¿Í»ö¡ßÀ¸À®AI³èÍÑ¥»¥ß¥Êー¡ÃºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦É¾²Á¡¦Ï«Ì³¤Ë¤ª¤±¤ë»È¤¤Êý¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤ò³Ø¤Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡Ú¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ÉÕ¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·Ð±Ä¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢²ñÄ¹¡§¹â¸¶ ¹ëµ×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£²·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑÆþÌç¡¦¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¸À®AI¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò´ðÁÃ¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¡¦¿Íºà°éÀ®¡¦¿Í»öÉ¾²Á¡¦Ï«Ì³´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í»ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸À®AI¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤«¤ò¶ñÂÎÎã¤ò¸ò¤¨¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ÉÕ¤¤Ç¡¢ÅöÆü»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤äÉü½¬ÌÜÅª¤Ç¤Î¼õ¹Ö¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¡§https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025614
¢£³«ºÅ¼ñ»Ý¡ÖÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢È½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦¡×--¤½¤ó¤Ê¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ÎÀ¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòº£¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëÀ¸À®AI¤Ï¡¢¿Í»öÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âºÎÍÑ³èÆ°¤Î¸úÎ¨²½¤ä¿Íºà°éÀ®¡¢¿Í»öÉ¾²Á¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤¬¿Ê¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¸À®AI¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¿®ÍÑ¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤É¤ÎÉôÊ¬¤ò¿Í¤¬È½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ËÇº¤à¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¬²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤À¸À®AI¤Î´ðËÜ¤«¤é¡¢¿Í»ö¡¦Ï«Ì³ÎÎ°è¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÎã¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¼ÂÌ³¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤Þ¤Ç¤ò¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¥´ー¥ë- ¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÃÎ¼±¤È¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¡£
- ¿Í»öÏ«Ì³ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ»öÎã¤äº£¸å¤Î²ÄÇ½À¤òÍý²ò¤¹¤ë¡£
- À¸À®AI³èÍÑ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤òÍý²ò¤·¡¢°ÂÁ´¤ÊÆ³Æþ·×²è¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¹Ö»Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿¹¡¡¹¨¹¸ »á
À¸À®AI¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦¹çÆ±²ñ¼ÒAishi ÂåÉ½
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ç¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¡¢ÆÈÎ©¡£
¸½ºß¤Ï´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI Æ³Æþ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUdemy¡×¤Ç¤ÏÀ¸À®AI ¹ÖºÂ¤òÊ£¿ô³«¹Ö¤·¡¢Îß·×6 Ëü¿ÍÄ¶¤¬¼õ¹Ö¡£¡Ö°µÅÝÅª¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÈó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¹ÖºÂ¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÈ´¿è¡Ë£±¡¥À¸À®AI ¤Î´ðÁÃÍý²ò
- º£¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¬À¸À®AI ¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤ÍýÍ³
- AI ¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¡¡Â¾
£²¡¥¿Í»öÏ«Ì³¶ÈÌ³¤Ç¤ÎÀ¸À®AI ³èÍÑ¤ÈÀ®²Ì»öÎã
- ¡ÚºÎÍÑ¶ÈÌ³¡Û¤Ë¤ª¤±¤ëAI ³èÍÑ
- ¡Ú¿Íºà°éÀ®¡¦¸¦½¤¡Û¤Ë¤ª¤±¤ëAI ³èÍÑ
- ¡Ú¿Í»öÉ¾²Á¡¦À©ÅÙ¡Û¤Ë¤ª¤±¤ëAI ³èÍÑ¡¡Â¾
£³¡¥¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¼ÂÁ©¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
- ¿Í»öÏ«Ì³¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëAI ³èÍÑÂÎ¸³¥ïー¥¯
- ÌÜÅªÊÌ¡¦²ÝÂêÊÌ¤ÎÀ¸À®AI ³èÍÑË¡¡¡Â¾
£´¡¥°ÂÁ´¤Ç¸ú²ÌÅª¤ÊÀ¸À®AI Æ³Æþ¤Î¤¿¤á¤Ë
- ²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤À¸À®AI ÍøÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤½¤ÎÂÐºö
- ¡ÖÀ¸À®AI ¤Î¼ÒÆâÍøÍÑ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×ºîÀ®¤Î´ª½ê
- ½¾¶È°÷¤Ø¤ÎAI ¥ê¥Æ¥é¥·ー¶µ°é¤Î¿Ê¤áÊý¡¡Â¾
£µ¡¥À¸À®AI ¤¬ÊÑ¤¨¤ë¡Ö¿Í»öÏ«Ì³ÎÎ°è¡×¤Î¤³¤ì¤«¤é
- AI »þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¿Í´ÖÎÏ¡×¤È¡Ö»×¹ÍÎÏ¡×
- AI »þÂå¤Î´ÉÍý¿¦¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¡Â¾
£¶¡¥ÌÀÆü¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó
- AI ³èÍÑ¿ä¿Ê¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×
- ³Ø½¬¥ê¥½ー¥¹¤Î¾Ò²ð¡¡Â¾
¢¨ºÇ¿·¤ÎÆ°¸þ¡¦¾ðÊó¤ò¿¥¤ê¹þ¤à¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×¡¦¿½¹þ¤ß
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑÆþÌç¡¦¼ÂÁ©¹ÖºÂ
～À¸À®AI¤Î´ðÁÃ¤«¤éºÇ¿·Æ°¸þ¤Þ¤Ç³Ø¤Ó¡¢ºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦É¾²Á¡¦Ï«Ì³¤Ç¤¹¤°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¼ÂÁ©¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë～
³«ºÅÆü»þ¡§
¡ãLIVEÇÛ¿®¡ä2026Ç¯2·î27Æü(¶â)10:00～16:00¡¡
¡ã¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ä2026Ç¯3·î6Æü(¶â)～3·î13Æü(¶â)
¢¨¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Î¤ß¤Î¤´¼õ¹Ö¤Ç¤â¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊDeliveru¡Ë¢¨¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¼õ¹ÖÎÁ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§
£±Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¡²ñ°÷ 35,200 ±ß¡¿ °ìÈÌ 42,900 ±ß
¢¨ÆüËÜ·Ð±Ä¶¨²ñ²ñ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.noma.or.jp/entry/tabid/134/Default.aspx
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß
▶https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025614
¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡ÊPDF¡Ë
▶https://www.noma-front.com/NOMA_PDF/tokyo/25614.pdf
¢£ÇÛ¿®·Á¼°¡Ödeliveru¡×¤ÎÆÃÄ¹
Deliveru¤Ê¤é¡¢Ë»¤·¤¤´ë²èÃ´Åö¼Ô¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¼õ¹Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Æ¥¥¹¥È¡¢ÈÄ½ñ¡¢¹Ö»Õ±ÇÁüÅù¤òÆ±»þÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¡Ö£´²èÌÌÇÛ¿®¡×
- ¸«¤¿¤¤²èÌÌ¤ò¼«Í³¤Ë³ÈÂç¤Ç¤¤ëÊØÍø¤ÊUI
- ÇÜÂ®ºÆÀ¸¡¦·«¤êÊÖ¤·»ëÄ°¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯³Ø½¬
- ¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¼ÁÌä²ÄÇ½¡Ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®´ü´ÖÃæ¤Ï¥áー¥ëÂÐ±þ¡Ë
- ¥Æ¥¥¹¥È¤Ï¥Çー¥¿¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½
- ¼õ¹Ö¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¥µ¥¤¥È¤«¤éÂ¨ÆüÈ¯¹Ô
¢£NOMA¸ø³«¥»¥ß¥Êー¡¦·Ð±Ä¼ÂÌ³¹ÖºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·Ð±Ä¶¨²ñ¤Ï¡¢Ì±´ÖË¡¿Í¡Ê´ë¶È¡¦ÉÂ±¡¡¦³Ø¹»Åù¡Ë¤ä¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ÎÊý¡¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸ø³«¹ÖºÂ¡Ê¥»¥ß¥Êー¡Ë¤òÁ´¹ñ¤ÇÇ¯´ÖÌó1,400ËÜ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì±´ÖË¡¿ÍÂÐ¾Ý¤Î¥»¥ß¥Êー¡Ê·Ð±Ä¼ÂÌ³¹ÖºÂ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä²ÝÂê¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Ç¯´ÖÌó750ËÜ¤Î¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂÌ³ÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¤ÎÂ¾¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Å¤¯¤ê¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õ¹Ö¤¬¤Ç¤¤ë¹ÖºÂ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÉý¹¤¤¥Æー¥Þ¤Ç¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
NOMAËÜÉô»öÌ³¶É¡ÊÅìµþ¡Ë³«ºÅ¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NOMAËÜÉô»öÌ³¶É¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¸ø±×Ë¡¿ÍÅù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤òÉý¹¤¯³«¹Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬´ë²è¥»¥ß¥Êー¤âËèÇ¯10ËÜ°Ê¾å³«¹Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤Ï¿·µ¬´ë²è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ª¥¹¥¹¥á¤Î¥»¥ß¥Êー¤òÄê´üÅª¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://x.gd/lCgm4
