°åÎÅ¡¦²ð¸î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀÜ¶øÎÏ¸þ¾å¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
°åÎÅË¡¿Í°åÀ¿²ñ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§Ã«¹¬¼£¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î14Æü(¿åÍËÆü)¡¢Âè5²ó¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁª¹Í²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÁª¹Í²ñ¤Ï¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀÜ¶ø¤Î´ðËÜ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°Â¿´¤È¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÊâÀè¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Æü¡¹´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤È¸þ¤¹ç¤¦¿¦°÷¤Î»ÑÀª¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°åÀ¿²ñÁ´ÂÎ¤ÎÀÜ¶øÎÏ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅ¡¦²ð¸îÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀÜ¶øÎÏ¤ÈÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê
°åÎÅ¡¦²ð¸îÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀÜ¶øÎÏ¤Ï¡¢¿ÇÎÅµ»½Ñ¤äÀìÌçÀ¤ÈÊÂ¤Ó¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤Î°Â¿´´¶¤ä¿®Íê´¶¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¹âÎð²½¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç°åÎÅ¡¦²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¯»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ëÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁª¹Í²ñ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀÜ¶ø¤Î¹Í¤¨Êý¤òÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤·¿¦°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂÐ±þÎÏ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè5²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢³ÆÉô½ð¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÂåÉ½¤¬»²²Ã¤·¡¢°åÀ¿²ñÁ´ÂÎ¤ÇÀÜ¶ø¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¶¦Í¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊâÀè¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÁª¹Í¤Î»ÅÁÈ¤ß
ËÜÁª¹Í²ñ¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¸½¾ì¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤òÀßÄê¤·¡¢¥íー¥ë¥×¥ì¥¤·Á¼°¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¤ÎÀÜ¶ø¥¹¥¥ë¤ä´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÂÐ±þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿³ºº¤Ç¤ÏÉ½¾ð¡¢¿È¤¸¤Þ¤¤¡¢ÂÖÅÙ¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¡¢ÏÃ¤·Êý¡¢Ä°¤Êý¡¢²ñÏÃÎÏ¡¢ÃÎ¼±¤Ê¤ÉÂ¿ÌÌÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ºº¹àÌÜ¤Î³µÍ×
¿³ºº¹àÌÜ¤Î³µÍ×¤È¤·¤Æ¡¢¿È¤¸¤Þ¤¤¤ÎÀ¶·é´¶¤äÂÖÅÙ¤ÎÃúÇ«¤µ¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ÎÅ¬ÀÚ¤µ¡¢ÏÃ¤·Êý¤äÄ°¤Êý¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃÎÏ¡¢°åÎÅ¤Î´ðËÜÅªÃÎ¼±¤ÎÍý²ò¡¢¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤Ë±è¤Ã¤¿ÂÐ±þÎÏ¤Ê¤É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¹àÌÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¸½¾ì¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÀÜ¶ø¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÀ¤È¿Íºà°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤¿°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¸þ¾å
ÅöÆü¤Ï°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¤Î¿¦°÷10Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢³°¹ñ¿Í¿¦°÷¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸À¸ì¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢JCI¡ÊJoint Commission International¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¯¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀÜ¶ø¤Î¹Í¤¨Êý¤òÍý²ò¤·¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¦°÷Æ±»Î¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¹Í²ñ¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¿¦°÷¤Ï¡¢º£¸å¡¢³ÆÉô½ð¤Ë¤ª¤±¤ë¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÀÜ¶ø°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°åÀ¿²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¤È¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¯°åÎÅ¡¦²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÁª¹Í²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¿¦°÷¤ÎÃæ¤«¤é¥Ù¥¹¥È¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡»õ²Ê¡¦¶ºÀµ»õ²Ê¤Î»õ²Ê°å»Õ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁª½Ð¤Ï¡¢Æüº¢¤Î´µ¼ÔÂÐ±þ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÜ¶ø»ÑÀª¤ä¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÄê¤·¤¿ÂÐ±þÎÏ¤¬Áí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
°åÎÅË¡¿Í°åÀ¿²ñ
°åÎÅË¡¿Í°åÀ¿²ñ¤Ï1979Ç¯¤ËÂçºå»Ô¤ÇÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢¥Û¥í¥Ë¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÂçºå¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤ÇÉÂ±¡¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢²ð¸îÏ·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀß¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¤Ï46¿ÇÎÅ²Ê¡¢Áí¿¦°÷¿ô1,971Ì¾¤ÎÂÎÀ©¢¨¤Ç¡¢Äã¿¯½±¼£ÎÅ¡¢Àè¿Ê¡¦ÀèÀ©°åÎÅ¡¢°åÎÅ£Ä£Ø¡¢ËÜ³ÊÅª¥¿¥¹¥¯¥·¥Õ¥È¡¦¥¿¥¹¥¯¥·¥§¥¢¡¢Ãæ±û´ÉÀ©¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Àè¿ÊÅª¤«¤Ä¹ñºÝÉ¸½à¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤ÏJCIÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡¢¹ñºÝ°åÎÅ¥Äー¥ê¥º¥à¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µßµÞ°åÎÅ¤Ç¤Ï¡¢24»þ´Ö365Æü¤ÎÂÎÀ©¤ÇµßµÞ°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é´üµßµÞ¤«¤é2.5¼¡µßµÞ´µ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤¤¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ³Æ¿ÇÎÅ²Ê¤¬»Ù±ç¤¹¤ëµßµÞ°åÎÅÂÎÀ©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µßµÞ¼Ö6Âæ¡Ê¥É¥¯¥¿ー¥«ー4Âæ¡¦µßµÞ¼Ö2Âæ¡Ë¡¢°å»Õ9Ì¾¡¢´Ç¸î»Õ30Ì¾¡¢µßµÞµßÌ¿»Î25Ì¾¤Ç¡ÖÃÇ¤é¤Ê¤¤µßµÞ¡×¡ÖÂÔ¤¿¤»¤Ê¤¤µßµÞ¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤ËÍÍ¡¹¤ÊµßµÞ´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¼õÆþ¤ì¡¢½Å¾ÉÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°å»Õ¡¦´Ç¸î»Õ¤¬Æ±¾è¤¹¤ëµßµÞµßÌ¿»Î3Ì¾ÂÎÀ©¤Î°åÀ¿²ñ¡ÖÉÂ±¡µßµÞ¡×ÈÂÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¹°è°åÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ 2025Ç¯4·î¸½ºß