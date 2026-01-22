PixAI¡¢ÁÏºî´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò³È½¼¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥·ー¥ÈÀ¸À®µ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÄó¶¡
AI Æó¼¡¸µÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPixAI¡×¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀßÄê¤òÀ°Íý¡¦É½¸½¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½ ¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥·ー¥ÈÀ¸À®µ¡Ç½(https://pixai.art/ja/generator/preset/character-card)¡× ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PixAI¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë AI ¥¤¥é¥¹¥ÈÀ¸À®¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤È¹â¤¤À¸À®ÉÊ¼Á ¤Ë¤è¤ê»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ä¥·¥Ê¥ê¥ªÀ©ºî¼Ô¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¡¢ÁÏºî¼Ô¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯À¤³¦´Ñ¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÏºî´ðÈ× ¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹¤¬¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÂÎ·ÏÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÏºî¼Ô¤¬ÀßÄê¤òÀ°Íý¤¹¤ëÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À©ºîÊª¤Î´°À®ÅÙ¤È¶¦Í²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë»Ù±ç ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥·ー¥ÈÀ¸À®µ¡Ç½¤È¤Ï
¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥·ー¥ÈÀ¸À®µ¡Ç½¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò´ð¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¡¦ÀßÄê¹àÌÜ¡¦¸ÄÀ¤Ê¤É¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÀ°Íý¡¦²Ä»ë²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î³°¸«Í×ÁÇ
- À³Ê¤äÇØ·Ê¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¾ðÊó
- ¥«¥éー¤äÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ñー¥Ä¤Î¹½Â¤
- °ìÌÜ¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë»ñÎÁ¹½À®
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¾ðÊó¤òÅý¹ç¤·¤Æ°·¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦´ÑÀß·×¤äÊª¸ìÁÏºî¤Î¶¦Í»ñÎÁ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ëÀßÄê¥·ー¥È¤òÂ¨»þÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À©ºî¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î°ÂÄê
½¾Íè¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀßÄê»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤Ï¼êºî¶È¤ÇÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·ー¥È¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ä¾ðÊóÀ°Íý¡¢Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¹½À®¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½é´ü¹½ÁÛÃÊ³¬¤ÇÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤¬¼«Æ°¤ÇÀßÄêÍ×ÁÇ¤òÀ°Íý¡¦¹½À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
- ÀßÄê»ñÎÁºîÀ®¤Î¹©¿ô¤òÂçÉý¤Ëºï¸º
- ¶¦Í¡¦ÊÔ½¸¤·¤ä¤¹¤¤Åý°ì¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¼Â¸½
- Ê£¿ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÀßÄê¤Î¸«¤¨¤ë²½
¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³èÍÑ¥·ー¥ó¤È»öÎãÁÛÄê
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ©ºî¡¦ÀßÄêÀ°Íý
- Ì¡²è¡¦¾®Àâ¡¦¥²ー¥à´ë²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¹½ÃÛ
- ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²Ã¼Ô´Ö¤Ç¤ÎÀßÄê¾ðÊó¶¦Í
- ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª»ñÎÁ¤ÎÀ°È÷¤äÈ¯¿®ÁÇºàºîÀ®
Îã¤¨¤Ð¡¢Ê£¿ô¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÆ±»þ¤Ë´ÉÍý¤¹¤ëºîÉÊ¤ä¡¢ÀßÄê¤Î¾ÜºÙ¤Êµ½Ò¤¬É¬Í×¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª·ÏÁÏºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ë³Ð²½¤µ¤ì¤¿ÀßÄê»ñÎÁ ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
PixAI¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÅ¸Ë¾
PixAI¤Ï¡ÖÁÛÁüÎÏ¤Ë¡¢Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡ÊImagination, made real¡Ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Ç¤âÁÏºî¤Î³Ú¤·¤µ¤È²ÄÇ½À¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯10·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤·¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç1,000Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëAIÆó¼¡¸µ¥¤¥é¥¹¥ÈÀ¸À®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÊÆ¡¦´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Ê¤ÉÁÏºîÊ¸²½¤Îº¬ÉÕ¤¤¤¿ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤ËµÞÂ®¤Ë»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ±¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥æー¥¶ーËþÂÅÙ¡¢·ÑÂ³Î¨¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤Ï¡¢Sensor Tower¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜApp Store¡Ö¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¥«¥Æ¥´¥êÇä¾åÂè1°Ì¡¢¡ÖAIÁí¹ç¡×¥«¥Æ¥´¥êーÂè6°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢AIÁÏºîÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë³Î¤«¤ÊÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PixAI¤Ïº£¸å¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤ ÁÏºî´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½ ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÀßÄê»ñÎÁ¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÉ½¸½¡¦¥×¥í¥»¥¹´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Äµ¡Ç½¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£AI µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÏºî¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
