Ãí°Õ´µ¯¡§¡¡ÊÀ¼ÒÍý»öÄ¹¤Î¸ÍÂ¼ÃÒ·û¤ò¥áー¥ëÁ÷¿®¼ÔÌ¾¤ËÉ½¼¨¤·¤¿ÉÔ¿³¤Ê¥áー¥ë¤¬Ê£¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊËÜÊ¸Îã¡§º£²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ë¡ÚÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¹çÆ±²ñ¼Ò¡Û
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¡¦¸ÜµÒ³Æ°Ì¡¦´Ø·¸³Æ°Ì
2026Ç¯1·î22Æü
ÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¹çÆ±²ñ¼Ò
¡¡¹ñÆâ³°³ÆÃÏ¤Ç¤Î¿ÌºÒ¡¦É÷¿å³²¡¦³Æ¼ïºÒ³²¡¦Àï²Ò¡¦ÀË½ÎÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ïÈï³²¤Ê¤É¤ËºÝ¤·¡¢³ÆÃÏ³Æ°Ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´°ÂÁ´¡¦¤´·ò¹¯¡¦¤´²÷Ìþ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´ÌµÇ°¤Ê¤¬¤é¤ËÅ·¾å¤Ë¾¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿Âº¤¤¸æÎî¡¦¸æÊ©¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤«¤é¸«¤é¤ì¤¿ÊÀ¼ÒÌ¾¤äÊÀ¼ÒÌ¾¤Ë»÷¤»¤¿Ì¾¾Î¡¦¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ä¡¢°ìÀÆÁ÷¿®¥áー¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤ÇÊÀ¼Ò¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¾¡¼ê¤ËÍÑ¤¤¤¿ÉÔ¿³¤Ê¥áー¥ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¿·¤¿¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¡¢ÊÀ¼ÒÍý»öÄ¹¤Î¸ÍÂ¼ÃÒ·û¤ÎÌ¾Á°¡Ê´Á»ú¤Ç£´Ê¸»ú¤Ç¤ÎµºÜ¡Ë¤òÌ¾¾è¤ê¡¢ÅöÊý¤ÈÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤éÉÔ¿³¤Ê¥áー¥ë¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÊÀ¼ÒÍý»öÄ¹¤Î¸ÍÂ¼ÃÒ·ûËÜ¿Í¤¬¡¢¡Ö¸ÍÂ¼ÃÒ·û¡×¤òÌ¾¾è¤ëÊÀ¼Ò¤ª¤è¤Ó¸ÍÂ¼¤ËÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Î¥áー¥ë¤òÊ£¿ô¼õ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅöÊý¤òÌ¾¾è¤ëÉÔ¿³¤Ê¥áー¥ë¤ÎÆÃÄ§¡ÊÎã¡Ë¡Û
¥áー¥ë·ïÌ¾¡§¡¡¸ÍÂ¼ÃÒ·û
¥áー¥ëÁ÷¿®¼ÔÉ½¼¨¡§¡¡¸ÍÂ¼ÃÒ·û
Á÷¿®¸µ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§¡¡ÅöÊý¤È¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
ËÜÊ¸¤ÎÎã¡§¡¡¡Öº£²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î°ìÊ¸¤Î¤ß
¡¡¥áー¥ë¤ÎÁ÷¿®¼ÔÉ½¼¨¤Ï¡¢¥áー¥ëÇÛ¿®¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤ÇÍÆ°×¤ËÇ¤°Õ¤ÎÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Á÷¿®¸µ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼«ÂÎ¤â¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¸ø¼°¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ìÉ½¼¨¤Î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÀ³Î¤Ë¡Ö¸ÍÂ¼ÃÒ·û¡×¤È´Á»ú4Ê¸»ú¥Õ¥ë¥Íー¥à¤Ç¤ÎÉ½¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¤è¤ê¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ëº®ÌÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·ÆÀ¤ëÉ½¼¨¤ÇÉÔ¿³¥áー¥ë¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´ë¶È¥È¥Ã¥×¡¦¼ÒÄ¹Åù¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÀµÌÜÅª¤È»×¤ï¤ì¤ëÉÔ¿³¤ÊÏ¢Íí¤¬³ÆÃÏ³Æ¼Ò¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤Ç¡Öº£²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¡¡¥áー¥ë¡×¤Ê¤É¤Ç¸¡º÷Äº¤¤Þ¤¹¤È¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÉÔ¿³¥áー¥ë¤ÎÃí°Õ´µ¯¤¬Ê£¿ô¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¾å¡¢Ä¾ÀÜ¤ä¤ê¤È¤ê¤Î¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Êý¡¹¤Ï´û¤Ë¾Ü¤·¤¯¤ª¤ï¤«¤ê¤Î¤³¤È¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¡¦ºÙÉô¤ÏÉú¤»¤Æ¤ªÅÁ¤¨¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢¸ÍÂ¼ÃÒ·û¤¬¼ç¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¡Ö@jmri.co.jp¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö@jmri.tokyo¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸ÍÂ¼ÃÒ·û¤è¤êÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤Î¾ì¹ç¤Ï¸ÍÂ¼ÀìÍÑ¤ÎÅý¹ç¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÀ¼ÒÍý»öÄ¹¤Î¸ÍÂ¼ÃÒ·û¤è¤ê¡¢»Å»ö¤ª¤è¤Ó½ÅÍ×¤Ê¤´Ï¢Íí¤Ë¤Æ¡¢ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊGmail¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¡ÊÎã¡§@gmail.com¤Ê¤É¡Ë¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤ªÃÎ¤ê¤ª¤²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡¡ÉÔ¿³¤Ê¥áー¥ë¤Ø¤Î¤´ÂÐ±þ¡ÊÉÔ¿³¥áー¥ë¤Ø¤Î¤´ÊÖ¿®¡¦¤´Ï¢Íí¡¦QR¥³ー¥ÉÆÉ¤ß¼è¤ê¡¦URL¤ä¥Ü¥¿¥óÅù¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É³Æ¼ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¤ª¹µ¤¨Äº¤¡¢¤´¿´ÇÛ¤ÊºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÊÀ¼Ò¸ø¼°¤Î¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´Ï¢Íí²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡¦¤´Ï¢ÍíÍÑ¥Õ¥©ー¥à¡§¡¡https://www.jmri.co.jp/contact.html
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢IPA¤µ¤Þ¡Ê(ÆÈË¡)¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½¤µ¤Þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥áー¥ëº¾µ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿Þ²ò¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿Ãí°Õ´µ¯¤ä²òÀâ¤Îµ»ö¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¡¢ÊäÂ¾ðÊó¤È¤·¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦IPA¤µ¤Þ¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥áー¥ëº¾µ½¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤È¤Ï¡×¡¡https://www.ipa.go.jp/security/bec/bec_pattern.html
¡¡ÅöÊý¤Ë¤è¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÅöÊý¤ÎÌ¾¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤Î¤´Ï¢ÍíÅù¤Ç¡¢¤´¿´Ï«¡¦¤ª¼ê¿ô¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢ÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÃí°Õ´µ¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê¾å¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
ÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¹çÆ±²ñ¼Ò
Íý»öÄ¹ ¸ÍÂ¼ ÃÒ·û
¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2-16-6 BIZMARKSÀÖºä1³¬
ÅÅÏÃ¡§050-3196-4513 (ÊÀ¼Ò¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡§²»À¼¼«Æ°±þÅú¥·¥¹¥Æ¥à+¥ª¥Ú¥ìー¥¿)
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://www.jmri.co.jp/
¢¨¤ª»Å»ö¤Î¤´°ÍÍê¡¦¼èºà¤´°ÍÍê¤Ê¤É¤ÎÀìÍÑ¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©ー¥à¡§ https://www.jmri.co.jp/contact2.html
¢¨°ìÈÌÅª¤Ê¤ªÌä¹ç¤»ÍÑ¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©ー¥à¡§ https://www.jmri.co.jp/contact.html
¢¨DX¿ä¿Ê¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦¼«»¦ËÉ»ß¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È³èÆ°Åù¤â´Þ¤á¤¿¶ÈÌ³»Ù¾ã¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¡¢Èó¾ï¶ÐÍý»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¸ÍÂ¼ÃÒ·û¤ÎºÊ¡Ê¸ÍÂ¼ÈÞÈþ¡Ë¤Î»Å»ö¤È¿´¿È¤ÎÎÅÍÜ¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¾åµ¤Î¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´Ï¢Íí²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªµÞ¤®¤Î¤´°ÍÍê¤ä¡¢¸ø±×À¤Î¹â¤¤¶ÛµÞ¤Î¤´ÍÑ·ï¤Î¾ì¤Ï¡¢²ÍÅÅ¤´Ï¢Íí¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥ìー¥à¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎãÅù¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢²¼µ¤Î»ØÄê¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©ー¥à¤Î¤ß¤Ë¤Æ¡¢É¬¤º¡¢(1)ÂÐ¾Ý»ö°Æ¡¢(2)¡Ö¥¯¥ìー¥à¤Î¿½¤·Î©¤Æ¡×¡¢(3)¤´ÊÖ¿®¡¦¤´Ï¢Íí¤¬¤È¤ì¤ë¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÈÀµ¼°¤Ê¤´½»½ê(·úÊªÌ¾¤äÉô²°ÈÖ¹æ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆÎ¬¤µ¤º¤´µºÜ²¼¤µ¤¤)¡¦¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÌÀµ¡¢(4)¥¯¥ìー¥à¤Îº¬µò¤ª¤è¤Óº¬µòË¡ÎáÅù¡¢¤Î4ÅÀ¤ÏºÇÄã¸ÂÉ¬¿Ü»ö¹à¤È¤·¤Æ¤´µºÜ¡¦¤´Á÷¿®²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£ÊÀ¼Ò¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¡Ê»ö°Æ¤¬´Ê°×ºÛÈ½½ê¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤ÈÏ°Ï¤Î¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ç¤Ï´ÊºÛÂåÍý¸¢¤Î¤¢¤ë¸ÜÌä»ÊË¡½ñ»ÎÅù¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤âÁêÃÌ¤Î¾å¤ÇÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ÊÊÖ¿®¡¦ÂÐ±þÅù¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¿´¶ì¤·¤¯¤âºÛÈ½½ê¤«¤é¤ÎÆÃÊÌÁ÷Ã£¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ÎÊÖÅú¡¦ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤òÍ½¤á¤ªÃÎ¤ê¤ª¤²¼¤µ¤¤¡Ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¤´ÍèË¬¡¦²ÍÅÅ¤´Ï¢Íí¡¦FAX¤´Á÷¿®¡¦Í¹Á÷ÊªÅù¤Î¤´ÇÛÁ÷Åù¤Ç¤Î¥¯¥ìー¥à¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ÈÌ³¾å¤Î»Ù¾ã¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤ª¾µ¤êÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤³¤È¤òÍ½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡¦ÊÀ¼Ò»ØÄê¤Î¥¯¥ìー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©ー¥à¡§¡¡https://www.jmri.co.jp/contact.html