¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¢´Ú¹ñDKORE¼Ò¤È¹çÊÛ·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡
¡¡¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼Ò°÷¡§ÀÐÌî Í¥ÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î³°¿©´ë¶È DKORE Co., Ltd.¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥³¥ì¡¢°Ê²¼¡ÖDKORE¼Ò¡×¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖËÌÁÒÆ¶¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¡Ê´Ú¹ñ¸ì¡§북창동순두부¡¿±Ñ¸ì¡§Bukchang-dong Soondubu¡Ë¡×¤Î±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô¡ÊFCËÜÉô¡ËÅ¸³«¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¹çÊÛ»ö¶È¡ÊJV¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ·ï¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î´Ú¹ñ´ë¶È¤È¤ÎJV·ÀÌó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¥Þ¥¹¥¿ー¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ë¼èÆÀ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½ãÆ¦Éå¡Ê¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¡Ë¥Á¥²¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖËÌÁÒÆ¶¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¡×¤ÎÆüËÜÅ¸³«¡Ê±¿±Ä¡ÜFCËÜÉô¡Ë¤ò»ÏÆ°
¡¦´Ú¹ñ¹ñÆâ94Å¹ÊÞ¡¿³¤³°30Å¹ÊÞÅ¸³«¤ÎDKORE¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É´ð½à¡¦¶µ°é¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò´Þ¤àËÜÉôµ¡Ç½¤òÆüËÜ¤Ç¹½ÃÛ
¡¦³¤³°¤Ç¤ÏÂæÏÑ¤Ç27Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¾å¾ì¤·¤¿À®¸ù¥â¥Ç¥ë¤òÆüËÜ¤ØÅ¸³«
¡¦Ä¾±Ä1¹æÅ¹¡ÊÆüËÜ1¹æÅ¹¡Ë¤ò2026Ç¯8·î¤Ë³«¶ÈÍ½Äê
¡¦²ÃÌÁÅ¹Êç½¸¤ò2026Ç¯2·î¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¡ÊFCÅ¸³«¤ò¼ç¼´¤ËÁ´¹ñ³ÈÂç¡Ë
¢¨¾åµ¤ÎÍ½Äê¤Ï¸½»þÅÀ¤Î·×²è¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Î³µÍ×¡ÊJV¤ÎÁÀ¤¤¡Ë¡§ÆüËÜ¤Ç±¿±Ä¤ÈFCËÜÉô¤òÆ±»þ¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤ë
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢DKORE¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖËÌÁÒÆ¶¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¡¦ÉÊ¼Á¡¦¿¿ÀµÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¾±Ä±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤¿É¸½à¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô¡ÊFCËÜÉô¡Ëµ¡Ç½¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
ËÜJV¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤ÊÌò³ä¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¡Ê¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¡Ë¡§ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¹ÊÞ³«È¯¡¢Êª·ï¼èÆÀ¡¢ºÎÍÑ¡¦±¿±ÄÂÎÀ©¡¢²ÃÌÁÅ¹³«È¯¡¢ÈÎÂ¥Åù¤òÃæ¿´¤Ë¿ä¿Ê
¡¡DKORE¼Ò¡§¥Ö¥é¥ó¥É´ð½à¡¢¥ì¥·¥Ô¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¢¶µ°é¡¢ÉÊ¼Á´ÆººÅù¤Î»Ù±ç
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹çÊÛ²ñ¼Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒDKORE JAPAN¡¿ÀßÎ©Ãæ¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë±¿±Ä¤ª¤è¤ÓFCËÜÉô»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾±Ä1¹æÅ¹¡ÊÆüËÜ1¹æÅ¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ÎºÆ¸½À¤òÆüËÜ¤Ç³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¾±Ä1¹æÅ¹¡ÊÆüËÜ1¹æÅ¹¡Ë¤ò2026Ç¯8·î¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¾±ÄÅ¹¤Ç¤Ï¡¢DKORE¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯¥ì¥·¥Ô¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¶µ°éÂÎ·Ï¤òÆüËÜ¸þ¤±¤ËÄêÃå¤µ¤»¡¢º£¸å¤ÎFCÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿¥â¥Ç¥ë¡Ê±¿±Ä¡¦ÉÊ¼Á¡¦¶µ°é¡Ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ½êºßÃÏ¡¦³«¶ÈÆü¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÌÁÅ¹Êç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§2026Ç¯2·î¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê
¡¡
Åö¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê²ÃÌÁÅ¹Êç½¸¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÃÌÁ¸¡Æ¤´ë¶È¡¦»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢»ö¶ÈÀâÌÀ²ñ¡¿¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Î¼Â»Ü¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤Ø¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åö¼Ò¤è¤ê°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Êç½¸³«»ÏÍ½Äê¡§2026Ç¯2·î
ÂÐ¾Ý¡§´ûÂ¸°û¿©»ö¶È¼Ô¡¿¿·µ¬»ö¶È»²Æþ´ë¶È ¤Ê¤É
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý
¡¡¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¡¡ÀÐÌî Í¥ÂÀ
¡¡ishino@dea-bellus-investment.jp
¡¡080-5453-2440
¢¨Êç½¸¾ò·ï¡¦¥µ¥Ýー¥ÈÆâÍÆÅù¤Ï¡¢ÌÌÃÌ»þ¤Ë¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÌÁÒÆ¶¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖËÌÁÒÆ¶¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¡×¤Ï¡¢½ãÆ¦Éå¡Ê¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¡Ë¥Á¥²¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë´Ú¹ñÈ¯¤Î³°¿©¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ý¤ÄËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ÈÂÎ¸³¤ò³Ë¤Ë¿ø¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¡ÊÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î»ö¶È´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
DKORE¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡DKORE¼Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥³¥ì¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ94Å¹ÊÞ¡¿³¤³°30Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë´Ú¹ñ³°¿©´ë¶È¤Ç¡¢³°¿©¥Ö¥é¥ó¥É±¿±Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©ºà¤ÎÎ®ÄÌ¡¦Í¢½ÐÅù¤ò´Þ¤à»ö¶È´ðÈ×¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê»ñËÜ¶â6²¯±ß¡Ë¡£
¡¡ÂåÉ½¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÌÁÒÆ¶¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¡×¤Ï¡¢2001Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Ìó100Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë½ãÆ¦Éå¥Á¥²¤ÎÂåÉ½Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿³¤³°Å¸³«¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖËÌÁÒÆ¶¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¡ÊÞ²Æ¦Éå¡Ë¡×¤ò³ÈÂç¤·¡¢2019Ç¯¤ËÂæÏÑ¾Ú·ô»Ô¾ì¤Ø¾å¾ì¡¢Çä¾åµ¬ÌÏÌó1,500²¯¥¦¥©¥ó¤Î´ë¶È¤ØÀ®Ä¹¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÌÊÆÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÆ¹ñË¡¿ÍÀßÎ©¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞÅ¸³«¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡Åö¼Ò¤ÏËÜ·ï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢´Ú¹ñÈ¯¤ÎÍÎÏ³°¿©¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆüËÜ¤ØÆ³Æþ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤ò¼ç¼´¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖËÌÁÒÆ¶¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤·Á¤Ç²ÃÌÁÅ¹Å¸³«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤Î·×²è¤Ïº£¸åÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È ÂåÉ½¡¡ÀÐÌî Í¥ÂÀ
´Ú¹ñ¤ÎÏ·ÊÞ¤òÆüËÜ¤ØºÇÂ®¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë
¡¡¡Öº£²ó¤ÎJV¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤ÇFCËÜÉôµ¡Ç½¤òºî¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ø¹¤²¤Æ¤¤¤¯¥¹¥±ー¥ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£DKORE¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É´ð½à¡¦¶µ°é¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¶¯¤ß¤È¡¢Åö¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¿ä¿ÊÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç»ö¶È´ðÈ×¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×
DKORE¼Ò¡¡¥í¥´
DKORE¼Ò ÂåÉ½¼Ô¡§¥¥à ¥½¥è¥ó
¡¡¡ÖÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¡ØËÌÁÒÆ¶¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¡Ù¤Î²ÁÃÍ¤òÀµ¤·¤¯ÆÏ¤±¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅ¸³«¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É´ð½à¡¦¶µ°é¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÃæ¿´¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
²ñ¼Ò³µÍ×¡Ê¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¡Ë
¼ÒÌ¾¡§¥Ç¥¢¥Ù¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£³ÃúÌÜ£³ÈÖ£±£³¹æ À¾¿·½É¿å´Ö¥Ó¥ë£²³¬
ÂåÉ½¼Ò°÷¡§ÀÐÌî Í¥ÂÀ
²ñ¼Ò³µÍ×¡ÊDKORE¼Ò¡Ë
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥³¥ì
½êºßÃÏ¡§¥½¥¦¥ë»Ô¹¾À¾¶èËãÃ«Ãæ±ûÏ©8Ï©5¥®¥ë5 ¥êー¥Àー¥º¥¢¥Ù¥Ë¥åーËãÃ«301¹æ
ÁÏÎ©¡§2006Ç¯
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥¥à¡¦¥¹¥è¥ó
»ñËÜ¶â¡§6²¯±ß