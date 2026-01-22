2025Ç¯ÅÙ¡Ö¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶âÃÏµå»ÔÌ±¾Þ¡× ¼õ¾ÞÃÄÂÎ·èÄê
2025Ç¯ÅÙ¡Ö¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶âÃÏµå»ÔÌ±¾Þ¡× ¼õ¾ÞÃÄÂÎ·èÄê
Â¿¸À¸ì³¨ËÜ¤Î²ñ RAINBOW¡ÊÌÜ¹õ¶è¡Ë¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ±Û¸åºÊÍÎ¤»³¶¨Æ¯µ¡¹½¡Ê½½ÆüÄ®»Ô¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Â¿Ê¸²½¥ê¥½ー¥¹¥»¥ó¥¿ー¤ä¤Þ¤Ê¤·¡Ê¹ÃÉÜ»Ô¡Ë
¡¡¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¡ÊJF¡Ë¤Ï¡¢1985Ç¯¤«¤é¡¢¹ñºÝÊ¸²½¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤È³¤³°¤Î»ÔÌ±Æ±»Î¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤äÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢Áê¸ß¤ÎÃÎ·Ã¤ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¦¾ðÊó¤ò¸ò´¹¤·¡¢¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ëÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶âÃÏµå»ÔÌ±¾Þ¡×¤òÂ£Äè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤Ï£³·ï°ÊÆâ¡¢¼ø¾ÞÆâÍÆ¤ÏÀµ¾Þ¡Ê¾Þ¾õ¡Ë¤ÈÉû¾Þ¡Ê1·ï200Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè41²ó¤È¤Ê¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Î¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤Ë¡¢±þÊçÁí¿ô355·ï¤«¤é¡¢Â¿¸À¸ì³¨ËÜ¤Î²ñ RAINBOW¡ÊÌÜ¹õ¶è¡Ë¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ±Û¸åºÊÍÎ¤»³¶¨Æ¯µ¡¹½¡Ê½½ÆüÄ®»Ô¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Â¿Ê¸²½¥ê¥½ー¥¹¥»¥ó¥¿ー¤ä¤Þ¤Ê¤·¡Ê¹ÃÉÜ»Ô¡Ë¤Î3ÃÄÂÎ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2 ·î18 Æü¡Ê¿å¡Ë ¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÌÅÓ¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ò°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏµå»ÔÌ±¾Þ¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥êー¥¹¤ÎºÇ¸å¤Ë¤â¾Þ¤Î³µÍ×¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¼ø¾ÞÃÄÂÎ
Â¿¸À¸ì³¨ËÜ¤Î²ñ RAINBOW
ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÀÐ¸¶ ¹°»Ò
¡ãÊì¸ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤ò°é¤Æ¤ë¡ä
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¼õ¾Þ·èÄêµ¼ÔÈ¯É½²ñ ¡÷ ÌÜ¹õ¶èÌò½ê
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ±Û¸åºÊÍÎ¤»³¶¨Æ¯µ¡¹½
¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§ËÌÀî ¥Õ¥é¥à
¡ã°ã¤¤¤ò½Ë¤·¡¢¶¦¤ËÁö¤ë――¡ÖÂçÃÏ¤Î±¿Æ°²ñ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¶¨Æ¯¤Î½Ëº×¡ä
ÂçÃÏ¤Î±¿Æ°²ñ_Photo by Nakamura Osamu
2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¼õ¾Þ·èÄêµ¼ÔÈ¯É½²ñ ¡÷ ½½ÆüÄ®»ÔÌò½ê
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Â¿Ê¸²½¥ê¥½ー¥¹¥»¥ó¥¿ー¤ä¤Þ¤Ê¤·
»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§²ÃÆ£ ½çÉ§
¡ã¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ¿Ê¸²½¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¤¤Ð¤·¤ç¡×¡ä
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¼õ¾Þ·èÄêµ¼ÔÈ¯É½²ñ ¡÷ »³Íü¸©Ä£
¢¨²¼µ¤Ë¡¢¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤Î¾Ò²ð¤ä¼ø¾ÞÍýÍ³¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¸À¸ì³¨ËÜ¤Î²ñ RAINBOW¡ÊÌÜ¹õ¶è¡Ë
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¡¡ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è
¡ÚÀßÎ©¡Û¡¡¡¡2006Ç¯
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û¡¡ÀÐ¸¶ ¹°»Ò¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡Ú¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Û¡¡https://www.rainbow-ehon.com/
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÂ¿¸À¸ì¤è¤ß¤¤«¤»¤ÎÍÍ»Ò
Â¿¸À¸ì³¨ËÜ¤Î²ñRAINBOW ½¸¹ç¼Ì¿¿
³Ø¹»Ë¬Ìä¤Ç¤ÎÂ¿¸À¸ì¤è¤ß¤¤«¤»¤ÎÍÍ»Ò
¡ã¼ø¾ÞÍýÍ³¡ä
¡¡Â¿¸À¸ì³¨ËÜ¤Î²ñ RAINBOW ¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¬Êì¸ì¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç°é¤Ä»Ò¤É¤â¤¬³°¹ñ¸ì¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦³èÆ°ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤È³°¹ñ¥ëー¥Ä¤Î¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ë¶¦´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿¸À¸ì¤è¤ß¤¤«¤»¡¢Â¿¸À¸ìÅÅ»Ò³¨ËÜ¤ÎÀ©ºî¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Î¹ñºÝÍý²ò¼ø¶È¤Î¼Â»Ü¤òÄÌ¤¸¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç³°¹ñ¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤ÎÊì¸ì·Ñ¾µ¤äÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤Î°ÛÊ¸²½Íý²ò¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿Í¤È¿Í¤¬¿´¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÏµå»ÔÌ±¡×¤ÎÍýÇ°¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë»ÔÌ±³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Î°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤½¤Î³èÆ°¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¡¢ËÜ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¡£
¡ã¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤«¤é¤Î³èÆ°¾Ò²ð¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ä
¡¡ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹³°¹ñ½Ð¿È¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³°¹ñ¥ëー¥Ä¤ÎÊý¤ÎÊì¸ì¤äÊì¹ñ¸ì¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¸À¸ì¤Ç¤¹¡£
¡¡2003Ç¯¡¢ÆüËÜ¸ì»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿³°¹ñ½Ð¿È¤ÎÊì¿Æ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£³°¹ñ½Ð¿È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¹ñ¸ì¤äÊì¸ì¤â¿Æ¡¢¿ÆÀÌ¡¢Í§¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ç¡¢»Ò¤É¤âÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¤Î¸À¸ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡Êì¸ì¤äÊì¹ñ¸ì¤¬¿Æ¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ø¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢2006Ç¯¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ç³°¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¸ò¸ß¤ËÆÉ¤à¡ÖÂ¿¸À¸ì¤è¤ß¤¤«¤»¡×¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¶è¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¡ØÌÜ¹õ¶è»Ò¤É¤â¾òÎã¤Î¤¨¤Û¤ó¡Ö¤¹¤´¤¤¤è ¤Í¤º¤ß¤¯¤ó¡×¡Ù¤ò³°¹ñ¥ëー¥Ä¤Î¿Æ»Ò¤Ë¤âÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨ ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¥¤¥¸ー³¨ËÜ¡ÊÂ¿¸À¸ìÅÅ»Ò³¨ËÜ¡Ë¤ÎÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³°¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤òÆ±»þ»ëÄ°¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿2009Ç¯°Ê¹ß¡¢ ÅÔÆâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç³°¹ñ¿Í¤È¶¨ÎÏ¤·¹ñºÝÍý²ò¤Î¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ø¶È¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂ¿¸À¸ì¤è¤ß¤¤«¤»¤ò¹Ô¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³°¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤Î²Î¡¡¥«¥é¥ª¥±ÉÕ¤¡Ù¤âÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¶Ê¤Ç¤â¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë²Î¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¸À¸ìÏÃ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Î²Î¤ò²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢²Î½¸¤âÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯7·î¤ËÆ¸¿´¼Ò¤¬È¯Çä¤·¤¿9¸À¸ìÂÐ±þ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó³¨ËÜ¡Ø¤¤¤Á¡¡¤Ë¤Î¡¡¤µ¤ó¡ª¡Ù¡Ê¥¹¥®¥ä¥Þ¥«¥Ê¥èºî¡Ë¤òÅÅ»Ò³¨ËÜ²½¤·¤¿ºÝ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¸À¸ì¤òÍÑ¤¤¤¿»²²Ã·¿¤Î¤è¤ß¤¤«¤»¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ±Û¸åºÊÍÎ¤»³¶¨Æ¯µ¡¹½¡Ê½½ÆüÄ®»Ô¡Ë
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¡¡¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô¾¾Âå3743-1
¡ÚÀßÎ©¡Û¡¡¡¡2008 Ç¯
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û¡¡ËÌÀî¡¡¥Õ¥é¥à¡ÊÍý»öÄ¹¡Ë
¡Ú¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Û¡¡https://www.echigo-tsumari.jp/about/organization/
ÂçÃÏ¤Î±¿Æ°²ñ_Photo by Nakamura Osamu
¥¤¥ê¥ä¡õ¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥«¥Ð¥³¥Õ¡ÖÃªÅÄ¡×2000_Photo Nakamura Osamu
¾å¶¿¥¯¥íー¥ÖºÂ¥ì¥¹¥È¥é¥ó_Photo Kanemoto Rintaro
¡ã¼ø¾ÞÍýÍ³¡ä
¡¡±Û¸åºÊÍÎ¤»³¶¨Æ¯µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÃÏ¤Î·Ý½Ñº×¡×¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¶¨Æ¯¤ÎÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÃÏ°è¤È¥¢ー¥È¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿Ê¸²½³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë 2008 Ç¯¤ËÀßÎ©¡£ÇÑ¹»¤ò³èÍÑ¤·¤¿µòÅÀ¤Å¤¯¤ê¤ä½»Ì±¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤ÈÃÏ°è¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçÃÏ¤Î±¿Æ°²ñ¡×¤ÏÆüËÜÆÈ¼«¤Î±¿Æ°²ñ¤òºÆ²ò¼á¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¿ÈÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¸òÎ®¤¹¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºß½»¤Î³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬Æ±¤¸¥Áー¥à¤Ç¶¥µ»¤·¡¢±þ±ç¤·¡¢¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¸ß¤¤¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦»þ´Ö¤Ï¡¢¶¦¤ËÀ¸¤¤ë´¶³Ð¤ò¿ÈÂÎ¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¢¤êÁí¹ç·Ý½Ñ³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾Ð¤¤À¼¤ÈÀ¼±ç¤¬¸òº¹¤¹¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î½Ëº×¤È¤·¤Æ¡ÖÂçÃÏ¤Î±¿Æ°²ñ¡×¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢ËÜ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¡£
¡ã¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤«¤é¤Î³èÆ°¾Ò²ð¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ä
¡¡NPOË¡¿Í±Û¸åºÊÍÎ¤»³¶¨Æ¯µ¡¹½¤Ï¡¢¡ÖÂçÃÏ¤Î·Ý½Ñº×¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ä»ÜÀß¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌÇ¯»ö¶È¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¡¢±Û¸åºÊÍ¤òÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÃÏ°è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë2008Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ½Ð¿È¼Ô¤ä¸©Æâ³°¤«¤é¤Î°Ü½»¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤äºî²È¡¢¤³¤Ø¤ÓÂâ¡Ê¡ÖÂçÃÏ¤Î·Ý½Ñº×¡×¤ÎÎ¤¡¦±Û¸åºÊÍ¡Ê½½ÆüÄ®»Ô¡¦ÄÅÆîÄ®¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·Ý½Ñº×¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë¡¢ÃÏ¸µ¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é3Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¡ÖÂçÃÏ¤Î·Ý½Ñº×¡×¡¢¹ç´Ö2Ç¯´Ö¤ÎºîÉÊ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢´ë²èÅ¸¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¡¢ÇÀ¶È¡¢¥Ä¥¢ー¤Î¼Â»Ü¡¢¥°¥Ã¥º¤ä¤ªÊÆ¤ÎÈÎÇä¡¢¿©½ÉÇñ»ÜÀß¤Î±¿±Ä¡¢¤½¤ì¤éÁ´¤Æ¤Î¹Êó¤äÍ¶µÒÂ¥¿Ê¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÀ¶È»ö¶È¤Ï¡¢¡ÖÂçÃÏ¤Î·Ý½Ñº×¡×¤«¤é¤ÎÇÉÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢2003Ç¯¤«¤é¡ÖÃªÅÄ¥Ð¥ó¥¯¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¡¦¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¾Âå¥¨¥ê¥¢¤Ï¿§Ç»¤¤ÇÀ¹ÌÊ¸²½¤ò¤â¤Ä°ìÊý¡¢ÃªÅÄ¤ÎÂ¿¤¤»³´ÖÃÏ°è¤ÏÂç·¿µ¡³£¤ò»È¤¨¤º¡¢¹âÎð²½¤È¤È¤â¤Ë¹ÌºîÊü´þÃÏ¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê°ú¤¼õ¤±¡¢¹Ìºî¤·¤Ê¤¬¤éÃªÅÄ¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤Ä¤À¤¤ÃªÅÄ¥Ð¥ó¥¯¡×¤È¤·¤Æ²ñ°÷¤«¤é»ñ¶âÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢NPOË¡¿Í¤¬ÇÀºî¶È¤òÃ´¤¤¡¢¼ý³Ï¤·¤¿¿·ÊÆ¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤Þ¤Ä¤À¤¤ÃªÅÄ¥Ð¥ó¥¯¡×¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£´ë¶È²ñ°÷¤âÁý¤¨¡¢2025Ç¯¸½ºßÌó11.5ha¤ò¹Ìºî¡¢²ñ°÷»²²Ã·¿¤ÎÅÄ¿¢¤¨¤ä°ð´¢¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏËèÇ¯200¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤µ¤ì¡¢ºÎ¤ì¤¿¿·ÊÆ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×ÈÎÇä¤ä¿©»ÜÀß¤Ç¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2015Ç¯¤Ë¤Ï½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¼Â¶ÈÃÄ¡ÖFC±Û¸åºÊÍ¡×¤òÈ¯Â¡£NPOË¡¿Í¿¦°÷¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÂçÃÏ¤Î·Ý½Ñº×¡×±¿±Ä¤Î¤Û¤«Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤ÎÇÀ¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¡¢¡ÖÂ¾¤ËÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÀè¶î¤±Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥Þ¥¤¥Êー¤Ê½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¤Ï¡¢´Ä¶À°È÷¤ä°úÂà¸å¤ÎÊÝ¾Ú¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FC±Û¸åºÊÍ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢ÇÀ¶È¡¢ºîÉÊ¥á¥ó¥Æ¡¢¥Ä¥¢ー¡¢¿©¡¢Èþ½Ñ´Û±¿±Ä¡¢¹Êó¤Ê¤É¡ÖÂçÃÏ¤Î·Ý½Ñº×¡×¤Î³Æ»ö¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¼ê¤¬ÇÀ¶È¤ä·Ý½Ñº×±¿±Ä¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¹âÎð²½¤¹¤ëÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÃÏ°è¥êー¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ°è¥êー¥°¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤300¿Í°Ê¾å¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃÏ°è¤ò³èµ¤¤Å¤«¤»¤ëÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡NPOË¡¿Í±Û¸åºÊÍÎ¤»³µ¡¹½¤Ï¡¢¡ÖÂçÃÏ¤Î·Ý½Ñº×¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ°è¡¦À¤Âå¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò°é¤ß¡¢±Û¸åºÊÍ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âè°ì¤Ë¡¢½»Ì±¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¡¢ÂèÆó¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÆ¯¤¯¾ì½ê¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¡¢Âè»°¤Ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ä¶¶ø¤Î°Û¤Ê¤ë¿Í¡¹¤¬¶¦Â¸¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Â¿Ê¸²½¥ê¥½ー¥¹¥»¥ó¥¿ー¤ä¤Þ¤Ê¤·¡Ê¹ÃÉÜ»Ô¡Ë
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¡¡»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô´Ý¤ÎÆâ2ÃúÌÜ30-5
¡ÚÀßÎ©¡Û¡¡¡¡2012Ç¯
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û¡¡²ÃÆ£¡¡½çÉ§¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡Ë
±àÆâ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°±à»ù¤¿¤Á
ÊÝ°é±à¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¤¤Ð¤·¤ç¤Î³°´Ñ
ÆüËÜ¿Í¿Æ»Ò¤È³°¹ñ¿Í¿Æ»Ò¤Î¸òÎ®²ñ¤ÎÉ÷·Ê
¡ã¼ø¾ÞÍýÍ³¡ä
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂ¿Ê¸²½¥ê¥½ー¥¹¥»¥ó¥¿ー¤ä¤Þ¤Ê¤·¤Ï¡¢³°¹ñÀÒ¤Î»Ò¤É¤â¤È²ÈÄí¤Ø¤ÎÊÝ°é¡¦¶µ°é»Ù±ç¤ò¼´¤Ë¡¢ÅÅÏÃÁêÃÌ¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸»ö¶È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£ÃÄÂÎÀßÎ©¼Ô¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÃóºß·Ð¸³¤«¤éÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹³°¹ñ¿Í¤ÎÀ¸³è²ÝÂê¤òÄË´¶¤·¡¢¹ÔÀ¯¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¿¦°÷¤òÇÛÃÖ¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¾®µ¬ÌÏÊÝ°é±à¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¤¤Ð¤·¤ç¡×¤È¡Ö¥¤¥Î¥ô¥§³Ø±à¡×¤ÏÃÏ°è¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤äÃÏ°è¸òÎ®¤ò½Å»ë¤·¤ÆÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯¤¤¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ²ÝÂê²ò·è¤È¼Ò²ñ¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¤á¤¶¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢ËÜ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¡£
¡ã¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤«¤é¤Î³èÆ°¾Ò²ð¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ä
¡¡³¤³°¤«¤é½¢Ï«ÌÜÅª¤Ç½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤ë³°¹ñ¿Í¤¬¼ª¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö3¤Ä¤ÎÊÉ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¸ÀÍÕ¡¢À©ÅÙ¤È¿´¤ÎÊÉ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î3¤Ä¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ÆÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¼¡¤Î²ÝÂê¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡20Ç¯Á°¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÌá¤Ã¤¿ÌÜÅª¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¶¦¤ËÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë³°¹ñÀÒ¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤Î¤¿¤á¤ËÄÌÌõ¤¬¤¤¤ëÊÝ°é±à¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Ç§²Ä³°ÊÝ°é±à¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¹ÃÉÜ»Ô¤«¤é¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î´Ö¡¢ÊÝ°é±à¿¦°÷¤ÎÍÜÀ®¤ËÅØ¤á¡¢ÄÌÌõ¤¬¤Ç¤¤ë³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â°éÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤Æ¤Î´·¤ì¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¥Þ¥ÞÃ£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿´²¹¤Þ¤ë¾®µ¬ÌÏÊÝ°é±à¤òÌÜ»Ø¤·¡¢±à¤Î¿¦°÷Á´°÷¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢10Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜ¤ÎÊÝ°éÀ©ÅÙ¤Ë½àµò¤·¤¿º£¤Î¾®µ¬ÌÏÊÝ°é±à¤Î·Á¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ë¤Ï¼ª´·¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤ò»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í¤¬¤µ¤é¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÆüËÜ¿Í¼Ò²ñ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤Î¿ä¿Ê¤òÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯ÃÏÊý¹ÔÀ¯¤Ëµá¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤È³°¹ñ¿Í¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸½¾ìÃæ¿´¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹ÔÀ¯¤È¶¦¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢ÅöË¡¿Í¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾®µ¬ÌÏÊÝ°é±à¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¤¤Ð¤·¤ç¡×¤Ç¤Ï0ºÐ～2ºÐ»ù¤Î±à»ù¤·¤«ÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÆüËÜ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦3ºÐ～5ºÐ»ù¸þ¤±¤Î¾®µ¬ÌÏÊÝ°é±à¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È´ë²è¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥ÞÃ£¤¬»Ò°é¤Æ¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÖÊü²Ý¸å»ùÆ¸¶µ¼¼¡×¡ÖÊü²Ý¸å¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö³Ø½¬½Î¡×¡Ö»ºÁ°»º¸å¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥È¡¦¥¹¥Úー¥¹¡×¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÈ¯É½ÍÑ¥¹¥Æー¥¸¡×¡ÖÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤Ù¤ë¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¡×¡Ö´Ê°×½ÉÇñ½ê¡×Åù¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È»Ò¤É¤âÃ£¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¿·¤·¤¤·Á¤ÎÊÝ°é±à¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¾ðÇ®¤òÞø¤é¤¹º£Æü¤³¤Îº¢¤Ç¤¹¡£
¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶âÃÏµå»ÔÌ±¾Þ¡¡³µÍ×
¡¡¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¡ÊJF¡Ë¤Ï¡ÖÍ¥¤ì¤¿³èÆ°¤òÁ´¹ñ¤ËÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¹ñºÝÊ¸²½¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤È³¤³°¤Î»ÔÌ±Æ±»Î¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤äÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢¸ß¤¤¤ÎÃÎ·Ã¤ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¸ò´¹¤·¡¢¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ëÆüËÜ¤ÎÃÄÂÎ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶âÃÏµå»ÔÌ±¾Þ¡×¤ò¼ø¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Áª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¼ø¾Þ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¸ø±×À¤Î¹â¤¤¹ñºÝÊ¸²½¸òÎ®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÃÄÂÎ¡ÊË¡¿Í³Ê¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡Ë¤Ç¡¢¼«Á¦¡¦Â¾Á¦¤Ë¤è¤ë±þÊç¤«¤é¡¢£µ¤Ä¤ÎÁª¹Í´ð½à¡Ê£±¡¥Àè¿ÊÀ £²¡¥ÆÈ¼«À £³¡¥·ÑÂ³À £´¡¥¾ÍèÀ £µ¡¥¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶ÁÎÏ¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Í¼±¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯ÅÙ¤Î¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶âÃÏµå»ÔÌ±¾Þ¤Î¼õ¾Þ¸õÊäÃÄÂÎ¤ÎÊç½¸³«»Ï¤Ï¡¢2026Ç¯5·î¤«¤é6·îº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¾ÜºÙ¤Ï¡¢JF¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¡ÊJF¡Ë
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¡ÊJF¡Ë¤ÏÀ¤³¦¤ÎÁ´ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤Ë¹ñºÝÊ¸²½¸òÎ®»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£1972Ç¯¤Ë³°Ì³¾Ê½ê´É¤ÎÆÃ¼ìË¡¿Í¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2003Ç¯10·î£±Æü¤ËÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ë25¤«¹ñ¡¦26¤ÎµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÍ§¿Í¤ò¤Õ¤ä¤·¡¢À¤³¦¤È¤Îå«¤ò¤Ï¤°¤¯¤à¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÈÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ä¾ðÊóÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£