¡Ú¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅ¡ª¡Û±§Éô»Ô¤Î¡Ø¤ªÃã¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÈÇ»¸ü¤Ç¹á¤ê¹â¤¤¾®ÌîÃã¤ò³Ú¤·¤à¡Ù¤ä¡¢ËÉÉÜ»Ô¤Î¡ØËÉÉÜ¤ÎÎò»Ë¤È¤Þ¤Á¤ÎÆþÌç¥¯¥¤¥º¡Ù¤Ê¤É¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢³ØÀ¸¡¢Âç¿Í¤Þ¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª
YY¡ª¥¿ー¥ó¥«¥Õ¥§¡¡Âè£´ÃÆ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢ÏÃ¤»¤ë¡ª¤ä¤Þ¤°¤Á»þ´Ö¡×～±§Éô»Ô¡¦ËÉÉÜ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤ä¤Þ¤°¤ÁÊë¤é¤·°Ü½»ÁêÃÌ～
»³¸ý¸©¤Ø¤Î°Ü½»¡¦½¢¿¦¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëYY¡ª¥Æ¥é¥¹¡¦Ê¡²¬¤Ç¤Ï¡¢
·î¤Ë£±²óÄøÅÙ¡¢¡ÉYY¡ª¥¿ー¥ó¥«¥Õ¥§¡É¤ÈÂê¤·¤Æ
»³¸ý¸©¤Î»ÔÄ®¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤ÏÂè£´ÃÆ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢»³¸ý¸©¡É±§Éô»Ô¡É¤È¡ÉËÉÉÜ»Ô¡É¤¬¥³¥é¥Ü¤·
¿Æ»Ò¡¦¤´²ÈÂ²¤È³ØÀ¸¤äÂç¿Í¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¢ö
³Æ»ÔÄ®¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡¢¡ÖÆÃ»º¡×¤È¡ÖÊ¸²½¡×¤ò³è¤«¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
±§Éô»Ô¤«¤é¤ÏÌ¾»º¤Î¾®ÌîÃã¤ò»È¤Ã¤¿¡Ø¤ªÃã¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÈÇ»¸ü¤Ç¹á¤ê¹â¤¤¾®ÌîÃã¤ò³Ú¤·¤à¡Ù
ËÉÉÜ»Ô¤«¤é¤Ï¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡ªÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡ØËÉÉÜ¤ÎÎò»Ë¤È¤Þ¤Á¤ÎÆþÌç¥¯¥¤¥º¡Ù
°Ü½»¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ØÀ¸¤ä¿Æ»Ò¡¦¤´²ÈÂ²¡¢Âç¿Í¤ÎÊý¡¹¤Î¤´»²²Ã¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡ª
£²¤Ä¤Î»ÔÄ®¤ä»³¸ý¸©¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ô¤Î¿¦°÷¤È¤ªÏÃ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç
°Ü½»¤äUIJ¥¿ー¥ó½¢¿¦¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤´²ÈÂ²¡¦¿Æ»Ò¡¦¤´Í§¿ÍÆ±»Î¤Ç¤ª¤³¤·¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
±§Éô»Ô¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¡©
À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Î±§Éô»Ô¡£ËÌÉô¤Ë¤Ï¼«Á³Ë¤«¤Ê»³¡¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÄ¦¹ï¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿³¹¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ÜÀß¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸³è¤ä»Å»ö¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔÊØ¤Ê¤·¡£¤Þ¤¿¡¢»ÔÆâ¤Ë¤ÏÂç³ØÉÂ±¡¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½¼¼Â¤·¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÍÄÃÕ±à¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¸ÄÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¶µ°éµ¡´Ø¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°úÍÑ¸µ¡§½»¤ó¤Ç¤ß¤£¤Í¡ª¤Ö¤Á¤¨¤¨»³¸ý,2026Ç¯1·î22Æü
±§Éô»Ô
ËÉÉÜ»Ô¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¡©
ËÉÉÜ»Ô¤Ï¡¢»³¸ý¸©¤ÎÃæ±ûÉô¤ÎÀ¥¸ÍÆâ³¤Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢°ìµé²ÏÀîº´ÇÈÀî¤Î²¼Î®¤Ë³«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾Ý¾õ¶·¤Ï¡¢²Æ¤Ï³¤¾å¤«¤é¤Î²º¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¡¢Åß¤ÏÀ¥¸ÍÆâ³¤ÆÃÍ¤Î²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Å¤¯¤Ï¡¢¼þËÉ¤Î¹ñ¤Î¹ñÉÜ¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢¤Þ¤¿¡¢¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿Îò»Ë¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£
»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¤òÍøÍÑ¤·¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¤Ø£±»þ´ÖÍ¾¤ê¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê°úÍÑ¸µ¡§½»¤ó¤Ç¤ß¤£¤Í¡ª¤Ö¤Á¤¨¤¨»³¸ý,2026Ç¯1·î22Æü
ËÉÉÜ»Ô
¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î»Ô¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ±§Éô»Ô¡¢ËÉÉÜ»Ô¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼¡²ó¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤Î¸õÊä¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
º£¸å¤ÎYY¡ª¥¿ー¥ó¥«¥Õ¥§¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ë¿ï»þ·ÇºÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó¤Ï£³·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÌø°æ»Ô¤È¼þÆî»Ô¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤â¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
YY¡ª¥¿ー¥ó¥«¥Õ¥§¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ymg-uji.jp/fukuoka/
³«ºÅ³µÍ×
YY¡ª¥¿ー¥ó¥«¥Õ¥§¡¡Âè£´ÃÆ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢ÏÃ¤»¤ë¡ª¤ä¤Þ¤°¤Á»þ´Ö¡×¥Á¥é¥·
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±£³¡§£³£°～£±£¶¡§£³£°
¼õÉÕ³«»Ï£±£³¡§£±£µ～
ºÇ½ª¼õÉÕ£±£¶¡§£°£°
£±¥ïー¥¯£³£°Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡ª
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û
Ê¡²¬Ä«Æü²ñ´Û£±£±³¬
¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À£²-£¸-£´£±¡Ë
¡ÚÄê°÷¡Û
£³£°Ì¾
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ymg-uji.jp/event/event-3837/
¥Á¥é¥·¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ymg-uji.jp/wp/wp-content/uploads/2025/12/c8fabc8a0dd2b3b49ca387e8eeead55c.pdf
»³¸ý¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
»³¸ý¸©¤ÏË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¡¢²ÈÄÂ¤äÊª²Á¤â°Â¤¯¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÀ©ÅÙ¤âÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ü½»Àè¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ê¸©¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»³¸ý¸©¤¬2025Ç¯£··î¤ËÊ¡²¬»ÔÅ·¿À¤Ë¡¢»³¸ý¸©¤Ø½¢¿¦¤·¤¿¤¤¡¢°Ü½»¤·¤¿¤¤Êý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡ÉYY¡ª¥Æ¥é¥¹¡¦Ê¡²¬¡Ê¤ä¤Þ¤°¤ÁÊë¤é¤·¡¦¤·¤´¤ÈÊ¡²¬»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡É¤¬³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½µËö¤òÃæ¿´¤Ë»³¸ý¸©¤Ç¤Î½¢¿¦¤ä¡¢½»¤Þ¤¤¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ËÌµÎÁ¤Ç±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢·î¤Ë1²óÇîÂ¿¤Ë¤Æ½ÐÄ¥ÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»³¸ý¸©¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏYY¡ª¥Æ¥é¥¹¡¦Ê¡²¬¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
YY¡ª¥Æ¥é¥¹¡¦Ê¡²¬¡§Æþ¸ý
YY¡ª¥Æ¥é¥¹¡¦Ê¡²¬¡§¼¼Æâ
¼çºÅ¡¦Ìä¹ç¤»Àè
¡Ú¼çºÅ¡Û»³¸ý¸©¡¦±§Éô»Ô¡¦ËÉÉÜ»Ô
¡Ú±¿±Ä¡ÛYY¡ª¥Æ¥é¥¹¡¦Ê¡²¬¡Ê¤ä¤Þ¤°¤ÁÊë¤é¤·¡¦¤·¤´¤ÈÊ¡²¬»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥¦¡¦¥Ò¥åー¥Þ¥Ëー¥»¥ó¥¿ー»ö¶È³«È¯Éô
TEL¡§070-1219-5926
E-mail¡§yy-terrace@ahc-net.co.jp