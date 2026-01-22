¡Ö¤´¤ß½¦¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡Ö³¤¤´¤ß¥¼¥í¤ÎÆ»¡×¤ò³Ø¤Ó¡¢¹Í¤¨¤ë¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Þ¥æー¥¹¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Õ¤¯¤·¤Þ³¤¤ÈÎÐ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÁêÇÏ»Ô¤Î²»²°¥Ûー¥ë¤ÇÊ¡Åç¸©Æâ¤Î¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Þ¥æー¥¹¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë³¤ÍÎ¤´¤ßÂÐºö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦CHANGE FOR THE BLUE¡×¤Î°ì´Ä¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦¥Æー¥Þ¡¡¡¡¡¡¤Õ¤¯¤·¤Þ¥æー¥¹¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ãROAD TO ZERO～Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÌÜ»Ø¤¹³¤ÍÎ¤´¤ßºï¸º¡¢·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦ÌÜ»Ø¤¹¤«～¡ä
¡¦ÆüÄø¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)10:30~14:30
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡¡ÁêÇÏ»Ô ²»²°¥Ûー¥ë
¡¦»²²Ã¿Í¿ô¡¡¡¡32¿Í
¡¦¶¨ÎÏÃÄÂÎ¡¡¡¡»°É©±ôÉ®³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥È¥°¥ëー¥×¡¢BETTER DAYS¡¢¾®Ì¾ÉÍ³¤À±¹âÅù³Ø¹»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ö¤´¤ß½¦¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö³¤¤´¤ß¥¼¥í¤Ø¤ÎÆ»¡×¤ò³Ø¤Ó¡¦¹Í¤¨¤ë
º£²ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ê¤É¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸©Æâ¤Î¹â¹»À¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢32¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°É©±ôÉ®¤¬¼èÁÈ¤à¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥à¡Ê¥Üー¥ë¥Ú¥ó¡Ë¤òÀ½ºî¤¹¤ë²áÄø¤äÁÇºà½Û´Ä¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ä¡¢¸©Æâ¤Î´ë¶È¤¬³Ø¹»¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»öÎã¤Î¾Ò²ð¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤´¤ß½¦¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö³¤¤´¤ß¥¼¥í¡×¤Ø¤ÎÆ»¤ò³Ø¤Ó¡¦¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´ðÄ´¹Ö±é¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤«¤é±Ô¤¤¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤êÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â¤¤´Ø¿´¤È¼çÂÎÀ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¸á¸å¤Ë¤Ï¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Ö¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯10·î¤Ë¤¤¤ï¤±ØÁ°¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥¹¥ÝGOMI¹Ã»Ò±àÊ¡Åç¸©Âç²ñ¤ÎºÝ¡¢¹â¹»À¸¤¬1»þ´Ö¤Ç½¦¤Ã¤¿¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤¬2,400ËÜ¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤Ê¤¼¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡©É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡©¤Ê¤É¡¢¼Â¸½¤Ë¤à¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥°¥ëー¥×¤´¤È¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿°Æ¤Ï¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤â¤Î¤«¤é¸½¼ÂÅª¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Î¼çÂÎÅª¤Ê³Ø¤Ó¤È¡¢´Ä¶ÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍ°ÕµÁ¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥×¥é¥ó¤ò¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤Ë¶¦Í¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¼èÁÈ¤ß¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤·¤¿¹â¹»À¸¤ÎÀ¼
¡¦¤´¤ß¤ò½¦¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¼Î¤Æ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¦¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë³¤ÍÎ¤´¤ß¤Î¤³¤È¤Ï´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¦¼«Ê¬1¿Í¤Ç¤ÏÃæ¡¹¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤»ö¤ò¡¢Âç¿Í¤ÎÊý¡¹¤ò´Þ¤á¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦Â¾¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤È´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ãÃÄÂÎ³µÍ×¡ä¡¡
ÃÄÂÎÌ¾¾Î¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Õ¤¯¤·¤Þ³¤¤ÈÎÐ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
URL¡¡¡¡¡§https://fukushima-umigomizero.com/
³èÆ°ÆâÍÆ¡§³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤Î·¼È¯¡¦ºï¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
CHANGE FOR THE BLUE
¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬³¤ÍÎ¤´¤ß¤ÎÌäÂê¤ò¼«Ê¬¤´¤È²½¤·¡¢¡É¤³¤ì°Ê¾å¡¢³¤¤Ë¤´¤ß¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î°Õ¼±¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2018Ç¯11·î¤«¤é¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
»º´±³ØÌ±¤«¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³¤ÍÎ¤´¤ß¤Îºï¸º¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://uminohi.jp/umigomi/
ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¡¢»þ¤Ë¿´¤Î°Â¤é¤®¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¤Ò¤é¤á¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³¤¡£¤½¤ó¤Ê³¤¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Î°²½¤Ê¤É¤Î¸½¾õ¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢³¤¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
https://uminohi.jp/