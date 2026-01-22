INVEST IN AICHI-NAGOYA CONSORTIUM¡Ö³°»ñ·Ï´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯º©ÃÌ²ñ¡×¤Ë¥¨¥ó¥ïー¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ËÜ Íµ²ð¤¬ÅÐÃÅ
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¡¿¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¥¨¥ó¥ïー¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ËÜ Íµ²ð¤¬¡¢2026Ç¯2·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëINVEST IN AICHI-NAGOYA CONSORTIUM¡Ö³°»ñ·Ï´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯º©ÃÌ²ñ¡×(https://www.pref.aichi.jp/press-release/invest-network2025-1.html)¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜº©ÃÌ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»³ËÜ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà³èÍÑ¤Î¸½ºßÃÏ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Æü·Ï¡¦³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑ¡¦¿Íºà³èÍÑ¤Î¸½¾õ¤È¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³°»ñ·Ï´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯º©ÃÌ²ñ¡×¤È¤Ï
°¦ÃÎ¸©¤ÈÌ¾¸Å²°»Ô¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤ä»º¶È¤Î³èÀ²½¡¦¸ÛÍÑ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°è°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³°»ñ·Ï´ë¶È¤Î¿Ê½ÐµÚ¤ÓÄêÃå¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2022Ç¯3·î¤Ë¡ÖINVEST IN AICHI-NAGOYA CONSORTIUM¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Ä³°»ñ·Ï´ë¶ÈÍÍÆ±»ÎµÚ¤Ó¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤È¸©Æâ´ë¶ÈÍÍ¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌÜÅª¤È¤·¤¿º©ÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°»ñ·Ï´ë¶ÈÅù¤Î³§ÍÍ¤ä¡¢³°»ñ·Ï´ë¶ÈÅù¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¸©Æâ´ë¶ÈÊÂ¤Ó¤Ë³°¹ñ¸ø´ÛÅù¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢À§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§¡¡2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00～18:45¡Ê¼õÉÕ³«»Ï¡§15:30¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¡¡TKP ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£PREMIUM Ì¾¸Å²°¿·´´Àþ¸ý ¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥Ûー¥ë7A¡¦7B
¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÄØÄ®1-16°æÌçÌ¾¸Å²°¥Ó¥ë7³¬¡Ë
»²²ÃÈñ¡§¡¡¡¡ÌµÎÁ
Äê°÷¡§¡¡¡¡¡¡100Ì¾¡Ê¿½¹þÀèÃå½ç¡¿²ñ¾ì³«ºÅ¤Î¤ß¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡¿¿½¹þ¤ßÊýË¡¡§ https://event.event-planner.net/event/v7hw-jk-
ÅöÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡§
¡Ê1¡Ë16:00～16:45¡¡´ðÄ´¹Ö±é¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà³èÍÑ¤Î¸½ºßÃÏ¡×
¡¡¡¡ ÅÐÃÅ¼Ô¡§¥¨¥ó¥ïー¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³ËÜ Íµ²ð
¡Ê2¡Ë16:50～17:10¡¡2024Ç¯ÅÙ¿·µ¬¿Ê½Ð³°»ñ·Ï´ë¶È¤Î¾Ò²ð
¡¡¡¡¢¨½çÉÔÆ±¡¢ÅÐÃÅ½ç¤ÏÌ¤Äê
¡¡¡¡¡¦¥Õ¥©¥ë¥Þー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¡¡¡¡¡¦Zenware(¥¼¥ó¥¦¥§¥¢)³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡Ë
¡Ê3¡Ë17:15～18:45¡¡¸òÎ®²ñ
¡¡¡¡ »²²Ã¼Ô´Ö¤ÎÌ¾»É¸ò´¹¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°
¢§ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ÊPDF¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/a/?f=d4838-92-1f05c6266577efd14c784d7993a11e2f.pdf
¥¨¥ó¥ïー¥ë¥É¤Ï¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¡¿¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£³°»ñ·Ï´ë¶È¡¦Æü·Ï¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Î¡¢¥ß¥É¥ë¤«¤é¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥ÖÁØ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑ¡¿Å¾¿¦»Ù±ç¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¼Ò°÷¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¿Íºà¾Ò²ð¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿ÍºàÇÉ¸¯¡¢ºÎÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ÊRPO¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È´ë¶È¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ÈÄ©Àï¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://www.enworld.com