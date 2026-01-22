¡Ø¥µ¥â¥Êー¥¹¥é¥¤¥à¡ÙÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¼Â»Ü¡£¡ú4¥¹¥é¥¤¥à¡Ø¥íー¥É¥¹¥é¥¤¥à¡Ù¿·ÅÐ¾ì¡õÁõÈ÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÉ²Ã
ChoBit³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Á¥ç¥Ó¥Ã¥È¡¢ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±RPG¡Ø¥µ¥â¥Êー¥¹¥é¥¤¥à¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¥µ¥â¥¹¥é¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹â¿Ê²½ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¡ú3¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¥·¥êー¥º½é¤Î¡ú4¥¹¥é¥¤¥à¡Ö¥íー¥É¥¹¥é¥¤¥à¡×¤ò¼ÂÁõ¡£¤µ¤é¤Ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÁõÈ÷¡¿ÁõÈ÷¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¹¹¤Ê¤ë¶¯²½¤ÈÊÔÀ®¤ÎÀïÎ¬À¤òÂçÉý¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È³µÍ×¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
¡¦ºÇ¹â¿Ê²½ÃÊ³¬¤ò ¡ú3 ¢ª ¡ú4 ¤Ë³ÈÄ¥
¡¦¡ú4¥¹¥é¥¤¥à ¡Ö¥íー¥É¥¹¥é¥¤¥à¡× ¤ò¿·¼ÂÁõ
¡¦¥¹¥é¥¤¥à°éÀ®ÃÊ³¬¤ò ºÇÂç¡ÖS10¡× ¤Þ¤Ç³«Êü
¡¦¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä ¡ÖÁõÈ÷¡× ¤È ¸ÂÄê¡ÖÁõÈ÷¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡× ¤ò³«»Ï
¡¦1¥¥ã¥éºÇÂç5Éô°Ì ¤ÎÁõÈ÷ÏÈ¡Ü¥·¥êー¥º 4ÅÀÁõÃå¤Ç¡Ö¥»¥Ã¥È¸ú²Ì¡× È¯Æ°
¢£¿·ÅÐ¾ì¡§ºÇ¹â¿Ê²½¡ú4¥¹¥é¥¤¥à¡Ø¥íー¥É¥¹¥é¥¤¥à¡Ù¥¢¥¿¥Ã¥«ー
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Ê²½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡ú3¥¹¥é¥¤¥à¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¡ú4¥¹¥é¥¤¥à¡Ö¥íー¥É¥¹¥é¥¤¥à¡×¤¬¿·¤¿¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ú4¥¹¥é¥¤¥à³ÍÆÀ¤Þ¤Ç¤Î°éÀ®¾ò·ï¤â³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢¥¹¥é¥¤¥à¤Î¿Ê²½ÃÊ³¬¤Ï½¾Íè¤Î¡ÖSµé¡×¤Þ¤Ç¤«¤é¡¢ºÇÂç¡ÖS10¡×¤Þ¤ÇÅþÃ£²ÄÇ½¤Ë¡£¡ú3¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥¦¥©ー¥ê¥¢ー¥¹¥é¥¤¥à¤òS10µé¤Ë¥é¥ó¥¯¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¡ú4¥¹¥é¥¤¥à¤Ø¿Ê²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥íー¥É¥¹¥é¥¤¥à¤Ï¡ú3¥¹¥é¥¤¥à¤è¤ê´ðÁÃÃÍ¤¬ÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¡¢¡ú4¥¹¥é¥¤¥à¤ËÁê±þ¤·¤¤¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¶¯ÎÏ¤ÊÅ¨¤ä¹âÆñ°×ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÄ©¤à¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¡Ö¥íー¥É¥¹¥é¥¤¥à¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ú4¿Ê²½¤Ç¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥à¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§ÁõÈ÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¿ÁõÈ÷¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¼ÂÁõ³«»Ï
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÁõÈ÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤È¡ÖÁõÈ÷¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤¹¡£ÁõÈ÷¤ò½¸¤á¤Æ°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀïÎ¬À¤Î¹â¤¤¥¥ã¥é¶¯²½¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÁõÈ÷¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÁõÈ÷¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ä©Àï¤·¤Þ¤¹¡£ÁõÈ÷¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1Æü3¸Ä¤Þ¤ÇÌµ½þ¥¸¥§¥à¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¢¨Í½þ¥¸¥§¥à¤Ç¤Î¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Æñ°×ÅÙ¤Ï4ÃÊ³¬¤Ç¡¢¹âÆñ°×ÅÙ¤Û¤É¹â¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÎÁõÈ÷¤¬ÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥¹·âÇË¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥É¥í¥Ã¥×Î¨¤¬¾å¾º¤·¡¢ÁõÈ÷¤Î³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥Ü¥¹¤ÏºÇÂç3ÂÎ½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¶¯ÎÏ¤ÊÁõÈ÷¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥Ü¥¹¤òÅÝ¤·¤ÆÁõÈ÷¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÇ¶¯ÁõÈ÷¤ò¥»¥Ã¥È¤µ¤»¤è¤¦¡ª
ÁõÈ÷¤Ï¸·Áª¤Ç¡È¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÇ¶¯ÁõÈ÷¡É¤òºî¤í¤¦¡ª
ÁõÈ÷¤Ë¤Ï¥é¥ó¥À¥àÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¤È¿ôÃÍ¤Ï³ÍÆÀ»þ¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ÁõÈ÷¤Ç¤âÀÇ½¡Ê¸ú²ÌÆâÍÆ¡¦¿ôÃÍ¡Ë¤Ë¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÀïÎ¬¤äÊý¿Ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÍýÁÛ¤Î°ìÉÊ¤òÁÀ¤¦¸·ÁªÍ×ÁÇ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³ÍÆÀ¤·¤¿ÁõÈ÷¤Ï¥¹¥é¥¤¥à¤äâÇÂ°¤ËÁõÃå¤Ç¤¡¢Ç½ÎÏÃÍ¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¡£ÁõÈ÷ÏÈ¤Ï1¥¥ã¥é¤Ë¤Ä¤ºÇÂç5Éô°Ì¤Þ¤Ç¥»¥Ã¥È²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¥·¥êー¥ºÁõÈ÷¤ò4¤ÄÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥»¥Ã¥È¸ú²Ì¡×¤¬È¯Æ°¤·¡¢½¾Íè¤Î¶¯²½¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÁõÈ÷¥À¥ó¥¸¥ç¥ó³µÍ×¡ä
ÁõÈ÷Æþ¼ê¼êÃÊ¡§ÁõÈ÷¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ê°äÀ×¤«¤éÄ©Àï¡Ë
Æñ°×ÅÙ¡§4ÃÊ³¬¡Ê¹âÆñ°×ÅÙ¤Û¤É¹â¥ì¥¢¤¬ÁÀ¤¨¤ë¡Ë
¡ãÁõÈ÷¥·¥¹¥Æ¥à³µÍ×¡ä
ÁõÈ÷¤ÇÇ½ÎÏÃÍ¥¢¥Ã¥×
1¥¥ã¥éºÇÂç5Éô°ÌÁõÃå
Æ±¥·¥êー¥º4ÅÀÁõÃå¤Ç¡Ö¥»¥Ã¥È¸ú²Ì¡×È¯Æ°
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡Ø¥µ¥â¥Êー¥¹¥é¥¤¥à¡Ù¤Ï¡¢º£¸å¤â¿·¥¹¥é¥¤¥à¤äâÇÂ°¡¢Í·¤Ó¤ä¤¹¤µ¤Î²þÁ±¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢¤è¤êÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥µ¥â¥Êー¥¹¥é¥¤¥à¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¥µ¥â¥Êー¥¹¥é¥¤¥à¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥à¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬âÇÂ°¤ò¾¤´¤·¡¢ËâÊª¤È¤ÎÀï¤¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ·¤Ó¹þ¤à¤Û¤ÉÀ®Ä¹¤È¶¯²½¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥íー¥°¥é¥¤¥¯°éÀ®RPG¤Ç¤¹¡£
Áàºî¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ê²½¤ÎÁªÂò¤ä°éÀ®¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¡¢¥Ñー¥Æ¥£¹½À®¤È¤¤¤Ã¤¿ÀïÎ¬Åª¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¡¢¥²ー¥à¤Î¿Ê¹Ô¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¶¯¤µ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÈ½ÃÇ¤È°éÀ®Êý¿Ë¼¡Âè¤ÇÀï¤¤Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¡¢´ÊÃ±Áàºî¤È±ü¿¼¤¤ÀïÎ¬À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢¤ä¤ê¤³¤ß½Å»ë¤Î°éÀ®RPG¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à¾Ò²ðÆ°²è
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=0Fj_81q6_Xs ]
¢£ºîÉÊ¾Ò²ð(1) ¿Ê²½¥·¥¹¥Æ¥à¡§¥¹¥é¥¤¥à¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë°éÀ®¡ª
°ì¼¡¿Ê²½¡¦Æó¼¡¿Ê²½¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¬´ô¿Ê²½¤âÅëºÜ¡£¥¹¥é¥¤¥à¤¬Å·»È¤ä¥É¥é¥´¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¥ë¤ò¶î»È¤·¤ÆÀï¶·¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÁ¸±Ãæ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ëÊõÈ¢¤«¤é¤Ï¡¢¶¯²½¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¿·¤¿¤ÊâÇÂ°¤ò³ÍÆÀ²ÄÇ½¡£¿Ê²½¤ò½Å¤Í¡¢ºÇ¶¯¤Î¥¹¥é¥¤¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ºîÉÊ¾Ò²ð(2) ¾¤´¡ß¥¹¥¥ë¤ÇÀï¤¦¡§ÀïÎ¬¥Ð¥È¥ë¤¬Ç®¤¤¡ª
¥¹¥Æー¥¸¤ÏÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë·Á¼°¡£¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÄ©Àï¤Î¸Â³¦¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËâÊª¤òÅÝ¤·¤ÆÃç´Ö¤Ë¾¤´¤·¡¢¥¹¥¥ë¤ÈÊÔÀ®¤ò¶î»È¤·¤ÆÀï¤¦¤Î¤¬ËÜºî¤ÎÆÃÄ§¡£Àï¤¤¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ü¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÀïÎ¬À¤È»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥Ð¥È¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£âÇÂ°¤Î¾¤´¤ä¥¹¥¥ë¤Î»È¤¤¤É¤³¤í¡¢°éÀ®¤ÎÊý¸þÀ¤¬¹¶Î¬¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥í¥Ã¥×ÁÇºà¤ÇÃç´Ö¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿È½ÃÇÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ºîÉÊ¾Ò²ð(3)¡¡¼«Í³¤ÊÊÔÀ®¡§¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÇ¶¯¥Áー¥à¤òºî¤í¤¦¡ª
âÇÂ°¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¿¥Ã¥«ー¡¦¥·¥åー¥¿ー¡¦¥¿¥ó¥¯¡¦¥µ¥Ýー¥È¤Î4¥¿¥¤¥×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¿Ê²½¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÇÂç7ÂÎ¤Þ¤Ç¼«Í³¤ËÊÔÀ®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎâÇÂ°¤ò°é¤Æ¡¢¤É¤Î¥¹¥¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤«¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÁªÂò¤¬¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ñー¥Æ¥£¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥µ¥â¥Êー¥¹¥é¥¤¥à¡Ù¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È
°éÀ®¡¦¾¤´¡¦ÊÔÀ®¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀï¤¤Êý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ë¤È¥Ñー¥Æ¥£¹½À®¼¡Âè¤Ç¡¢Àï¶·¤ò°ìµ¤¤ËÊ¤¤¹ÁÖ²÷´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÄ¶µé¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ä¡¢ËÁ¸±Ãæ¤ËÆþ¼ê¤·¤¿ÁÇºà¤ÇâÇÂ°¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥Õ¥ÈÍ×ÁÇ¤Ê¤É¡¢ÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÇ¶¯¥Ñー¥Æ¥£¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯ÀïÎ¬°éÀ®RPG¡Ø¥µ¥â¥Êー¥¹¥é¥¤¥à¡Ù¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥²ー¥à´ðËÜ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥µ¥â¥Êー¥¹¥é¥¤¥à¡ÊSummoner Slime¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ÀïÎ¬°éÀ®RPG
ÂÐ±þOS¡§iOS / Android
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/id6470303494
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anchobi.game
³«È¯¼ÔX¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/summoner_slime
¢£²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ChoBit(¥Á¥ç¥Ó¥Ã¥È)³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§ChoBit Co., Ltd.¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ service@chobit.me