¡ÚµþÅÔ»³²Ê ¥Û¥Æ¥ë»³³Ú¡ÛÁª¤ó¤ÇÂ·¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¡ª¡¡µþÅÔ¡ßÄ»½Ãµº²è¥°¥Ã¥ºÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈµþÅÔ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëµþÅÔ»³²Ê ¥Û¥Æ¥ë»³³Ú(½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§±àÅÄ ÂöËá)¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¥³ー¥Êー¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÄ»½Ãµº²èÆüËÜÁ´¹ñ½ä¤êÎ¹ µþÅÔÊÔ¡Ù¥°¥Ã¥º¤¬ÉÕ¤¤¤¿½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò2026Ç¯1·î19Æü(·î)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä»½Ãµº²è¥°¥Ã¥ºÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥óÈÎÇä³«»Ï
¢£³µÍ×
¡ØÄ»½Ãµº²èÆüËÜÁ´¹ñ½ä¤êÎ¹¡Ù¤È¤Ï¡¢ÄÎÈø»³¡¦¹â»³»û(µþÅÔ»Ô±¦µþ¶è)¤ËÅÁ¤ï¤ë¹ñÊõ¤Î³¨´¬Êª¡ÖÄ»½Ãµº²è¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÃÏÊý¤ÎÌ¾½ê¡¦Ì¾»º¤¬³Ú¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯µþÅÔ¤ËÇñ¤Þ¤ë¤Ê¤é¡È»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë°ìÉÊ¡É¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¥³ー¥Êー¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÄ»½Ãµº²èÆüËÜÁ´¹ñ½ä¤êÎ¹ µþÅÔÊÔ¡Ù¥°¥Ã¥º¤¬ÉÕ¤¤¤¿½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Áª¤ó¤ÇÂ·¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍÍ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Ë¡Ö¸Þ½Å¤ÎÅã¡×¡Ö¤ª°ð²Ù¤µ¤ó¡×¡Ö¿·ÁªÁÈ¡×¤Î3ÊÁ¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Á´¼ïÁ´ÊÁ¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¼¤Ò¤´½ÉÇñ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
[µþÅÔÊÔ]¸Þ½Å¤ÎÅãÊÁ
[µþÅÔÊÔ]¤ª°ð²Ù¤µ¤óÊÁ
[µþÅÔÊÔ]¿·ÁªÁÈÊÁ
¢£Áª¤Ù¤ë3¼ï¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó
¡ü¡ØÄ»½Ãµº²èÆüËÜÁ´¹ñ½ä¤êÎ¹ µþÅÔÊÔ¡Ù¥°¥Ã¥º3¼ïÉÕ¤¤ª»î¤·¥×¥é¥ó
½é¤á¤ÆÄ»½Ãµº²è¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤Ë¼è¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Îµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡ä
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡§W44cm¡ßD17cm¡ßH31cm
ºà¼Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¡§990±ß(ÀÇ¹þ)
¡ã¤¿¤ª¤ë¤Ï¤ó¤«¤Á¡ä
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡§W24cm¡ßH24cm
ºà¼Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÌÊ100¡ó
É½ÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¬ー¥¼
Î¢ÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ñ¥¤¥ë
ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¡ã¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ä
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§A4¥µ¥¤¥º1ËçÆþ¤ê
ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¡§330±ß(ÀÇ¹þ)
¡ü¡ØÄ»½Ãµº²èÆüËÜÁ´¹ñ½ä¤êÎ¹ µþÅÔÊÔ¡Ù¥°¥Ã¥º6¼ïÉÕ¤¥×¥é¥ó
¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Â·¤¨¤¿¡¢ËþÂ´¶¤Î¹â¤¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¼«¼ÒÄ´¤Ù
¡ã¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ä
ºà¼Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¡§660±ß(ÀÇ¹þ)
¡ã¶ÒÃå¡ä
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡§W15cm¡ßH23cm
ºà¼Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¡§1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¡ã¤´¼ë°õÄ¢¡ä
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡§W11.3cm¡ßD1.5cm¡ßH16cm
ºà¼Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡§É½»æ/ÌÊ¡¡Ãæ/»æ
ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡ü¡Ú¼¼¿ô¸ÂÄê¡Û¡ØÄ»½Ãµº²èÆüËÜÁ´¹ñ½ä¤êÎ¹ µþÅÔÊÔ¡Ù¥°¥Ã¥º7¼ï¡ÜÈóÇäÉÊ¤¿¤ª¤ë¤Ï¤ó¤«¤ÁÉÕ¤¥³¥ó¥×¥êー¥È¥×¥é¥ó
6¼ï¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î50cm¡ß50cm¤Î³ÛÁõ¼ê¤Ì¤°¤¤¤ä¡¢ÈóÇäÉÊ¤Î¤¿¤ª¤ë¤Ï¤ó¤«¤Á¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
Ä»½Ãµº²è¥Õ¥¡¥ó¤ä¥³¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥í¥´Æþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÁ
¡ã³ÛÁõ¼ê¤Ì¤°¤¤¡ä¢¨
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡§W50cm¡ßH50cm
ËÜÂÎºà¼Á¡¡¡¡¡§ÌÊ100¡ó
³Û±ïºà¼Á¡¡¡¡¡§ÌÚÀ½
ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡ã¤¿¤ª¤ë¤Ï¤ó¤«¤Á¡ä¢¨
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡§W24cm¡ßH24cm
ºà¼Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÌÊ100¡ó
É½ÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¬ー¥¼
Î¢ÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ñ¥¤¥ë
ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¡§ÈóÇäÉÊ
¢¨¥Û¥Æ¥ë¥í¥´Æþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á1ÊÁ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥é¥óÆâÍÆ
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§ ¡ØÄ»½Ãµº²èÆüËÜÁ´¹ñ½ä¤êÎ¹ µþÅÔÊÔ¡Ù¥°¥Ã¥ºÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤1¥»¥Ã¥È)
¿©»ö¾ò·ï¡§ ÁÇÇñ¤Þ¤ê / Ä«¿©ÉÕ¤
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î19Æü(·î)～3·î19Æü(ÌÚ)
½ÉÇñÂÐ¾Ý¡§ 2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)～3·î19Æü(ÌÚ)
¤´Í½Ìó¡¡¡§ https://advance.reservation.jp/premierhotelgroup/stay_pc/rsv/rsv_pln_lst.aspx?hi_id=31&lang=ja-JP&pa=0_6
¢£µþÅÔ»³²Ê ¥Û¥Æ¥ë»³³Ú
Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç36»ÜÀß¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë&¥ê¥¾ー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¤ÎÄ¾±Ä¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢2018Ç¯11·î2Æü¤Ë³«¶È¡£Á´100¼¼¤ÎµÒ¼¼¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ã²ñ¾ì¤òÈ÷¤¨¤¿Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤«¤éµþÅÔ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ó¤ï¸Ð¡¦±§¼£Åù¤òË¬¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎ¹¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈµþÅÔ /µþÅÔ»³²Ê ¥Û¥Æ¥ë»³³Ú
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´Æ£ ·ò¿Í
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1²¯±ß
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2018Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ µþÅÔ»³²Ê ¥Û¥Æ¥ë»³³Ú¤Î¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©607-8012¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô»³²Ê¶è°Â¼ë»·ÉßÄ®23ÈÖÃÏ
¸ø¼°HP¡¡¡§ https://sanraku.kenhotels.com/kyoto