¤¬ºßÀÒ
¹ñÆâ¤ÇÌó50Ì¾¤Û¤É¤·¤«ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀìÌç»ñ³Ê¡Ö¿¿¼î¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤¬¾ïÃó¡£ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¤³¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¡£
Á´¹ñÅª¤Ë¡Ö¿¿¼î¤ÏÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö´ÕÊÌ½ñ¤¬¤Ê¤¤¤ÈººÄê¤¹¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀéÍÕ¸©¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤äÁí¹çÇã¼èÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿¿¼î¤ÎººÄê¤òÃÇ¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ ÀéÍÕÅ¹¤¬¶¯¤ß¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¤Î¤¬¡¢
¡È¿¿¼î¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡É¤¬ººÄê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀìÌçÂÎÀ©¤Ç¤¹¡£
¿¿¼î¤ÎÀìÌç»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄººÄê»Î¤¬¾ïÃó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÇã¼èÅ¹¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÅª³Î¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÇã¼èÅ¹¤È¤Î¡ÈººÄê¤Î°ã¤¤¡É
°ìÈÌÅª¤ÊÇã¼èÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ä¶â¤ÏººÄê¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¿¿¼î¤ÏººÄêÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤Ï°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
¡¦¿¿¼î¤Ï¡ÖÅ·Á³¡¿ÍÜ¿£¡×¡Ö¼ïÎà¡×¡Ö´¬¤¸ü¡×¡Ö¥Æ¥ê¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î´ð½à¤¬É¬Í×
¡¦É¾²ÁÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÊõÀÐººÄê»Î¤Ç¤â¸«¶Ë¤á¤¬Æñ¤·¤¤
¡¦»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬ÊÑÆ°¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×
¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ÕÊÌ½ñ¤ÎÍÌµ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¤·¤«ººÄê¤Ç¤¤º¡¢
¡Ö´ÕÊÌ½ñ¤Ê¤·¤Ê¤éÇã¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ ÀéÍÕÅ¹¤Ç¤Ï¡¢
- Î³¤´¤È¤Î´¬¤¸ü
- ¥Æ¥ê¤Î¾õÂÖ
- ¤¨¤¯¤Ü¥¥º
- ·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ÎÅÙ¹ç¤¤
- ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
- Î±¤á¶ñ¤ÎÁÇºà¤äÇ¯Âå
- Îô²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â²ÁÃÍ¤¬»Ä¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Ê¤É¡¢ÀìÌçÅª¤Ê´ÕÄê¹àÌÜ¤ò¤â¤È¤ËººÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÕÊÌ½ñ¤Ê¤·¡¢¸Å¤¤¿¿¼î¤¬Çä¤ì¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³
´ÕÊÌ½ñ¤¬¤Ê¤¤¿¿¼î¡¢30Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¸Å¤¤¿¿¼î¡¢²«¤Ð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñー¥ë¤Ê¤É¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ËººÄê¤òÃÇ¤é¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤è¤¯¤¢¤ëÃÇ¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹
- ¡Ö¤ªÊì¤µ¤Þ¤Î¿¿¼î¤Ê¤Î¤ÇÇ¯Âå¤¬¸Å¤¤¡×
- ¡Ö²«¤Ð¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
- ¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
- ¡ÖÎ±¤á¶ñ¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
- ¡Ö´ÕÊÌ½ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏººÄê¼Ô¤Î¥¹¥¥ëÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿¼î¤Î²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸Å¤¤¿¿¼î¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤ÏÂ¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÎ³¤Î¥¢¥³¥ä¥Ñー¥ë¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥Æ¥ê¤¬»Ä¤ë¼î¡¢´õ¾¯¤ÊÆîÍÎ¿¿¼î¤Ê¤É¡¢
´ÕÊÌ½ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âËÜÍè¤Î²ÁÃÍ¤¬¸«¤¨¤ë¿¿¼î¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¿¼î¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬ºÆÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¿¿¼î¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
- ¡¦ ·ÐÇ¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Æ¥ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¢ª ¸Å¤¤¿¿¼î¤Ç¤â¡¢³Ë³°ÁØ¤Î¾õÂÖ¤Ç²ÁÃÍ¤¬»Ä¤ë¡£
- ¡¦ ¼î¤ÎÂç¤¤µ¡¦Ä¹¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
¢ª ¤·¤Ã¤«¤êÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ÏºÆÈÎ²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡£
- ¡¦ »ºÃÏ¤Î²ÄÇ½À¡Ê¥¢¥³¥ä¡¦ÆîÍÎ¡¦¹õÄ³¤Ê¤É¡Ë
¢ª ´ÕÊÌ½ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê´¬¤¤ä¿§¹ç¤¤¤ÇÈ½ÊÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£
- ¡¦ Î±¤á¶ñ¤ÎÁÇºà¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¡¦K18¡Ë
¢ª Î±¤á¶ñ¤À¤±¤Ç²Á³Ê¤¬¤Ä¤¯¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¡£
- ¡¦ ¼î¤ÎÀ°Îó¤ÈÁÈ¤ßÄ¾¤·¤ÎÉ¬Í×À
¢ª ¥ê¥Ú¥¢¤¹¤ì¤Ð²ÁÃÍ¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÊõÀÐººÄê»Î¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿¿¼îÀìÌç¤ÎººÄê´ð½à¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢´ÕÊÌ½ñ¤Ê¤·¤Î¿¿¼î¤Ç¤âÅ¬Àµ²Á³Ê¤òÄó¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡È°äÉÊÀ°Íý¤Î¿¿¼î¡É¤òÀµ¤·¤¯ººÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
°äÉÊÀ°Íý¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¡Ö¸Å¤¤¿¿¼î¡×¡Ö²«¤Ð¤ß¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸Å¤¤¥Ñー¥ë¡×¤ÎºÆ¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¡£
¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ ÀéÍÕÅ¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëÁêÃÌ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ï¡¢°äÉÊÀ°Íý¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿¿¼î¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊì¤Î¥¿¥ó¥¹¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÁÄÊì¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥Ñー¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¥±ー¥¹¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î°·¤¤¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂ¿¤¤Çº¤ß¤¬°Ê²¼¤Ç¤¹¡§
- ²«¤Ð¤ß¡¦ÊÑ¿§¤¬¤¢¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«ÉÔ°Â
- ¤¤¤ÄÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤«ÉÔÌÀ
- È¢¤ä´ÕÊÌ½ñ¤¬¤Ê¤¤
- ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸Å¤¯¡¢»È¤¦Í½Äê¤¬¤Ê¤¤
- °ìÈÌ¤ÎÇã¼èÅ¹¤Ç¡ÖÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¤¿
¿¿¼î¤Ï°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤ÊõÀÐ¤Î¤¿¤á¡¢°äÉÊÀ°ÍýÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀìÌçÅ¹¤Ø»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÉÊ¤Î¿¿¼î¤¬¡È¼Î¤Æ¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¡É
°äÉÊÀ°Íý¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿¿¼î¤Î°·¤ï¤ìÊý¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿¿¼î¤Ï²ÁÃÍ¤¬Äã¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÊõÀÐÅ¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤âÃÇ¤é¤ì¤ë
¡¦´ÕÊÌ½ñ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬¤Ê¤¤¡á²ÁÃÍ¥¼¥í¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á
¡¦À¶ÁÝ¶È¼Ô¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¡È½èÊ¬¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤³¤¦¤·¤¿¸í²ò¤«¤é¡¢ËÜÍè²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¿¿¼î¤¬ ½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë°äÉÊÀ°Íý¶È¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿¿¼î¤Î²ÁÃÍÈ½ÊÌ¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ö°ì³ç½èÊ¬¡×¤Ë²ó¤¹¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢
¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿°äÂ²¤¬¸å¤«¤é¸å²ù¤¹¤ëÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ ÀéÍÕÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤¥±ー¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢°äÉÊÀ°ÍýÉÊ¤ÎÌµÎÁººÄê¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¥Ñー¥ë¤Î¸«Ê¬¤±Êý
°ìÈÌ¤ÎÊý¤¬¼«Âð¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡Ö´Ê°×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤â¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥Æ¥ê¡Ê¸÷Âô¡Ë¤¬¶¯¤¤
¹õ¤¯È¿¼Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤¥Æ¥ê¤¬¤¢¤ë¿¿¼î¤Ï²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¡£
¡¦ ÂçÎ³
¥¢¥³¥ä¤Ï8mm°Ê¾å¤Ç²ÁÃÍ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¡£
¡¦ ¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬¤¢¤ë
TASAKI¤äMIKIMOTOÀ½ÉÊ¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤¬ÉÕ¤¯
¡¦ ¿¿¼î¤Î¼ïÎà
¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤äÇòÄ³¿¿¼î¡¢¹õÄ³¿¿¼î¤À¤È¹â¤¤É¾²Á¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤
¡¦ ´ÕÊÌ½ñ¤ÎÍÌµ
²Ö¼î¿¿¼î¤ä¥ªー¥í¥é²Ö¼î¤Ê¤É¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¹â¤¤É¾²Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¤³¤ì¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç´Ê°×È½ÃÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢
¡Ö¸Å¤¤¤«¤é²ÁÃÍ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¸í¤ê¤Ç¤¹¡£
ÀìÌçººÄê¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²ÁÃÍ¤¬ÉÕ¤¯Îã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÆÍøÍÑ¡¦ºÆ½Û´Ä¤Î½ÅÍ×À
¿¿¼î¤Ï¡È»È¤¤¼Î¤Æ¡É¤ÎÁÇºà¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Å¬ÀÚ¤ËÉ¾²Á¤·¡¢ºÆÈÎ¡¦¥ê¥Ú¥¢¡¦ºÆ²Ã¹©¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊõÀÐ¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕÅ¹¤Ç¤Ï¡¢
¡¦»åÂØ¤¨
¡¦ºÆ¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¦¥ê¥Ú¥¢
¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¶È¼Ô¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢
¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ²ÁÃÍ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×
¤È¤¤¤¦Å¹ÊÞÍýÇ°¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°äÉÊÀ°Íý¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¿¿¼î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÈÉÔÍ×ÉÊ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕÅ¹¤Ï¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÀµ¤·¤¯¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ ÀéÍÕÅ¹¤ÇººÄê¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
¥¢¥³¥ä¡¿ÆîÍÎ¡¿¹õÄ³¡¿Ã¸¿å¿¿¼î¡¢¸Å¤¤¥Ñー¥ë¡¢¥Îー¥Ö¥é¥ó¥É¡¢Îô²½ÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£
¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ ÀéÍÕÅ¹¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÉý¹¤¤¥Ñー¥ëÀ½ÉÊ¤òººÄêÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ººÄêÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
- ¥¢¥³¥ä¿¿¼î¡Ê²Ö¼î´Þ¤à¡Ë
- ÆîÍÎÇòÄ³¿¿¼î¡ÊÂçÎ³¤ÎÇò¥Ñー¥ë¡Ë
- ¹õÄ³¿¿¼î¡Ê¥¿¥Ò¥Á¹õ¿¿¼î¡Ë
- Ã¸¿å¥Ñー¥ë¡Ê¥Ð¥í¥Ã¥¯´Þ¤à¡Ë
- ¿¿¼î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹
- ¿¿¼î»ØÎØ¡Ê¥ê¥ó¥°¡Ë
- ¿¿¼î¥Ô¥¢¥¹¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥°
- ¿¿¼î¥Ö¥íー¥Á
- ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸Å¤¤¥Ñー¥ë
- »å¤¬ÀÚ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹
- Î±¤á¶ñ¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥ë
- ´ÕÊÌ½ñ¤Î¤Ê¤¤¿¿¼î
- ¿¿¼î°Ê³°¤Îµ®¶âÂ°
- ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ä¥ë¥Óー¤Ê¤É¤Î¿§ÀÐ
´ÕÊÌ½ñ¤Î¤¢¤ë¹âµé¥Ñー¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢
°ìÈÌÅ¹¤ËÃÇ¤é¤ì¤ëÎô²½¥Ñー¥ë¤ä¸Å¤¤¿¿¼î¤âÉ¾²Á¤Ç¤¤ëÅÀ
¤¬ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ
¡Ö²ÁÃÍ¤¢¤ë¿¿¼î¤ò0±ß¤Ç¼Î¤Æ¤º¤ËºÑ¤à¡×¡Ö°äÉÊ¤Î¿¿¼î¤ÎºÆÉ¾²Á¡×¡Ö´ÕÊÌ½ñ¤Ê¤·¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡×
¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ ÀéÍÕÅ¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ï¡Ö¿¿¼î¤òÇä¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤éºÇ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÀìÌç²È¤¬¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¼ç¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¿¿¼î¤ò0±ß¤Ç¼Î¤Æ¤º¤ËºÑ¤à
Â¾Å¹¤Ç¡ÖÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¿¿¼î¤¬¡¢ÀéÍÕÅ¹¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°äÉÊÀ°Íý¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿¿¼î¤Ë¡¢5Ëü±ß°Ê¾å¤ÎººÄê¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- ´ÕÊÌ½ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤·
¿¿¼î¤Ï´ÕÊÌ½ñ¤òÊ¶¼º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀìÌçººÄê¤ÇÌäÂê¤Ê¤¯²ÁÃÍ¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- »ý¤Á¹þ¤ß¤·¤ä¤¹¤¤¡ÈËÜÈ¬È¨±Ø¥Á¥«¡É¤ÎÎ©ÃÏ
»ÔÀî»Ô¤ÎÃæ¿´¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹ÎÉ¹¥¡£±ØÅÌÊâ·÷¤Ç¹âÎð¤ÎÊý¤Ç¤âÍèÅ¹¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¡£
- ½ÐÄ¥ººÄê¡¦ÂðÇÛººÄê¤Ë¤âÂÐ±þ
Å¹ÊÞ¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢°äÉÊ¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤Êý¤Ë¤â½ÀÆðÂÐ±þ¡£
- ÌÀÏ¯²ñ·×¡¦1ÅÀ¤º¤Ä¤ÎÃúÇ«ÀâÌÀ
¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Ç¤¹¡£
Æ±¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¤Æ¡Ö½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×¤âÊ»Àß±¿±Ä³«»Ï
Âç·¿²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¡¦¥ê¥æー¥¹ÉÊ¤Î¡ÈÂ¨Æü½ÐÄ¥Çã¼è¡É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÆ±µòÅÀ¤ÇÄó¶¡¡£(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/chiba/)
¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ ÀéÍÕÅ¹¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢
Áí¹ç¥ê¥æー¥¹¥µー¥Ó¥¹ ¡Ö½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ë ÀéÍÕÅ¹¡× ¤âÆ±»þ±¿±Ä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿¿¼î¤ÈÊÂ¤Ó¡¢°äÉÊÀ°Íý¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï
¡Ö²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢
¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿ººÄê¡¦±¿¤Ó½Ð¤·¤Î¼ê´Ö¤ò°ì²Õ½ê¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë
- ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÎäÂ¢¸Ë¡¦ÀöÂõµ¡¤Ê¤É¤ÎÂç·¿²ÈÅÅ
- ¥¿¥ó¥¹¡¦¿©´ïÃª¡¦¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤ÉÂç·¿²È¶ñ
- ¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦³Ú´ï¡¦¹©¶ñ
- ¼«Å¾¼Ö¡¦¥Û¥ÓーÍÑÉÊ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É²È¶ñ
- °äÉÊÀ°Íý¡¦À¸Á°À°Íý¤ËÈ¼¤¦¼¼ÆâÀ°Íý
ÆÃ¤Ë¡¢»ÔÀî»Ô¡¦Á¥¶¶»Ô¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï°ú±Û¤·¡¦½»¤ßÂØ¤¨¤¬Â¿¤¯¡¢
¡ÖÂç·¿²È¶ñ¤Î½èÊ¬¤È¿¿¼î¤ÎººÄê¤ò°ì½ï¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Æ±°ì¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÆâ¤ÇÎ¾¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¤ªµÒÍÍ¤Ï¡Ö¿¿¼î¤ÎººÄê¡×¤È¡ÖÂç·¿ÉÊ¤ÎÇã¼è¡¦±¿¤Ó½Ð¤·¡×¤ò
°ìÅÙ¤ÎË¬Ìä¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ°ÍÍê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://hanamarukaitori-shuccho.jp/chiba/
Å¹Ä¹ ÂçÀî¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
ÀéÍÕ¤Ë¡È¿¿¼î¤Î²ÁÃÍ¤òÀµ¤·¤¯É¾²Á¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡É¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ö°äÉÊÀ°Íý¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¿¿¼î¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¥±ー¥¹¤ò¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤½Ð¤·¤Î±ü¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¿¼î¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¶Í¤ÎÈ¢¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡£¤½¤ì¤é¤Ï»ý¤Á¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢°äÂ²¤ÎÊý¡¹¤Ï¡Ö¸Å¤¤¤«¤é¡×¡Ö²ÁÃÍ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢í´í°¤Ê¤¯½èÊ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¿¿¼î¤Î²ÁÃÍ¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿®Íê¤Ç¤¤ë¿¿¼î¤ÎÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Î¤½¤Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿¿¼î¤ò¡¢Å¬ÀÚ¤ËºÆÉ¾²Á¤·¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤ÊÊý¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¿¿¼î¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×
-- ¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ ÀéÍÕÅ¹ Å¹Ä¹¡¦ÂçÀî
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ ÀéÍÕÅ¹
Ã´Åö¡§ÂçÀî¡¡
ÅÅÏÃ¡§050-5846-1557
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§sinjyu.kaitorihonpo@gmail.com
¹çÆ±²ñ¼ÒAPEXIA