¥Ù¥È¥Ê¥à»Ô¾ì³«Âó¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¥Äー¥ë¡Ö¥¦¥§¥Ó¥Êー±¿ÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×³«»Ï
Vitalify Asia Co.,Ltd.¡Ê½êºßÃÏ¡§¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¡¢Managing Director¡§Ý¯°æ ³Ù¹¬¡¢°Ê²¼¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Õ¥£¥¢¥¸¥¢¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Ê½Ð»Ù±ç»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¦¥§¥Ó¥Êー±¿ÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò2026Ç¯1·î¤è¤êÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¿Ê½ÐºÑ¤ß¤«¤É¤¦¤«¤òÌä¤ï¤º¥Ù¥È¥Ê¥à»Ô¾ì¤«¤é¼ý±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÁ´¤Æ¤ÎÆüËÜ´ë¶È¡Ê°Ê²¼¤´ÍøÍÑ´ë¶È¡Ë¸þ¤±¤Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ¤Î»²²Ã¼Ô¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¿ÍŽ¥¥Ù¥È¥Ê¥à´ë¶È¡Ë¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î´ë²èŽ¥½¸µÒŽ¥³«ºÅŽ¥»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤´ÍøÍÑ´ë¶È¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¿Ê½ÐÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÈÎÇä¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾¦ºà¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òËÜ³ÊÅª¤Ê¿Ê½Ð¤Î°Õ»×·èÄêÁ°¡¢¥ê¥µー¥ÁÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î»ö¶È·×²è¤ÎÀºÅÙ¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¿Ê½ÐÀ®¸ù¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´û¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¿Ê½ÐºÑ¤ß¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½¸µÒ¤È¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥¦¥§¥Ó¥Êー±¿ÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ç¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Ê½Ð»Ù±ç»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¼Ò¤Î¿Ê½Ð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2021Ç¯1·î¤«¤é5Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥«¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¡¢MA¥Äー¥ë¡Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡Ë¡ØBowNow(¥Ð¥¦¥Ê¥¦)¡Ù¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥«¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÅö¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±¥Áー¥à¤Ë¤è¤ê¥Ù¥È¥Ê¥à»Ô¾ì¤ØÈÎÇä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò²áµî180²ó°Ê¾å¼Â»Ü¤·¡¢Îß·×2Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»²²Ã¤òÆÀ¤Æ¡¢Àøºß¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¥¦¥§¥Ó¥Êー±¿ÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸½ÃÏ¸þ¤±¤Ë¾¦ºà¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ý±×¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹Ãµ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËºòÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢¥ê¥³ー¥Ù¥È¥Ê¥à¡ÊRicoh Vietnam¡Ë¼Ò¤ä¡¢Husk Ventures¼Ò¸þ¤±¤Ë¡Ö¥¦¥§¥Ó¥Êー±¿ÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿À®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¹¥É¾Äº¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÀµ¼°¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡Ö¥¦¥§¥Ó¥Êー±¿ÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È
¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³«ºÅÌÜÅª¤òÃ£À®¤·À®¸ù¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁí¹ç»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê£±¡Ë½àÈ÷¤´ÍøÍÑ´ë¶È¤¬¥¦¥§¥Ó¥Êー¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤ÆâÍÆ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤ËÈÎÇäŽ¥·ÀÌó¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤¿¤¤¾¦ºà¤ò¸µ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ë²èÃÊ³¬¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡¦¼Â»ÜÌÜÅª¤ä¹Ö±éÆâÍÆ¤Î³ÎÇ§¡¢¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤Î³ÎÄê¡¦¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¡ÊLP¡Ë¤ÎÀ©ºîÂå¹Ô¤È¸ø³«¡¦½¸µÒ¤Î¤¿¤á¤Î¹¹ð±¿ÍÑÂå¹Ô¡¦¾·ÂÔ¾õ¤Î½àÈ÷¡¦»²²Ã¿½¹þ¼Ô¤Ø¤ÎURLÅù¤Î¥áー¥ëÇÛ¿®/Ï¢Íí¡Ê£²¡Ë³«ºÅ¤´ÍøÍÑ´ë¶È¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Åö¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ»þ¤ÎÄÌÌõ¡¢ÆüËÜ¸ì»ñÎÁ¤«¤é¤ÎËÝÌõ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¸ìÈÇ¤Î¹Ö±é»ñÎÁºîÀ®¡¢¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ»þ¤Î»Ê²ñ¿Ê¹Ô¡Ê¥Û¥¹¥È¡ËÂÐ±þ¤ä¡¢»öÁ°¤Ë¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ñÎÁ¤ò´ð¤Ë¹Ö±é¼«ÂÎ¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤´ÍøÍÑ´ë¶È¤Î¤´Ã´Åö¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¼Â»ÜÆü¤òÊÑ¤¨Ê£¿ô²ó¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ¤â¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê£³¡Ë¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ¸å¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤ä¼Â»Ü·ë²Ì¤ÎÊó¹ð¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»²²Ã¥ê¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹»Ù±ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿½¹þ¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿¥êー¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ê¸ÜµÒÊ¬Îà¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅÌÜÅª¤Ç¤¢¤ëÀ®Ìó¤Ø¤È·Ò¤²¤ë°Ù¡¢»öÁ°¤Ë¤´ÍøÍÑ´ë¶È¤È¹ç°Õ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅö¼ÒÃ´Åö¼Ô¤¬¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥§¥Ó¥Êー±¿ÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò´Þ¤á¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¿Ê½Ð»Ù±ç»ö¶È¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÆüËÜÉÊ¼Á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡ÖDELIVERING HAPPINESS ~ from Vietnam to the World ~¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Õ¥£¥¢¥¸¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¼ÒÌ¾ ¡§ Vitalify Asia Co.,Ltd.¡Ê¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Õ¥£¥¢¥¸¥¢¡Ë¡¦ÀßÎ© ¡§ 2008Ç¯5·î28Æü¡¦Managing Director ¡§ Ý¯°æ ³Ù¹¬¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥é¥Ü·¿³«È¯¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ³«È¯¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àµòÅÀ³«Àß»Ù±ç¡¦WEB ¡§ https://www.vitalify.asia/
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆâÍÆµÚ¤Ó¡¢¡Ö¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¡¢»ñÎÁ¤Î¤´ÀÁµá ¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤´°ÍÍê ¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.vitalify.asia/ja/contact