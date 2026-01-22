ÄÂÂßÊª·ïÆþµï¼Ô¸þ¤±¤Î²ÐºÒÊÝ¸±¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÄÂÂß²ÐºÒÊÝ¸±¡×¤Ç¡Ö¿·À¸³è¤Ë´ò¤·¤¤¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü
¡¡Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¶È¤ò±Ä¤àMysurance¡Ê¥Þ¥¤¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¶¿å ×¢¿Ã¡¢°Ê²¼¡ÖMysurance¡×¡Ë¤Ï¡¢ÄÂÂßÊª·ïÆþµï¼Ô¸þ¤±¤Î²ÐºÒÊÝ¸±¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÄÂÂß²ÐºÒÊÝ¸±¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î22Æü¤«¤é¡Ö¿·À¸³è¤Ë´ò¤·¤¤¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÂÂß½»Âð¤ËÆþµï¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¤Î²ÐºÒ¤Ë¤è¤ëÂç²È¤Ø¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤Ê¤É¤òÊä½þ¤¹¤ëÆÃÌó¤òÉÕÂÓ¤·¤¿¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿·À¸³è¤Î½àÈ÷¤ä²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ÇÄêÈñ¤ò¡È¸¤¯¡ÉÀáÌó¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¹¥Þー¥ÈÄÂÂß²ÐºÒÊÝ¸±¤Ï¡¢·î¡¹380±ß¤«¤é²ÃÆþ²ÄÇ½¤Ç¡¢Æþµï¼Ô¤´¼«¿È¤Ë¤è¤ë¿½¹þ¼êÂ³¤¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë²ÐºÒÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£ÄÂÂß½»Âð¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¼Ú²È¿ÍÇå½þ¡ÊÂç²È¤µ¤ó¤Ø¤ÎÇå½þ¡Ë¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö²Èºâ¤ÎÊä½þ¡×¤ä¡Ö¸Ä¿ÍÇå½þÀÕÇ¤ÊÝ¸±¡Ê1²¯±ß¤Þ¤ÇÊä½þ¡Ë¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¹þÅöÆü¤«¤éÊä½þ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆþµïÍ½ÄêÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊä½þ³«»ÏÆü¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£À§Èó¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¹¥Þー¥ÈÄÂÂß²ÐºÒÊÝ¸±¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.mysurance.co.jp/service/fire/smart-chintai/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260122&extraField1=prtimes&extraField2=20260122)
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.mysurance.co.jp/campaign/202601/direct/)
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2026Ç¯1·î22Æü～2026Ç¯3·î31Æü
±þÊçÂÐ¾Ý
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¥¹¥Þー¥ÈÄÂÂß²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¤·¡¢²ÃÆþ¸å¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý
·ÊÉÊ
Eufy RoboVac G30 Hybrid
ÅöÁª´ð½à
¡¦±þÊçÄùÀÚ¸å¡¢ÃêÁª¤Ë¤Æ10Ì¾¡¢ÅöÁª¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃêÁª»þÅÀ¤Ç±þÊçÂÐ¾Ý¤Î·ÀÌó¤¬Ìµ¸ú¡Ê²òÌó¤Þ¤¿¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢ÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¦¤´ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯5·î²¼½Ü¤òÌÜÅÓ¤Ë¾ÞÉÊ¤òÈ¯Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¯Á÷¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Åö¼Ò¤è¤ê¥áー¥ëÅù¤Ë¤ÆÈ¯Á÷Àè½»½ê¤Î³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä
¡¦±þÊç¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ°ì²ó¤Ë¤«¤®¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Âè»°¼Ô¤Ø¤ÎÅöÁª¸¢Íø¤Î¾ùÅÏ¤ä´¹¶â¤Ï°ìÀÚ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦½»½ê¤¬ÉÔÌÀ³Î¤Ê¾ì¹ç¡¢Å¾µï¤Ë¤è¤ë½»½êÊÑ¹¹¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¾ÞÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÅöÁª¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾ÊÀ¼Ò¤¬ÉÔÀµ¤È¤ß¤Ê¤·¤¿Êý¤ÏÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Mysurance³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¹ÊóG¡¡sys_marketing@mysurance.co.jp
¢¨ÃêÁªÊýË¡¤äÅöÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¥áー¥ë¤Ç¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¥Úー¥¸²¼Éô¤Î¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¤«¤é¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£