Âç¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù14´¬È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ½é¤È¤Ê¤ë¿·Ê¹¹¹ð¤ò·Ç½Ð¡ª
Á´¹ñ5ÃÏ°è¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑÆ°¡ª¤¤¤Î¤ê¡¦»Ê¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é5¿Í¤¬ÅÐ¾ì
²ñ¾ìÃæ¤Î²»¤¬¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¾Ã¤¨¤ë¡£
É¹¤òºï¤ë²»¤¬¡¢¤ä¤±¤ËÂç¤¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¡£
¶äÈ×¤Î¾å¤Ë¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¡£
ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ÅØÎÏ¤â¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤¿¸ÉÆÈ¤â¡¢
¤¹¤Ù¤Æ¤ò½õÁö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡£
±éµ»³«»Ï¡¢£±ÉÃÁ°¡£
Æ®¤¤¤¬º£¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£
¡Ö·î´©¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¡×¤Ë¤ÆÂç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÌ¡²è¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯£±·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÂè14´¬¤òÈ¯Çä¡ªÆ±Æü¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Ë¤ÆµÇ°¹¹ð¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö±éµ»³«»Ï1ÉÃÁ°¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Çï¼ê¤¬ÌÄ¤ê»ß¤ß²»³Ú¤¬Î®¤ì½Ð¤¹Ä¾Á°¤Î¡¢ÀÅ¼ä¤È³Ð¸ç¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´¹ñ£µÃÏ°è¤ÇÊÑÆ°¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î·ëÂ«¤¤¤Î¤ê¡¦ÌÀ±ºÏ©»Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÏµÖ¿¸÷¡¦ÌëÂë½ã¡¦²¬ºê¤¤¤ë¤«¤Î£µ¿Í¤¬¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÅÐ¾ì¡£¼«Ê¬¼«¿È¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¸ÀÍÕ¤â¥¥ã¥é¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¡ªÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç£µÌ¾¤Ë¡¢Ãø¼Ô¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Ì¡²è¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¸ø¼°X
https://x.com/medalist_AFT?s=20
¹¹ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´¹ñ£µÃÏ°è¤ÇÊÑÆ°¡£ÃÏ°è¤´¤È¤ËÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþËÜ¼ÒÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡ÊÀÄ¿¹¸©¡¦´ä¼ê¸©¡¦½©ÅÄ¸©¡¦µÜ¾ë¸©¡¦»³·Á¸©¡¦Ê¡Åç¸©¡¦¿·³ã¸©¡¦°ñ¾ë¸©¡¦ÆÊÌÚ¸©¡¦·²ÇÏ¸©¡¦Ä¹Ìî¸©¡¦ºë¶Ì¸©¡¦»³Íü¸©¡¦ÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦ÀÅ²¬¸©¡¦²Æì¸©¡Ë¡Ã·ëÂ«¤¤¤Î¤ê
Ì¾¸Å²°ËÜ¼ÒÈÇÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡Ê´ôÉì¸©¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦»°½Å¸©¡Ë¡ÃÌÀ±ºÏ©»Ê
ËÌ³¤Æ»»Ù¼ÒÈÇÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡ÃÏµÖ¿¸÷
À¾ÉôËÜ¼ÒÈÇÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡Ê»³¸ý¸©¡¦ÂçÊ¬¸©¡¦Ê¡²¬¸©¡¦º´²ì¸©¡¦Ä¹ºê¸©¡¦·§ËÜ¸©¡¦µÜºê¸©¡¦¼¯»ùÅç¸©¡¦²Æì¸©¡Ë¡ÃÌëÂë½ã
ÂçºåËÜ¼ÒÈÇÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡ÊÉÙ»³¸©¡¦ÀÐÀî¸©¡¦Ê¡°æ¸©¡¦¼¢²ì¸©¡¦µþÅÔÉÜ¡¦ÆàÎÉ¸©¡¦ÂçºåÉÜ¡¦ÏÂ²Î»³¸©¡¦Ê¼¸Ë¸©¡¦Ä»¼è¸©¡¦Åçº¬¸©¡¦²¬»³¸©¡¦¹Åç¸©¡¦¹áÀî¸©¡¦ÆÁÅç¸©¡¦°¦É²¸©¡¦¹âÃÎ¸©¡¦»°½Å¸©¡Ë¡Ã²¬ºê¤¤¤ë¤«
¢¨²Æì¸©¤Ï·ëÂ«¤¤¤Î¤ê¤Þ¤¿¤ÏÌëÂë½ã¡¢»°½Å¸©¤ÏÌÀ±ºÏ©»Ê¤Þ¤¿¤Ï²¬ºê¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù14´¬
¢£Ãø¼ÔÌ¾¡¡¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À
¢£½ÐÈÇ¼Ò¡¡¹ÖÃÌ¼Ò
¢£È¯ÇäÆü¡¡2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò¤Î¤¾¤¯
¢£È½·¿¡¡¡¡B6
¢£Äê²Á¡¡¡¡792±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://afternoon.kodansha.co.jp/c/medalist/
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¿ÍÀ¸¤Õ¤¿¤Ä¤Ö¤ó·ü¤±¤Æ¡¢³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤¬¤¢¤ë¡ª
¥¹¥±ー¥¿ー¤È¤·¤ÆºÃÀÞ¤·¤¿⻘Ç¯¡¦ÌÀ±ºÏ©»Ê¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯¾¯½÷¡¦·ëÂ«¤¤¤Î¤ê¡£
¥ê¥ó¥¯¤Ø¤Î¼¹Ç°¤òÈë¤á¤¿¤¤¤Î¤ê¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢»Ê¤Ï¼«¤é¥³ー¥Á¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¡£
ºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¤¤Î¤ê¤È¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ê¡£
¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À⼆¿Í¤Ï±É¸÷¤Î¡È¥á¥À¥ê¥¹¥È¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡ª
¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2022¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç¡¡Âè1°Ì¡ª¡¡
2023Ç¯ÅÙÂè68²ó¡Ö¾®³Ø´ÛÌ¡²è¾Þ¡×°ìÈÌ¸þ¤±ÉôÌç¡¡¼õ¾Þ¡ª
2024Ç¯ÅÙÂè48²ó¡Ö¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²è¾Þ¡×Áí¹çÉôÌç¡¡¼õ¾Þ¡ª
¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿ÏÃÂêºî¡ª
¡ÒÃø¼Ô¾Ò²ð¡Ó
¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À
Ì¡²è²È¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£
¡ØÌÄ¤¥ä¥ß¡Ù¤ÇÂ¨Æü¿·¿Í¾Þ¡Öin COMITIA123¡×Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ËÜºî¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£