¼¡À¤ÂåÈþ¾¯½÷¡ßÀïÎ¬RPG¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êーÂè13¶è°è5Éô³«Êü¡ªÀïÆ®°÷¡Ö¥¨¥ß¥êー¡×¤Ë¿Íµû¤òÁÛ¤ï¤»¤ë²Ä°¦¤¤¥¹¥­¥ó¤òÄÉ²Ã

¢¡¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êーÂè13¶è°è5Éô¸ø³«
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤è¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êーÂè13¶è°è¡ÖÅ´¤Î¹©Ë¼¡×5Éô¡ÊÁ´5Éô¹½À®¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë³«Êü¤µ¤ì¡¢¥¹¥Æー¥¸¿Ê¹Ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥Èー¥êー¡¢Ex¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¨¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ê¥¢Êó½·¤È¤·¤ÆÀïÆ®°÷¡Ö¥ì¥â¥Íー¥É¥¤¥×¥·¥í¥ó¡×¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Âè13¶è°è¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥ª¥ë¥«¤ÎÄÉ²ÃÊäµëÉÊ¡×¤Î¸ò´¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡¢ÀïÆ®°÷¡Öìúí¸¤Î¥½¥Ë¥¢¡×¡¢ÀìÍÑÁõÈ÷3¼ï¡¢BR²óÏ©EX3¼ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥Ðー¡¦¥â¥¸¥åー¥ëÅù¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥ë¥«¤ÎÄÉ²ÃÊäµëÉÊ¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êーÂè13¶è°è¤ÎºÇ½ª¾Ï¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¿·µ¬¥¹¥¥óÄÉ²Ã
¹â²ÐÎÏÀïÆ®°÷¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡Ö¥¨¥ß¥êー¡×¤Ë¡¢¿Íµû¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¿·¥¹¥¥ó¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Live2D¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤äÃæÇË¥¤¥é¥¹¥È¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üX-05¥¨¥ß¥êー¡Ê¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡Ä°ã¤¦¡©¡§¥Þー¥á¥¤¥É¥Õ¥ê¥ë¥Ó¥¥Ë¡Ë¡§182¥Ä¥Ê´Ì
¢¨Live2D+ÃæÇË¤¢¤ê
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤è¤ê°Ê²¼¥¹¥¥ó¤ÎÃ±ÉÊÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥ì¥â¥Íー¥É¥¤¥×¥·¥í¥ó¡ÊÂÕÂÆ¤ÊÈà½÷¤ò¤Ê¤À¤á¤ëÊýË¡¡§¥Ûー¥à¥¦¥§¥¢¡Ë¡§192¥Ä¥Ê´Ì
¢¨Live2D+ÃæÇË¤¢¤ê
¢¡¥¹¥¥ó¥»ー¥ë¼Â»Ü
°Ê²¼¤Î´ûÂ¸¥¹¥¥ó5¼ï¤ò¡¢¼¡²ó¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î20¡óOff¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¥¹¥¥ó¡Õ
¡ü¿×Â®¤Î¥«ー¥ó¡Êæ«¤ËÍî¤Á¤¿Àï»Î¡Ë¡§114¥Ä¥Ê´Ì ¢Í 92¥Ä¥Ê´Ì
¡üP-18¥·¥ë¥Õ¥£ー¥É¡Ê¼«Í³¤Êº²¤Î¥·¥ë¥Õ¥£ー¥É¡Ë¡§114¥Ä¥Ê´Ì ¢Í 92¥Ä¥Ê´Ì
¡üP-2000¥¸¥Ë¥äー¡ÊÂçÃÏ¤Î²¸·Ã¥¸¥Ë¥äー¡Ë¡§114¥Ä¥Ê´Ì ¢Í 92¥Ä¥Ê´Ì
¡ü¥¢¥¯¥¢¡Ê¥ß¥Ä¥Ð¥Á¥Ø¥ë¥Ñー¥¢¥¯¥¢¡Ë¡§114¥Ä¥Ê´Ì ¢Í 92¥Ä¥Ê´Ì
¡üËâË¡¾¯½÷¥Þ¥¸¥«¥ëÇòÅÆ¡Ê¥Þ¥¸¥«¥ë¥Õ¥ë¥àー¥ó¥É¥ì¥¹¡Ë¡§212¥Ä¥Ê´Ì ¢Í 170¥Ä¥Ê´Ì
¡Êº¸¤«¤é¡ËP-18¥·¥ë¥Õ¥£ー¥É¡¢P-2000¥¸¥Ë¥äー¡¢¥¢¥¯¥¢¡¢¿×Â®¤Î¥«ー¥ó¡¢ËâË¡¾¯½÷¥Þ¥¸¥«¥ëÇòÅÆ
¢¡¡ÖÁíÎÏÀï¡×¥·ー¥º¥óÊ°ÅÜ¤Îµð¿À ³«ºÅ
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤è¤ê¡¢¶¯Å¨¡ÖÅÜ¤ê¤Îµð¿Í¥³¥í¥Ã¥µ¥¹¡×¤ÎÆ¤È²¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÁíÎÏÀï¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÁíÎÏÀï¤Ï»ÊÎá´±¥ì¥Ù¥ë100°Ê¾å¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¡¢ºÇÂç4¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¤òÊÔÀ®¤·¤Æ¶¯Å¨¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÆ®¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢¥ë¥¿¥¤¥È¡×¤Ï¸ò´¹½ê¤Ë¤Æ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤è¤ê¡¢¸ò´¹½ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÀïÆ®°÷¡Ö¥é¥Ó¥¢¥¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡×¤ÎÀìÍÑÁõÈ÷¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°
¡ÖÁíÎÏÀï¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.last-origin.com/news_view.html?no=535
¢¡ÀïÆ®°÷¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤ò¼Â»Ü
¡Ö¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Ä¥¡S2¡×¡Ö¥é¥Ó¥¢¥¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¥»¥é¥Ô¥¢¥¹¡¦¥¢¥ê¥¹¡×¡Ö¶âÍöS7¡×¤Î¥¹¥¥ë»ÅÍÍ¤òÂçÉý¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÀïÆ®°÷¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥¹¥¥ë¤òºþ¿·¤·¡¢²ÐÎÏ¤äÀ¸Â¸ÎÏ¡¢»Ù±çÀÇ½¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¤è¤êÀïÎ¬À¤Î¹â¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¶âÍöS7¡×¤ÏSS¥é¥ó¥¯¾ºµé¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥»¥é¥Ô¥¢¥¹¡¦¥¢¥ê¥¹¡¢¥é¥Ó¥¢¥¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Ä¥¡S2¡¢¶âÍöS7
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×11¼ï¤Î¥·¥ç¥Ã¥×ÄÉ²ÃÅù¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.last-origin.com/news_view.html?no=689
¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤Î¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÂ¾¡¢X¤äYouTube¤Ê¤É¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤«¤é¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.last-origin.com
https://x.com/lastorigin_info
https://www.youtube.com/playlist?list=PLocXSAs83FulOr8_QwgZpFXXHP4qADz8y
¢¡¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤È¤Ï¡©
¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤Ï¡¢Èþ¾¯½÷¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÀïÎ¬À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¼¡À¤ÂåÀïÎ¬RPG¤Ç¤¹¡£¿ÍÎàÌÇË´¸å¤Î¹ÓÇÑ¤·¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏºÇ¸å¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥í¥¤¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈþ¾¯½÷¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò»Ø´ø¤·¡¢¡ÖÅ´Ãî¡×¤È¤¤¤¦ÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¥¹¥Èー¥êーÀßÄê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÈBGM¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¼ý½¸¤È¿¼¤¤ÀïÎ¬À¤òÈ¼¤¦¥Ð¥È¥ë¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£åÌÌ©¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥í¥¤¥É¤¿¤Á¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÎà¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=mzdQxXgUFQg ]
https://apps.apple.com/jp/app/id1469855842
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pig.laojp.aos
https://www.last-origin.com/t/
¢¡¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¼¡À¤ÂåÈþ¾¯½÷¡ßÀïÎ¬RPG
±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒG¡¦O¡¦P
³«È¯¡§VALOFE Co., Ltd.
ÂÐ±þOS¡§iOS / Android / Windows¡ÊDMM GAMES¡Ë
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¢¡³ô¼°²ñ¼ÒG¡¦O¡¦P¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒG¡¦O¡¦P¡Êhttps://www.gopcorp.co.jp¡Ë¤Ï¡¢´ðËÜÌµÎÁ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Î¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖPmang¡×¡Êhttps://www.pmang.jp¡ËµÚ¤Ó¡ÖGAMEcom¡×¡Êhttps://customer.gamecom.jp¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥²ー¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤¹¡£Á°¿È´ë¶È¤ÎÁÏ¶È»þ¤è¤êÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à±¿±Ä¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¸½ºß¤ÏËÜ³ÊRPG¡¢Ä¶¥ê¥¢¥ëFPS¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¥²ー¥à¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢PC¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Þ¤Ç¡¢20¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¤Î¿Íµ¤¥²ー¥à¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ
(C)VALOFE Co., Ltd. & GOP Co., Ltd. All rights reserved.
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤Î¤¢¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊµÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£