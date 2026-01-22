¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼ ÏÂÃË¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ
¥·¥ß¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç£²ÃúÌÜ£±£°－£´
À¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤´¶¡²Ö¡¢¤´¶¡Êª¡¢¤´¹áÅµ¤Îµ·¤Ï¸Ç¤¯¤´¼Âà¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤´Íè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µî¤ë2025Ç¯12·î5Æü¤ËÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ÊÀ¼ÒÁ°ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO ÃæÂ¼ ÏÂÃË¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤ò²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¤´¸üµÃ¤ò¿¼¼Õ¤·¶à¤ó¤Ç¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Æü¡¡»þ¡§2026 Ç¯ 3 ·î 19 Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:30～14:00
¾ì¡¡½ê¡§¥ªー¥¯¥éÅìµþ¡¡¥ªー¥¯¥é ¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¥¿¥ïー1³¬¡ÖÊ¿°Â¤Î´Ö¡×
¼ç¡¡ºÅ¡§¥·¥ß¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹
¤´ÍèÎ×¤ÎÀá¤ÏÊ¿Éþ¤Ë¤Æ¡¢¤Þ¤¿¾åµ»þ´ÖÂÓ¤Î¤¦¤Á¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤ª±Û¤·²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿ÊýË¡¤Ï¡¢ÊÌÅÓ1·îËö～2·î½é½Ü¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£