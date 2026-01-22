³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥¶¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³Ø½¬½Î¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒBlue Sky FC¡×¤Î¡Ö¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Þ¤Ê¤Ó¡×¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤â¡È¼ø¶ÈÎÁ¿ø¤¨ÃÖ¤¡É¤òÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¡ÖÀ®Ä¹¡×¤Î´î¤Ó¤ò¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡£¡Ù¤ò·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥¶¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¸¶ð ÉÙÃË¡Ë¤Ï¡¢¶µ°é¡¦¿Íºà°éÀ®¤È¤·¤ÆÍÄ»ù¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¹¬¤»¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë"¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Í¤Å¤¯¤ê"¤Î¼Â¸½¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¦¥£¥¶¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBlue Sky FC¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ³ÄÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÌî Æ»¡¢°Ê²¼¡ÖBSFC¡×¡Ë¤Î¡Ö¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Þ¤Ê¤Ó¡×¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥³¥á²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ëÊª²Á¹â¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¡¢¶µ°éÈñ¤Î²È·×ÉéÃ´¤¬Áý¤¹¤Ê¤«¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°é¶È³¦¤Ç²Á³Ê²þÄê¤¬Áê¼¡¤°°ìÊý¡¢±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÆâÉôÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¼ø¶È¤Î¼Á¤ò°Ý»ý¤·¡¢2024Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙ¡Ê2027Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡Ë¤â¼ø¶ÈÎÁ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Ê³Ø¸å¤Ë¶µ°éÈñÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤ò·î³Û500±ß°ú¤²¼¤²¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯º£¡¢²È·×¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¶µ°éµ¡´Ø¤Î»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Þ¤Ê¤Ó¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â³Ø½¬»ØÆ³¤Î¼Á¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶µºà¤ä»ØÆ³ÂÎÀ©¡¢¶µ¼¼±¿¤Î¸«Ä¾¤·¤ò·ÑÂ³¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶µ°é´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êª²ÁÆ°¸þ¤ä¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤òÃí»ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°Â°×¤Ê²Á³Ê²þÄê¤ËÍê¤é¤Ê¤¤·Ð±ÄÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤Î¤´²ÈÄí¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ó¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥£¥¶¥¹¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¤Î²ÁÃÍ¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿³Ø½¬½Î¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Þ¤Ê¤Ó¤Ï¡¢À¸ÅÌ¿ô7,777Ì¾Ã£À®µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î³Ø½¬»Ù±çÆÃÅµ¤òÁ´¶µ¼¼¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±.ÂÎ¸³¼ø¶È¤òÌµÎÁ¤Ç¼õ¹Ö¡£
£².ÂÎ¸³¸å¤ËÆþ½Î¤Ç¡¢ºÇÂç£¸²óÊ¬¤Î¼ø¶È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
£³.HP¤«¤é¤Î¿½¹þ¤Ç£·£·£·£·±ßOFF¡¡Æþ½Î¶â¤Ï0±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤Ê¤Ó¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢³Ø½¬»ØÆ³¤Î¼Á¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶µºà¡¦»ØÆ³ÂÎÀ©¡¦±¿±Ä¼êË¡¤Î¸«Ä¾¤·¤ò·ÑÂ³¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶µ°é´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êª²ÁÆ°¸þ¤ä¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤òÃí»ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°Â°×¤Ê²Á³Ê²þÄê¤ËÍê¤é¤Ê¤¤·Ð±ÄÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤Î¤´²ÈÄí¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ó¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¦¥£¥¶¥¹¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¤Î²ÁÃÍ¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ëº¬º¹¤·¤¿³Ø½¬½Î¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒBlue Sky FC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¶µ°é¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë»Å»ö¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¡×¤È¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤òÍ¿¤¨¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¡£¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ç¤¹¡£
¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒBlue Sky FC
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÌî Æ»
½ê ºß ÃÏ¡§¢©597-0001¡¡³ÄÍ»Ô¶áÌÚÄ®8-27Âç¶¶¿å¼Ö¥Ó¥ë2F
Àß Î©¡§2011Ç¯1·î
»ñ ËÜ ¶â¡§500Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§1444Ì¾¡ÊÀµ¼Ò°÷¡¿140Ì¾¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¿1304Ì¾ ¢¨2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹ç¶µ°é¥µー¥Ó¥¹
U R L ¡§https://www.manabikobetsu.info
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥¶¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥¶¥¹¤Ï¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡Ö¼Ò°÷¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡Ö¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¹×¸¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶µ°éÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁí¹ç¶µ°é¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡ÖÀ®¸ù¡×¤Ø¤Î¥×¥í¥»¥¹¤È¹Í¤¨¤ë¡È¥×¥é¥¹¥µ¥¤¥¯¥ë¡É»×¹Í¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¹â¹»¡¦Âç³Ø»ö¶È¡¢³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¡¢Ç½ÎÏ³«È¯¡¦¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Í¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥¶¥¹
Âå É½ ¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À¸¶ð ÉÙÃË
½ê ºß ÃÏ ¡§¢©541-0051ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÈ÷¸åÄ®3-6-2 KF¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë
Àß Î©¡§1976Ç¯7·î10Æü
»ñ ËÜ ¶â ¡§12²¯9,937Ëü5,000±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§Àµ¼Ò°÷1,011Ì¾¡Ê2025Ç¯3·î31Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹ç¶µ°é¥µー¥Ó¥¹
U R L ¡§https://www.with-us.co.jp
¢£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò ¥¦¥£¥¶¥¹¡¡Âè°ì¥¼¥ß¥Êー¥ë´ë²è¹Êó¼¼¡¡¡¡
Ã´ Åö¡§»³²¬¡¦ÌÜ¹õ
½ê ºß ÃÏ¡§ ¢©541-0051 ¡¡Âçºå»ÔÃæ±û¶èÈ÷¸åÄ®3-6-2¡¡KF¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë£´F
T E L ¡§06-6264-4157¡¡¡¡
E-mail ¡§yamaoka.yuto4@with-us.co.jp ¡¢meguro.hiroki @with-us.co.jp