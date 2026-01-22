Secomea¤¬¥×¥í¥À¥¯¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¡¢OT¸þ¤±¥»¥¥å¥¢¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½
¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¡Ê¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡Ë, 2026Ç¯1·î22Æü /PRNewswire/ -- »º¶ÈÍÑ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÊOT¡Ë´Ä¶¸þ¤±¤Î¥»¥¥å¥¢¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëSecomea¤ÏËÜÆü¡¢À½ÉÊ¡¦µ»½ÑÁÈ¿¥¤ÎÂçÉý¤Ê³ÈÂç¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È³ÈÄ¥À¤ò¹â¤á¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÊ¬Ìî¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¤ÏÀ½ÉÊ³«È¯¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÇÜÁý¤·¤Þ¤¹¡£
Michael Ferdinandsen, CEO of Secomea
¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢Secomea¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤Î³ÈÂç¤È¡¢À½Â¤¶È¤ª¤è¤Ó»º¶È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ç¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë½àµò¤·¡¢¤«¤Ä»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥»¥¥å¥¢¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ Secomea¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ç¤¢¤ëMichael Ferdinandsen»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥¹¥¯¤äµ¬À©°µÎÏ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÏ¢·È¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢À½Â¤¶È¼Ô¤äµ¡³£¥áー¥«ー¤Ë¤Ï¡¢ITÍÑÅÓ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿À½ÉÊ¤ÎÅ¾ÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢OT¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ³«È¯¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÇÜÁý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼ûÍ×¤ËÀè¤ó¤¸¤ÆÂÐ±þ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÄ¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ÎÅê»ñ³ÈÂç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Secomea¤Ï¼ÒÆâ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¿Íºà¤ò¾º³Ê¤µ¤»¡¢ÍÎÏ¤Ê³°Éô¿Íºà¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Secomea¤ÎÀ½ÉÊÀïÎ¬¤Î¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢²è´üÅª¤Êµ»½Ñ¤Î¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»º¶ÈÍÑ¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎÎÎ°è¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ëÄ¹´üÅª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Knud Kegel»á¤Ï¡¢ºÇ¹âÀ½ÉÊÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCPO¡Ë¤«¤éºÇ¹âµ»½Ñ¡¦À½ÉÊÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCTPO¡Ë¤Ø¤È¿¦Ì³ÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î³ÈÂç¤µ¤ì¤¿Ìò³ä¤Î¤â¤È¡¢Kegel»á¤Ï¡¢À½ÉÊ´ÉÍý¡¢³«È¯¤Î¼Â¹Ô¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òÃ±°ì¤ÎÀïÎ¬¤Î¤â¤È¤ËÅý¹ç¤·¡¢¸ÜµÒ¥Ëー¥º¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢³«È¯Äó¶¡ÂÎÀ©¤ÎÏ¢·È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Î¸ÜµÒ¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃÙ±ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸ÜµÒ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊCPS¡Ë¤Ø¤Î°ÂÁ´¤Ê¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Secomea¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Secomea¤ÎCTPO¤Ç¤¢¤ëKnud Kegel»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ½ÉÊ¤Èµ»½Ñ¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ï¤è¤ê¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¥¹¥±ー¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢OTÆÃÍ¤Î¸½¾ìÍ×·ï¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
³«È¯ÉôÌç¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Secomea¤Ï¡¢Thomas Have»á¤ò³«È¯Ã´ÅöÉû¼ÒÄ¹¡ÊVP of Engineering¡Ë¤ËÇ¤Ì¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Have»á¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤ÎÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏLogPoint¤Î³«È¯Ã´Åö¾åµéÉû¼ÒÄ¹¡ÊSVP Engineering¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢µ¬À©´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥°¥ìー¥É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¡¦¥¹¥±ー¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¿ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSecomea¤Ï¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤¬¸ò¤ï¤ëÎÎ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È ¡¢³«È¯Ã´ÅöVP¤ÎThomas Have»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¡¢¹â¤¤µ»½ÑÅª¸·Ì©¤µ¤È¡¢¸ÜµÒ¤Î¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¤Îºß¤êÊý¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤Íý²ò¤ÎÎ¾Êý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î»º¶È¸½¾ì¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥¹¥±ー¥ë³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢Secomea¤ÏÀìÇ¤¤ÎÀ½ÉÊ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤ò¿·Àß¤·¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢OT¸þ¤±¥»¥¥å¥¢¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥Æ¥´¥êー¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±ÉôÌç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êSecomea¤ÇÀ½ÉÊÊ¬Ìî¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿Ingrid Arem Gundersen»á¤¬¼çÆ³¤·¡¢¸ÜµÒ¥Ëー¥º¡¢À½ÉÊ¤Îµ¡Ç½¡¦ÀÇ½¡¢¤½¤·¤Æ»Ô¾ì¤Ø¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î·ë¤ÓÉÕ¤¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤¬À®½Ï¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤µ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ingrid Arem Gundersen»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²æ¡¹¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢OT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥¢¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥µー¥Ó¥¹±¿ÍÑ¤òÃ´¤¦Êý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Secomea¤¬¤Ê¤¼Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Ã¯¤Î¤¿¤á¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢ÌÀÇò¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
¥áー¥«ー¤¬¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥¹¥¯¤äµ¬À©°µÎÏ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢µ¡³£¥áー¥«ー¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥µー¥Ó¥¹¶ÈÌ³¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢Secomea¤Ï¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¡¢¹©¾ì¥Õ¥í¥¢¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä»º¶È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Secomea¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Secomea¤Ï»º¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ª¤è¤ÓOTµ¡´ï¸þ¤±¤ËÀìÍÑÀß·×¤µ¤ì¤¿¥»¥¥å¥¢¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹¡ÊSRA¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2008Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Secomea¤Ï¡¢À½Â¤¶È¼Ô¤äµ¡³£¥áー¥«ー¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µ¡³£¤äÀ¸»ºÀßÈ÷¤Ø¤Î¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤ò°ÂÁ´¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç8,000¼Ò°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ¤¬¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Í×·ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¤½¤·¤Æ¶ÈÌ³¤Î°ÂÄêÅª¤Ê·ÑÂ³¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ Secomea¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡§https://mma.prnasia.com/media2/2866258/Michael_CEO_Secomea.jpg?p=medium600
¥í¥´¡§https://mma.prnasia.com/media2/2648155/5728104/Secomea_Logo.jpg?p=medium600
