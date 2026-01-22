¡Ú¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¡ÛÀº¿À¼À´µ¤ÎÆþ±¡¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦°åÎÅ´Ñ»¡Ë¡ÉÂÅï¤Ë¡ÖÅÅ»Ò¿Þ½ñ´Û¡×¤òÆ³Æþ
£Î£Ó£Ç¥°¥ëー¥×¤Î¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø ¿´Íý·ò¹¯³Ø²Ê¤ÎÌîÂ¼¾È¹¬¶µ¼ø¤¬¶¦Æ±¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤¿¡¤°åÎÅ´Ñ»¡Ë¡ÉÂÅï¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅ»Ò¿Þ½ñ´Û¤ÎÆ³Æþ¤ÈÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¤¿¸¦µæÀ®²Ì¤¬¡¤¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅ´Ñ»¡Ë¡ÉÂÅï¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´ÇÛÎ¸¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¤äÆÉ½ñ¤Îµ¡²ñ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÉÔÂ¤¬¼Ò²ñÉüµ¢¤òË¸¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¿Þ½ñ´Û¤¬¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ìÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éÆþ±¡´µ¼Ô¤Î¾ðÊó¥¢¥¯¥»¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¼êÃÊ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¹ñºÝ»ï¡ØBMC Psychiatry¡Ù¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¶ÃøÏÀÊ¸¡Û
Takeda K, Nomura T, Suzuki M, et al. Establishment of an electronic library in forensic psychiatric wards. BMC Psychiatry, 2025, 25:1181.
https://doi.org/10.1186/s12888-025-07632-3
¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¸¦µæ³µÍ×¡Û
Àº¿À¼À´µ¤òÍýÍ³¤Ë½ÅÂç¤ÊÂ¾³²¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢°åÎÅ´Ñ»¡Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æþ±¡¤Þ¤¿¤ÏÄÌ±¡¤Ë¤è¤ëÀìÌçÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£°åÎÅ´Ñ»¡Ë¡ÉÂÅï¤Ï¡¢¤½¤ÎÆþ±¡¼£ÎÅ¤òÃ´¤¦ÀìÌçÉÂÅï¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤¬¤é¼£ÎÅ¤È¼Ò²ñÉüµ¢»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¾ì¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ÂÁ´ÇÛÎ¸¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¤äÆÉ½ñ¤Îµ¡²ñ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ï¼Ò²ñÉüµ¢¤òË¸¤²¡¢ºÆÂ¾³²¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°åÎÅ´Ñ»¡Ë¡ÉÂÅï¤Î´Ä¶²¼¤ÇÅÅ»Ò¿Þ½ñ´Û¤òÆ³Æþ¤·¡¢Æþ±¡´µ¼Ô¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤äÍøÍÑÉÑÅÙ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÍ×°ø¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæ¤ÎÊýË¡¡Û
2021Ç¯£²·î¤«¤é2024Ç¯£³·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÀº¿À²Ê»ÊË¡ÉÂÅï£¹»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¤ò»Ü¤·¤¿ICTÃ¼Ëö¤òÍÑ¤¤¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¡ÖÅÅ»Ò¿Þ½ñ´Û¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Î´ðËÜ¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅ»Ò¿Þ½ñ´Û¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¥í¥°¡¢½èÊý¾ðÊó¡¢¿´Íý¸¡ºº¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤·¡¢ÍøÍÑÉÑÅÙ¤È¤Î´ØÏ¢¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæÀ®²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦°åÎÅ´Ñ»¡Ë¡ÉÂÅï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÅ»Ò¿Þ½ñ´Û¤¬¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ìÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¿´Íý¸¡ºº¤ÇÂª¤¨¤¿ÈÏ°Ï¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ê°±Æ¶Á¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¾ðÊó¥¢¥¯¥»¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍÍÑ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¸Ä¿Íº¹¤¬¤ß¤é¤ì¤¿°ìÊý¡¢À¸³è¤ËÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤ä¼ñÌ£¡¦·Ý½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤¬Â¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¸ÊÉ¾²Á¤Î°ìÉô¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤·²¤ÇÎÉ¹¥¤Ê·¹¸þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡Ö°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ¡×¤È¡Ö¿Í¸¢¡¢²óÉü»Ù±ç¡×¤ÎÎ¾Î©¤È¤¤¤¦¸½¾ì²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢º£¸å¤Î»Ù±ç´Ä¶¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃ»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæ¼Ô¾ðÊó¡Û
¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¿´Íý·ò¹¯³Ø²Ê
¶µ¼ø¡¡ÌîÂ¼¡¡¾È¹¬
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¡¡Æþ»î¹ÊóÉô¹Êó²Ý¡ÊÃ´Åö¡§¹âÄÅ¡Ë
½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔËÌ¶èÅç¸«Ä®1398ÈÖÃÏ
TEL¡§025-257-4459
¡Ú¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¡Û¡¡https://www.nuhw.ac.jp/
