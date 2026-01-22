¿·¤¿¤Ê¡Ö¹ñ²ÈÀïÎ¬µéÆÃµö¡×¤ò¼èÆÀ¡¡～ÆÃµöÆâÍÆ¤Î¶ñÂÎÀâÌÀ¡§¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT²òÀâ～¡¡¡Ö¶ÛµÞÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡×ÆÃµö(ÆÃµöÂè7796450¹æ)¨¡¨¡¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«)¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ÃÝÆâ Í´¼ù¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Ìó30·ï¤ÎÆÃµö¼èÆÀ(¿½ÀÁÍ½Äê¡¦¿½ÀÁÃæ¡¦¼èÆÀ³ÎÄê¤ò´Þ¤à)¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÝÆâ Í´¼ù¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñ²ÈÀïÎ¬µéÆÃµö¡×¤¬¿·¤¿¤ËÆÃµöººÄê¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃµöººÄê¤Ïº£²ó¤Ç7·ïÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÆÃµöººÄê³ÎÄêÎ¨¤Ï100¡ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃµö¤Ï¡¢´ë²è¤òÄÌ¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½¤ÎÁíÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒK¥È¥é¥¹¥È(ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿Àî ÃÒ»Ò¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¼é»³¶è)¡×¤¬È¯ÌÀ¼Ô¡¦¸¢Íø¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÝÆâ Í´¼ù¤ËÆÃµö»ÈÍÑ¸¢¸Â(»ÈÍÑµöÂú¸¢´Þ¤à¡£)¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿ÆÃµö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÝÆâ Í´¼ù¤¬½êÂ°¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½¤Ç¤Ï¡¢Æ³ÆþÀè¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ(A-GEL¥·¥¹¥Æ¥à¡§À¸³è±þ±ç¤ä·Ð±Ä¼Ô±þ±ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç40¡ó´Ô¸µ¤ò²ÃÌÁÅ¹¤¬ÌµÎÁ¤ÇÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯A-GEL¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡õA-GEL¥®¥Õ¥È¥«ー¥É)¤ò0±ßÆ³Æþ(¸åÊ§¤¤À®¸ùÊó½··¿)¤Ë¤Æ¡¢·Ð±Ä¼ÔÍÍ¤Ø¤ÎÇä¾å²þÁ±¤È·ÐÈñºï¸º¤Î¼Â¸½¤ò±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÆÃµö¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÈÈºá¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¶ÛµÞ¤Ê¾õÂÖ¤Ë¼«Æ°ÄÌÃÎ¤ä¼«Æ°ÄÌÊó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÈÝ³ÎÇ§¤ä°ÌÃÖÆÃÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æµß½õ¡¦µß±ç¤¬½ÐÍè¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¿Í¤¬¿Í¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈá¤·¤ß¤ä½ý¤Ä¤¯´Ä¶¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¼«Æ°¼ÖÀàÅð¤äÌµ¿ÍÅ¹ÊÞ¹Ó¤é¤·¡¢¼«ÈÎµ¡¹Ó¤é¤·¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¬°Â¿´¤È¾Ð´é¤È¹¬¤»¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë²è¤äÈ¯ÁÛ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÆÃµö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²»¡ß°ÌÃÖ¡ß¾õ¶·¿äÄê¡ß¡ÈÏ¢ÍíÀè¸¡º÷ÁªÂò¡É¤Ë¤è¤ë¼«Æ°ÄÌÊó¤ÎÃæ³Ëµ»½Ñ¤ò¡¢¸«¼é¤ê¡¦²ð¸î¡¦¼ÖºÜ¡¦ËÉÈÈÎÎ°è¤Ø
ÆÃµö²òÀâÆ°²è¡§ https://youtu.be/A7Aq6yTJfEU?si=5lrg83BBc0_Ukljt
¥¤¥áー¥¸²èÁü(1)
¥¤¥áー¥¸²èÁü(2)
1. È¯É½³µÍ×
ÆÃµöÂè7796450¹æ¡Ö¶ÛµÞÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¶È³¦¡¦³ÆÍÑÅÓ¤Ë¸þ¤±¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡(¼Â»ÜµöÂú)¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆÃµö¤Ï¡¢»ö¸Î¡¦µÞÉÂ¡¦»ö·ïÅù¤ÇËÜ¿Í¤¬Áàºî¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¥æー¥¶²»À¼¡¦¼þ°Ï²»(²»¥Çー¥¿)¤ª¤è¤Ó°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÍÑ¤¤¤Æ¾õ¶·¤ò¿äÄê¤·¡¢¿äÄê·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ£¿ô¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÃ¼ËöÆâ¤Þ¤¿¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å¤«¤é¡È¸¡º÷¤·¤ÆÁªÂò¡É¤·¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤µ¤ì¤¿ÄÌ¿®¼êÃÊ¤Ç¼«Æ°ÄÌÊó¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÃæ³Ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÃ¼Ëö¡¦¥¢¥×¥ê¡¦¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¡¦¼ÖºÜµ¡´ï¡¦·ÙÈ÷¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤Ø¡¢¡ÈËÜ¿ÍÁàºî¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¶ÛµÞÄÌÊó¡É¤ÎÃæ³Ë¹½Â¤¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢Æ³Æþ¡¦³ÈÄ¥¤ò²ÃÂ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ÇØ·Ê¡§ËÜ¿ÍÁàºî¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¶ÛµÞÄÌÊó¤Î¸Â³¦
½¾Íè¤Î¶ÛµÞÄÌÊó¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó²¡²¼¤ä¥¢¥×¥êµ¯Æ°¡¢ÄÌÏÃ¤Ê¤É¡ÖËÜ¿ÍÁàºî¡×¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¡¢°Õ¼±ÁÓ¼º¡¦¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¹´Â«¡¦Å¾ÅÝÅù¤Î¾õ¶·¤ÇºîÆ°¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌÊóÀè¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤ÊÏ¢ÍíÀè(²ÈÂ²¡¿»ÜÀß¡¿·ÙÈ÷¡¿ÊÝ¸±¡¿·Ù»¡¡¿µßµÞÅù)¤ØÅþÃ£¤µ¤»¤ëÀß·×¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»ö¸åÂÐ±þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾Úµò¾ðÊó¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÆÃµö¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿äÄê¢ªÏ¢ÍíÀè¤Î¸¡º÷ÁªÂò¢ª¼«Æ°ÄÌÊó¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤òÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¸¢Íø²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ÆÃµöµ»½Ñ¤ÎÃæ³Ë(Í×ÅÀ)
ËÜÆÃµö¤ÎÃæ¿´¤ÏÀÁµá¹à1¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤ÎÎ®¤ì¤ò´ðËÜ¹½Â¤¤È¤·¤Þ¤¹¡£
1) ½¸²»(¥æー¥¶²»À¼¡Ü¼þ°Ï²»)
2) °ÌÃÖ¼èÆÀ(Âè1°ÌÃÖ¾ðÊó)
3) ²»¥Çー¥¿¤Îµ²±(¾ï»þ¡¿Á°¸å¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Åù)
4) ¾õ¶·¿äÄê(¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²»¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯)
5) Ê£¿ôÏ¢ÍíÀè¤Î¸¡º÷¡¦ÁªÂò(Ã¼ËöÆâ¤Þ¤¿¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å)
6) ¼«Æ°ÄÌÊó(ÀßÄêºÑ¤ßÄÌ¿®¼êÃÊ¤Ç¼Â¹Ô)
²Ã¤¨¤Æ¡¢½¾Â°ÀÁµá¹à¤Ç¡¢¼ÂÁõÀè¤Î³ÈÄ¥(Â¿ÍÍ¤Êµ¡´ï¤Ø¤ÎÅëºÜ)¡¢³«»Ï¾ò·ï¤ÎÌÀ³Î²½¡¢µ÷Î¥¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©ー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡¢ÅþÃ£À¸þ¾å¡¢¾Úµò²½¡¢°Å¹æ²½ÊÝÂ¸¡¢³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¿äÄê¹âÅÙ²½¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¸¢Íø¤Ê¤É¤ò´Þ¤ß¡¢¼Â±¿ÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½·²¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
4. ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡¤ÎÂÐ¾Ý(Îã)
ËÜÆÃµö¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü ¸«¼é¤ê(²ÈÄí¡¿ÄÌ³Ø)¡§¥é¥ó¥É¥»¥ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¸«¼é¤ê¥¿¥°Åù
¡ü ²ð¸î¡¦°åÎÅ¡§¥Ù¥Ã¥É¡¢¼¼Æâ¥»¥ó¥µー¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¡¢»ÜÀß¥·¥¹¥Æ¥à
¡ü ¼ÖºÜ(»ö¸Î¡¦µÞÊÑ)¡§¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¡¢¼ÖºÜ¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢ÊÝ¸±¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹
¡ü ËÉÈÈ¡¦·ÙÈ÷¡§Ìµ¿ÍÅ¹ÊÞ¡¢»ÜÀß·ÙÈ÷¡¢ÇË²õ²»¸¡ÃÎ¡¢¶ÛµÞÄÌÊó¥µー¥Ó¥¹
¡ü ¼«¼£ÂÎ¡¦³Ø¹»¸þ¤±°ÂÁ´¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡§ÃÏ°è¸«¼é¤ê¡¢ÄÌ³ØÏ©°ÂÁ´¡¢ºÒ³²»þÂÐ±þ¤ÎÊä½õ
5. ¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÁÂÖ(Äó¶¡¥á¥Ë¥åーÎã)
¥Ñー¥È¥Êー¤Î»ö¶È·ÁÂÖ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢½ÀÆð¤ÊµöÂú·ÁÂÖ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü À½ÉÊÁÈ¹þ¤ß¥é¥¤¥»¥ó¥¹(Ã¼Ëö¡¦µ¡´ï¥áー¥«ー¸þ¤±)
¡ü ¥¢¥×¥ê¡¿SaaS¥é¥¤¥»¥ó¥¹(¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¸þ¤±)
¡ü ¥¯¥é¥¦¥É¿äÄê¡¦ÄÌÃÎ´ðÈ×¤ÎÍøÍÑ(¶¦Æ±¼ÂÁõ¡¿¶¦Æ±±¿ÍÑ¤ò´Þ¤à)
¡ü ¥µ¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹²ÄÈÝ¤Î¸ÄÊÌÀß·×(ÂåÍýÅ¹¡¦OEMÌÖ¸þ¤±)
¡ü ÃÏ°è¸ÂÄê¡¿ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤É¤Î¸ÂÄê¼Â»Ü¸¢¤ÎÀß·×
¡ü ¶¦Æ±PoC(¼Â¾Ú)¢ªËÜÆ³Æþ¤ÎÃÊ³¬Æ³Æþ
¢¨¶ñÂÎÅª¤Ê¾ò·ï(ÃÏ°è¡¦ÍÑÅÓ¡¦ÈÏ°Ï¡¦¥µ¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£ーÂÎ·Ï)¤Ï¶¨µÄ¤Ë¤è¤êÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£
6. ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆ³Æþ¸ú²Ì(²ÁÃÍ)
¡ü ÁàºîÉÔÇ½»þ¤Ç¤â½éÆ°¤òÃ´ÊÝ¡§ËÜ¿ÍÁàºî¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¸¡ÃÎ¡¦ÄÌÊó¤ÎÀß·×¤¬²ÄÇ½
¡ü ÄÌÊóÀè¤ÎºÇÅ¬²½¡§¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÏ¢ÍíÀè¤ò¸¡º÷¤·¤ÆÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ÇÄêÀè¤Î¸Â³¦¤ò²óÈò
¡ü ÅþÃ£À¤Î¸þ¾å¡§Ê£¿ô¼êÃÊ¡¦ºÆÄÌÊó¤Ç¡ÖÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º
¡ü ¾ÚµòÀ¤Î¸þ¾å¡§¼«Æ°»£Áü¡¦°Å¹æ²½ÊÝÂ¸¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¸å¤ÎÀâÌÀ¡¦¼êÂ³¤¡¦ÂÐ±þ¤ò»Ù±ç
¡ü ¹âÅÙ²½Í¾ÃÏ¡§³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¸í¸¡ÃÎÄã¸º¡¦Ê¬ÎàÀºåÌ²½¤¬²ÄÇ½
7. ¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸(Ï¢·È¥¤¥áー¥¸)
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü Ã¼Ëö¡¦µ¡´ï¥áー¥«ー(¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¡¢¼ÖºÜ¡¢¸«¼é¤ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹Åù)
¡ü ²ð¸î¡¦°åÎÅ¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ë¶È
¡ü ·ÙÈ÷¡¦ËÉÈÈ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô
¡ü ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¿ÊÝ¸±¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¼Ô
¡ü ¼«¼£ÂÎ¡¦³Ø¹»¸þ¤±°ÂÁ´¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¼Ô
¡ü ÄÌ¿®¡¦¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×´ë¶È(ÄÌÃÎ¡¿±¿ÍÑ¡¿´Æºº¤ò´Þ¤à)
8. ÃÎºâ¾ðÊó
¡ü ÆÃµöÈÖ¹æ¡¡¡§ÆÃµöÂè7796450¹æ
¡ü È¯ÌÀ¤ÎÌ¾¾Î¡§¶ÛµÞÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
¡ü ÀÁµá¹à¿ô¡¡¡§9
¡ü ÅÐÏ¿Æü¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î25Æü
¢£»²¹Í¡§Ã»¤¤Í×Ìó
ÆÃµöÂè7796450¹æ¡Ö¶ÛµÞÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢²»¤È°ÌÃÖ¤«¤é¾õ¶·¤ò¿äÄê¤·¡¢Ê£¿ôÏ¢ÍíÀè¤ò¸¡º÷¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¼«Æ°ÄÌÊó¤¹¤ëµ»½Ñ¡£¸«¼é¤ê¡¦²ð¸î¡¦¼ÖºÜ¡¦ËÉÈÈ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÁÈ¹þ¤ß¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¡£
¢£È¯ÌÀ¼Ô¡¦¹Í°Æ¼Ô¥³¥á¥ó¥È(ÃÝÆâ Í´¼ù)
¡ÖÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤äÈ¯ÌÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤ò²þÁ±¡¦²ò·è¤Ç¤¤ëÍÍ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎÆüËÜ¤ò°Â¿´¤È°ÂÁ´¤Ë¤è¤ë¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÃÝÆâ Í´¼ù¤Ï¡¢¸½ºß¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½¤ÇÆÃµö¸¢Íø¤òÍøÍÑ¤·¤¿À¸³è±þ±ç¤ä·Ð±Ä¼Ô¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¹Ô¤¯¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç40¡ó´Ô¸µ¤òÌµÎÁ¤Ë¤Æ²ÃÌÁÅ¹¤¬ÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡ÖA-GEL ¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È(¥¨ー¥¸¥§¥ë¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È)¡õA-GEL ¥®¥Õ¥È¥«ー¥É(¥¨ー¥¸¥§¥ë¥®¥Õ¥È¥«ー¥É)¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£