µþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSCRAP¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢1,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¡¢¸ÂÄê¤ÎÆæÉÕ¤¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªµþÅÔ¹Ô¤Ã¤ÆÆæ²ò¤³¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ·èÄê!!
Á´À¤³¦¤ÇÎß·×1,500Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤ò´ë²èÀ©ºî¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSCRAP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§²ÃÆ£Î´À¸¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤ä¥Ê¥¾¥È¥³¹Êâ¤¥²ー¥à¤Ê¤ÉSCRAP¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¡¢¸ÂÄê¤Î¡ÖÆæÉÕ¤¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ÖµþÅÔ¹Ô¤Ã¤ÆÆæ²ò¤³¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§ https://www.scrapmagazine.com/news/kyoto_cp202601/
¢£2026Ç¯¤ÎµþÅÔ¤Ï¿·ºî¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·!!
1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¥Ê¥¾¥È¥³¹Êâ¤¥²ー¥à¡ØµþÅÔÆæ²ò¤Îó¼ÖÎ¹¡Ù¤¬¡£2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Ï¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡ØÆæ¤Î´Û¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¤È¡¢¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥àÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëµþÅÔ¤Ç¡¢2¤Ä¤Î¿·ºî¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿·ºî¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î2026Ç¯¤ÎµþÅÔ¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¿·ºî¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡ØµþÅÔÆæ²ò¤Îó¼ÖÎ¹¡Ù¤ä¡ØÆæ¤Î´Û¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥àµþÅÔÅ¹¤Ê¤É¡¢µþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¹¥¯¥Á¥±¡Ë¤Î1,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç·×2¤Ä»²²Ã¤Ç¸ÂÄê¤ÎÆæÉÕ¤¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢µþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç·×¤Ç2¤Ä»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄê¤Î¡ØSCRAPPIES ÆæÉÕ¤¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊµþÅÔ°ìÆü¾®Î¹¹ÔÊÔ¡Ë¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£SCRAP¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡ÖSCRAPPIES¡Ê¥¹¥¯¥é¥Ã¥Ôー¥º¡Ë¡×¤¬¡¢µþÅÔ¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ÎÆæ²ò¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢Èà¤é¤¬µþÅÔ¤Î³¹¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÉ¬¸«¡£µþÅÔ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¸ÂÄê¤ÎÆæÉÕ¤¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£¡ØµþÅÔÆæ²ò¤Îó¼ÖÎ¹¡Ù¤ä¡ØÆæ¤Î´Û¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¤Î¿·ºî¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥àµþÅÔÅ¹¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÌ¾ºî¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØµþÅÔ¹Ô¤Ã¤ÆÆæ²ò¤³¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù ³µÍ×
◼︎¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§ https://www.scrapmagazine.com/news/kyoto_cp202601/◼︎¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡¦´ü´ÖÃæ¤ËµþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¼¡²ó¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¹¥¯¥Á¥±¡Ë¤Î1,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥óÉÕ¤ÆÃÀ½¥Õ¥é¥¤¥äー¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¦ÆÃÀ½¥Õ¥é¥¤¥äー¤ò2Ëç½¸¤á¤ë¤È¡¢¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥àµþÅÔÅ¹¤Ë¤Æ¡¢¸ÂÄê¤Î¡ØSCRAPPIES ÆæÉÕ¤¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊµþÅÔ°ìÆü¾®Î¹¹ÔÊÔ¡Ë¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£◼︎¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë◼︎µþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Ê¥¾¥È¥³¹Êâ¤¥²ー¥à¡ØµþÅÔÆæ²ò¤Îó¼ÖÎ¹¡Ù¢¨2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡¦¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡ØÆæ¤Î´Û¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¢¨2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡¦¥Ê¥¾¥È¥³¹Êâ¤¥²ー¥à¡ØµþÅÔÆæ²ò¤³¹Êâ¤¡Ù¡¦´ü´ÖÃæ¤Ë¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥àµþÅÔÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¡¡¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥àµþÅÔÅ¹¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡¡¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥àµþÅÔÅ¹¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://realdgame.jp/ajito/kyoto/◼︎¥¯ー¥Ý¥ó¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¹¥¯¥Á¥±¡Ë¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤Ê¤É°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¡ØSCRAPPIES ÆæÉÕ¤¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊµþÅÔ°ìÆü¾®Î¹¹ÔÊÔ¡Ë¡Ù°ú´¹¾ì½ê¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥àµþÅÔÅ¹¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ê¥¾¥È¥³¹Êâ¤¥²ー¥à¡ØµþÅÔÆæ²ò¤Îó¼ÖÎ¹¡Ù ³µÍ×
◼︎¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥Èhttps://realdgame.jp/s/kyotoressha/◼︎¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡¢¥×¥ì¥¤·Á¼°¡¦Ææ²ò¤¥¥Ã¥È¡§2,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤Î¡ÖÃÏ²¼Å´1Æü·ô¡×ÉÕ¤¡¦»²²Ã¿Í¿ô¡§À©¸Â¤Ê¤·¡¦À©¸Â»þ´Ö¡§¤Ê¤·¡¦½êÍ×»þ´Ö¡§4»þ´Ö～5»þ´Ö¢¨Ææ²ò¤¤È°ÜÆ°»þ´Ö¤Î¤ß¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¢¨¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ëÃ¼Ëö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£◼︎³«ºÅ´ü´Ö2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～8·î31Æü¡Ê·î¡Ë
¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡ØÆæ¤Î´Û¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù ³µÍ×
◼︎¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥Èhttps://realdgame.jp/s/kyoto-yakata/◼︎¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡¢¥×¥ì¥¤·Á¼°¡¦ÂßÀÚ¥Á¥±¥Ã¥È¡§120,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¿Í¿ôÀ©¸Â¡§ºÇÂç6Ì¾¡Ê3Ì¾°Ê¾å¿ä¾©¡Ë¡¦ÂÚºß²ÄÇ½»þ´Ö¡§ºÇÂç240Ê¬◼︎³«ºÅÆüÄø2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë～
¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥àµþÅÔÅ¹ ³µÍ×
◼︎Å¹ÊÞ¥Ûー¥à¥Úー¥¸https://realdgame.jp/ajito/kyoto/¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¤¬Í·¤Ù¤ë¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£◼︎¥¢¥¯¥»¥¹¡¦Í¹ÊØÈÖ¹æ¡§¢©604-0815¡¦½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è»³ÃæÄ®540ÈÖÃÏ¥ï¥¥µ¥«¥Ó¥ë3F¡¦ÃÏ²¼Å´´ÝÂÀÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡£
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡Ó¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤È¤Ï
2004Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥ëー¥à¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¤ÎÌµÎÁ¥²ー¥à¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢ÇúÈ¯Åª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¡£¤½¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤¿ÂçÃÀ¤ÊÍ·¤Ó¤¬¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1¼¼¤äÇÑ¹»¡¢ÇÑÉÂ±¡¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþ¥Éー¥à¤äÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£07Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ç1,500Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¾å³¤¡¢ÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ä¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ê¤ÉÁ´À¤³¦¤Ç»²²Ã¼Ô¤ò¶½Ê³¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ß¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡¢º£ÂçÃíÌÜ¤ÎÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¢¨¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒSCRAP¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡ù¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§http://realdgame.jp/¡ù¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/scrap_official_insta/¡ù¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/realdgame
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡Ó¥Ê¥¾¥È¥³¹Êâ¤¥²ー¥à¤È¤Ï
¡Ö¥Ê¥¾¥È¥³¹Êâ¤¥²ー¥à¡×¤Ï´ÇÈÄ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢³¹¤ò¼þÍ·¤·¤Ê¤¬¤éÆæ¤ò²ò¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Áー¥à¿Í¿ô¤ä»þ´Ö¤ËÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¿ô¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆæ²ò¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Ææ²ò¤¤È³¹Êâ¤¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ææ²ò¤¤ò³Ú¤·¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë³¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¼ËÌÂô¤ä²£ÉÍ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤äÂçºå¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡£ÅÅ¼Ö°ÜÆ°¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ØÃÏ²¼Ææ¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¹Âç¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤ÎÅ¸³«¤â¡£¢¨¡Ö¥Ê¥¾¥È¥³¹Êâ¤¥²ー¥à¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒSCRAP¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡ÓSCRAP¤È¤Ï
¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SCRAP¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÆæ²ò¤¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¡ÖÊª¸ìÂÎ¸³¡×¡£¼«Ê¬¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂÎ¸³¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÆþ¤ì¤ëÂÎ¸³¡Ä¤½¤ó¤Ê¡ÖÊª¸ìÂÎ¸³¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤Ê¤É¤È¤â¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ù¡ÖSCRAP¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.scrapmagazine.com/¡ù¡ÖSCRAP¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/scrapmagazine