2026Ç¯Âè°ì²ó¡Ö¤µ¤¯¤é³«²ÖÍ½ÁÛ¡×¥¦¥§¥¶ー¥Þ¥Ã¥×È¯É½¡¡À¾ÆüËÜ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡¢ÅìÆüËÜ¤Ï¤ä¤äÁá¤á¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÁá¤¤³«²Ö¤ÎÍ½ÁÛÁ´¹ñ¤ÇºÇ½é¤Î³«²Ö¤ÏÊ¡²¬¤Ç3·î20Æüº¢
¡É±ÇÁü¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹/À½ÉÊ¤ò¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤«¤é»º¶ÈÊ¬Ìî¤Þ¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒIMAGICA GROUP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹À¥ ½ÓÆóÏº¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÇÉ¸¯¤äÄó¶¡¡¢µ¤¾Ý¥Çー¥¿¡¢µ¤¾Ý¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡µÚ¤ÓÇÛ¿®¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¶ー¥Þ¥Ã¥×(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¿¹ Ï¯)¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÂè°ì²ó¡Ö¤µ¤¯¤é³«²ÖÍ½ÁÛ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤µ¤¯¤é³«²ÖÍ½ÁÛ¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
https://sakura.weathermap.jp/(https://sakura.weathermap.jp/)
¢£º£Ç¯¤Î¤µ¤¯¤é³µÍ× (¶å½£～ËÌ³¤Æ»53ÃÏÅÀ)
2026Ç¯¤Î¤µ¤¯¤é¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¤ä¤äÁá¤á¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÁá¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡¢ÅìÆüËÜ¤Ï¤ä¤äÁá¤á¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÁá¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè°ì²ó¡Ú³«²ÖÍ½ÁÛÆü¡Û
Ê¡²¬:3·î20Æüº¢¡¢¹âÃÎ:3·î21Æüº¢¡¢
Åìµþ:3·î22Æüº¢¡¢Ì¾¸Å²°:3·î25Æüº¢¡¢Âçºå:3·î26Æüº¢
¤µ¤¯¤é³«²ÖÁ°Àþ¡ÊÅù´üÆüÀþ¿Þ¡Ë
¢£³µ¶·
2026Ç¯¤Î¤µ¤¯¤é¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡¢ÅìÆüËÜ¤Ï¤ä¤äÁá¤á¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÁá¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅß¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó´¨µ¤¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¤¢¤Þ¤êÄ¹Â³¤¤»¤º¡¢¤«¤Ê¤êµ¤²¹¤¬¹â¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢µÙÌ²ÂÇÇË¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¤ä¤ä¼å¤á¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢À¾¤Û¤É¤½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1·î¸åÈ¾¤Ï´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2·î¡¦£³·î¤Îµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤á¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢3·î¤ÏÅì¤Û¤Éµ¤²¹¤¬¹â¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á³«²Ö¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡¢ÅìÆüËÜ¤Ï¤ä¤äÁá¤á¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌÆüËÜ¤Ï¡¢4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤¬¹â¤á¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á³«²Ö¤âÁá¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¶áÇ¯Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÉý¤ËÁá¤¤³«²Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¥¦¥§¥¶ー¥Þ¥Ã¥×¤Î³«²ÖÍ½ÁÛ¼êË¡¡¡～1ËüÄÌ¤ê¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¡Ö³«²Ö³ÎÎ¨¡×¤òÍøÍÑ～
¤µ¤¯¤é¤Î³«²ÖÍ½ÁÛ¤Ï¡¢µ¤²¹¤ÎÍ½Â¬ÀºÅÙ¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¦¥§¥¶ー¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼êË¡¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
1. º£¸å¤Îµ¤²¹¤òµ¤¾ÝÄ£¿ôÃÍÍ½Êó¤Ê¤É¤ò¥Ùー¥¹¤ËÆÈ¼«Í½Â¬
2. Í½Â¬¤µ¤ì¤¿µ¤²¹¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ìó1ËüÄÌ¤ê¤Î³«²ÖÆü¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó(=³«²Ö³ÎÎ¨)
3. 1ËüÄÌ¤ê¤Î³«²ÖÆü¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¡Ö³«²ÖÍ½ÁÛÆü¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½
¤³¤Î¼êË¡¤¬¡¢²áµî¤ÎÎã¤ò¸«¤ÆºÇ¤â¸íº¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤µ¤¯¤é³«²ÖÍ½ÁÛ2026(https://sakura.weathermap.jp/)¡× Web ¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤ò¡Ö³«²Ö³ÎÎ¨¡×¥°¥é¥Õ¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¡£½¾Íè¤Î¡Ö³«²ÖÍ½ÁÛÆü¡×¤Î¤ß¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éý¤ò»ý¤Ã¤¿¾ðÊó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÈ¯É½¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
º£¸å¤ÎÈ¯É½¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü Âè°ì²ó(º£²ó¡Ë¡¡1·î22Æü(ÌÚ)
¡ü ÂèÆó²ó¡¡2·î5Æü(ÌÚ)
¡ü °Ê¸å¡¢2·îÃæ¤ÏËè½µÌÚÍËÆü¡¢3·î2Æü(·î)¤«¤é¤ÏËè½µ·îÍËÆü¡¦ÌÚÍËÆü¤Ë¹¹¿·¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Í½ÁÛÂÐ¾Ý¤Î¤µ¤¯¤é¡¢³«²Ö¡¦Ëþ³«¤ÎÄêµÁ
¥¦¥§¥¶ー¥Þ¥Ã¥×¤Î¤µ¤¯¤é³«²ÖÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¤µ¤¯¤é¤Î¡ÖÉ¸ËÜÌÚ¡×¤òÍ½ÁÛÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æµ¤¾ÝÂæ¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ê¡¢Âç¤Þ¤«¤Ê¾ì½ê¤ò¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«²Ö¤äËþ³«¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÎÀ¸Êªµ¨Àá´ÑÂ¬¤Î´ð½à¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡ü ³«²Ö: É¸ËÜÌÚ¤Ç5～6ÎØ°Ê¾å¤Î²Ö¤¬³«¤¤¤¿¾õÂÖ
¡ü Ëþ³« : É¸ËÜÌÚ¤Ç80%°Ê¾å¤Î¤Ä¤Ü¤ß¤¬³«¤¤¤¿¾õÂÖ
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ëºÇ½é¤ÎÆü¤ò³«²ÖÆü¡¦Ëþ³«Æü¤È¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ÆÃÏ¤Î³«²Ö¡¦Ëþ³«Í½ÁÛÆü
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¶ー¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¶ー¥Þ¥Ã¥×
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿¹ Ï¯
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©107-0052¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä5ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ The Hexagon 5F
¡¦»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Æ¼ïµ¤¾Ý¾ðÊóÇÛ¿®¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»Ø¿ô¡¢ÆÈ¼«Í½Êó¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎTV¡¦¥é¥¸¥ªÅù¤Ç¤ÎÅ·µ¤Í½Êó²òÀâ¡¦ÈÖÁÈÀ©ºî¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ë¤è¤ë¹Ö½¬¡¦¹Ö±é²ñ¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¼õ¸³¹ÖºÂ
¡¦URL¡§https://www.weathermap.co.jp/
¡¦Facebook¡§https://www.facebook.com/weathermap
¡¦X¡§https://twitter.com/wm_osaru
¡¦YouTube¡§https://www.youtube.com/@weathermap-movie
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒIMAGICA GROUP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1935Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿·¤¿¤Ê¡È±ÇÁü¡É¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Ë¡É¶Ã¤¤È´¶Æ°¡É¤òÍ¿¤¨¤ë±ÇÁü¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒIMAGICA GROUP / IMAGICA GROUP Inc.
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Ä¹À¥ ½ÓÆóÏº
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©105¡¾0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß°ìÃúÌÜ14ÈÖ2¹æ
¡¦ÁÏ¡¡¶È¡§1935Ç¯2·î18Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢±ÇÁüÀ©ºîµ»½Ñ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢±ÇÁü¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÅù¤ò±Ä¤à¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î»ö¶È¤ÎÅý³ç¡£IMAGICA GROUP¤Ï¡¢±ÇÁü¤Î´ë²è¤«¤éÀ©ºî¡¢±ÇÁüÊÔ½¸¡¢ÇÛ¿®¡¦Î®ÄÌ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢»º¶È¤ä°åÎÅ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³Ø½Ñ¸¦µæ¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ø¤â¡¢±ÇÁüµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦URL¡§https://www.imagicagroup.co.jp/
¡¦90¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.imagicagroup.co.jp/90th-anniversary/
¡¦note¡§https://www.note.imagicagroup.co.jp/
¡¦X¡§https://twitter.com/IMAGICAGROUP