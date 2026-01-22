¡ÖÂè2²ó µë¿©¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥éー¡×1·î27¡¢28Æü³«ºÅÅìµþÃæ±û¶è¤ÇÍÈ¤²¥Ñ¥óÌµÎÁ»î¿©¡ªÃæÀ¾À½ºî½ê¤¬³Ø¹»µë¿©¤Î¡ÖÀÎ¡¦º£¡¦Ì¤Íè¡×¤òºÆ¸½
³ô¼°²ñ¼ÒÃæÀ¾À½ºî½ê¤Ï¡¢2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¡¦28Æü(¿å)¤Î2Æü´Ö¡¢ÅìµþËÜ¼Ò(Ãæ±û¶è)¤Ë¤Æ³Ø¹»µë¿©¤ÎÌµÎÁ»î¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè2²óµë¿©¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥éー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÆüÀèÃå90¿©¸ÂÄê¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡Ö¥¯¥¸¥é¤ÎÎµÅÄÍÈ¤²¡×¤ä¸½Âå¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¡ÖABC¥¹ー¥×¡×¡¢º£¤âÀÎ¤âÂç¿Íµ¤¤Î¡ÖÍÈ¤²¥Ñ¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢3D¥Õー¥É¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÇÂ¤·Á¤·¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾®³ØÀ¸ÍÑ¿©´ï¤ò»È¤¤¡¢¿·µì¤Îµë¿©¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢³Ø¹»µë¿©¤ÎÀÎ¤Èº£¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´
¡Ú³«ºÅ¤ÎÌÜÅª¤ÈÇØ·Ê¡Û
Åö¼Ò¤Ï1946Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢µë¿©ÍÑ¥¢¥ë¥ß¿©´ï¤ÎÈÎÇä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³Ø¹»µë¿©¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¡Öµë¿©»ö¶È¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦ÄÌÂÎ¸³¤Ç¤¢¤ëµë¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä´Íý¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¡¹¤ä¿ßË¼µ¡´ï¤ÎÂ¸ºß¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙ½é³«ºÅ¤·¤¿¡Öµë¿©¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥éー¡×¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÈ¿¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢³«¾ì¸å¤Û¤É¤Ê¤¯»î¿©Äó¶¡¤¬½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¤«¤éºÆ³«ºÅ¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ËÜÇ¯¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢³«ºÅÆü¿ô¤ò2Æü´Ö¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜÇ¯ÅÙ¤Î³«ºÅ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
ËÜÇ¯¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î³Ø¹»µë¿©¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®³ØÀ¸ÍÑ¿©´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ»î¿©¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê´ï¤ä¥È¥ìー¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ø¹»µë¿©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3D¥Õー¥É¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÇÂ¤·Á¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â±é¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµë¿©¤ÈÌ¤Íè¤Îµë¿©¤òÁÛÁü¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Îº®»¨¤òÈò¤±¡¢»î¿©ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ËÜÇ¯¤Ï»þ´Ö»ØÄêÀ°Íý·ô¤Ë¤è¤ë±¿±Ä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
Æü»þ¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¡¢28Æü(¿å)³ÆÆü11¡§00～17¡§00
¾ì½ê¡¡¡¡¡§ ÃæÀ¾À½ºî½ê ÅìµþËÜ¼Ò 8F Co.LAB¡ç(¥³¥é¥Ü¥¨¥¤¥È)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ãæ±û¶è¿·Àî°ìÃúÌÜ26ÈÖÃÏ2¹æ¿·ÀîNS¥Ó¥ë8F)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ ³ý¾ìÄ®±Ø¡¡3ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ6Ê¬¡¢È¬ÃúËÙ±Ø¡¡B4½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ7Ê¬
»²²ÃÈñ¡¡¡§ ÌµÎÁ¡¡¢¨»î¿©ÂÎ¸³¤Ë¤ÏÅöÆüÇÛÉÛ¤Î»þ´Ö»ØÄêÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§ ¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÀ¤ÂåÌä¤ï¤º³Ø¹»µë¿©¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¡ã»î¿©ÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¡ä¡¡¢¨Æþ¾ì¤Ë¤ÏÅöÆüÇÛÉÛ¤Î»þ´Ö»ØÄêÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³ÆÆüÀèÃå90¿©¸ÂÄê¤Ç¡ÖÀÎ¡¢º£¡¢Ì¤Íè¡×¤Î»î¿©¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ë¥¯¥¸¥é¤ÎÎµÅÄÍÈ¤²¤ä¡¢¸½Âå¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¥Þ¥«¥í¥Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿ABC¥¹ー¥×¡¢¤½¤·¤Æº£¤âÀÎ¤âÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÍÈ¤²¥Ñ¥ó(¤¤Ê¤³)¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£3D¥Õー¥É¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤â¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»î¿©¥»¥Ã¥È
¡Ô¢¨»þ´Ö»ØÄêÀ°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ¡¦Æþ¾ì¥ëー¥ë¢¨¡Õ
»î¿©ÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ï¡¢ÅöÆüÇÛÉÛ¤Î¡Ö»þ´Ö»ØÄêÀ°Íý·ô¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§²ñ¾ì1³¬¤Ë¤ÆÇÛÉÛ
ÇÛÉÛ³«»Ï¡§³ÆÆü10:45～
ÇÛÉÛËç¿ô¡§³ÆÆüÀèÃå90Ëç(¤ª°ì¿ÍÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç)¢¨¤ªÏ¢¤ìÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛÉÛ¥ëー¥ë¡§ÀèÃå½ç¤ËÁá¤¤»þ´ÖÏÈ¤«¤é¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£»þ´ÖÂÓ¤Î»ØÄê¤äÊÑ¹¹¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£(¸áÁ°¤Î¤´Íè¾ì¤Ç¤â¡¢ÇÛÉÛ¾õ¶·¤Ë¤è¤êÍ¼ÊýÏÈ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£)
À°Íý·ô¤Î»þ´ÖÏÈ¡§11:00～12:59/13:00～14:59/15:00～17:00(³Æ²ó30Ëç¡¢´°Á´ÆþÂØÀ©)
Æþ¾ìÀ©¸Â¡§À°Íý·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤1¿©¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»î¿©¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎºÆÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥Õ¥êー¥¨¥ê¥¢¡ä(À°Íý·ôÉÔÍ×¡¦Æþ¾ìÂà½Ð¼«Í³)
À°Íý·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â8³¬²ñ¾ìÆâ¤Î¥Õ¥êー¥¨¥ê¥¢¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
3D¥Õー¥É¥×¥ê¥ó¥¿ーÂÎ¸³¡§12ÄÌ¤ê¤«¤é³¨ÊÁ¤òÁª¤Ù¤ë¤ª²Û»Òºî¤ê¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºÆ¸½µë¿©¤ÎÅ¸¼¨¡§µë¿©¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¡¢Á´¹ñ³Ø¹»µë¿©¹Ã»Ò±à(R)¤Î¼õ¾Þ¸¥Î©¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ä¥¯¥¤¥º¡§³Ø¹»µë¿©¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤¬Ê¬¤«¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨¡£¥¯¥¤¥º¤È¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏÁÆÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¢¨¤´Íè¾ì»þ¤Î¤ª´ê¤¤¢¨¡Õ
¡¦ÂÔµ¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª´ê¤¤¡§À°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ³«»Ï»þ¹ï(10:45)¤è¤êÁ°¤ÎÂÔµ¡¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îó¤¬¤Ç¤¤ëºÝ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤ªÊÂ¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼þÊÕ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¤´ÇÛÎ¸¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãó¼Ö¡¢ÃóÎØ¥¹¥Úー¥¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°ÂÁ´¤È¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ë´Ø¤·¤Æ¡§¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÉ¬¤ºÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ÎÍÌµ¤¬ÉÔÌÀ¤ÊÊý¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á»î¿©ÂÎ¸³¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§µÏ¿¡¢¹ÊóÌÜÅª¤Ç²ñ¾ìÆâ¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç¤ê¹þ¤ß¤òÈò¤±¤¿¤¤Êý¤ÏÅöÆü¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å·¸õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§±«Å··è¹Ô¤Ç¤¹¡£Ãæ»ß¤äÊÑ¹¹¤ÎºÝ¤Ï²¼µ¤ÎÅö¼ÒHP¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼ÒHP Âè2²óµë¿©¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
https://www.nakanishi.co.jp/information/20251212202603.html
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÃæÀ¾À½ºî½ê(NAKANISHI MFG. CO., LTD.)
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÃæÀ¾ °ì¿¿
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî°ìÃúÌÜ26ÈÖ2¹æ¡¡¿·ÀîNS¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§¾¼ÏÂ33Ç¯8·î¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¸Ìî¶è(¸½ÂçºåËÜ¼Ò½êºßÃÏ)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Ø¹»¡¢ÉÂ±¡¡¢»ö¶È½ê¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õー¥É¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ùー¥«¥êーÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³ÍÑ¿ßË¼µ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
URL¡¡¡¡¡§https://www.nakanishi.co.jp/