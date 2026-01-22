Îò»Ë¤¢¤ëÂçÀ»Æ²¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¡õ¥«¥ë¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿·µòÅÀ¤Ë¡£NISHIKIYA¥°¥ëー¥×¡¢¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¡×¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÍøÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï
·ëº§¼°¾ì¤òÃæ¿´¤Ë²¬»³¡¦ÁÒÉß¥¨¥ê¥¢¤Ç5¤Ä¤Î²ñ¾ì¤òÅ¸³«¤¹¤ë£Î£É£Ó£È£É£Ë£É£Ù£Á¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î·ëº§¼°¤ÎÍøÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢»ÜÀßÆâ¤ËÊ»Àß¤¹¤ë¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¡×¤ò¡¢´ë¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÃÏ°èÊ¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ËÉý¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Áñ¸·¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦ÈóÆü¾ï¤òÌ£¤ï¤¨¤ë
¢£ÂçÀ»Æ²¤ò¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¶õ´Ö¡É¤È¤·¤Æ³«Êü
¤³¤ì¤Þ¤Ç·ëº§¼°ÀìÍÑ¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¡×¤Ï¡¢¹â¤¤Å·°æ¤È¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±Ñ¹ñ¥´¥·¥Ã¥¯ÍÍ¼°¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢²¬»³»ÔÃæ¶èÉÍ3ÃúÌÜ8-55 ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢JR²¬»³±Ø¤«¤é¥¿¥¯¥·ー8Ê¬¡¢¥Ð¥¹¡ÖÉÍ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥à¡×²¼¼ÖÅÌÊâ2Ê¬¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥¹¡£
º£²ó¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ª¤è¤Ó¿·¤¿¤Ê¥Ûー¥ë¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³¤ÇºÇ½é¤Ë¤Ç¤¤¿ÆÈÎ©·¿ÂçÀ»Æ²
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ÂçÀ»Æ²
200Ç¯Á°¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Î¸÷¤¬Èþ¤·¤¤
¢£³èÍÑ¥·ー¥óÎã
¡þ¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ
¡þÉ½¾´¼°¡¦¼þÇ¯¼°Åµ
¡þ¥³¥ó¥µー¥È¡¦±éÁÕ²ñ
¡þ¹¹ð¡¦MV¡¦TVÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Î»£±Æ
¡þ¥»¥ß¥Êー¡¦¹Ö±é²ñ
¡þÅ¸¼¨¡¦¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È
¡þÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Ê¸²½¸òÎ®²ñ
·ëº§¼°¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Èµ¤ÉÊ¤¢¤ëÈóÆü¾ï¶õ´Ö¡É¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤ä»²²Ã¼ÔËþÂ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ½ê¤Ë¶µ²ñ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä´ÅÙÉÊ
Å·°æ¹â¤â¤¢¤ê¡¢³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÍÎ´Û¤Ç¤Îº©¿Æ²ñ¤â
¢£ÆÃÄ§¡¦¥á¥ê¥Ã¥È
¡þ18À¤µª¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤¬ºÌ¤ë¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¸÷
¡þ±Ñ¹ñ¥¸¥çー¥¸¥¢¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈäÏª±ã²ñ¾ì¤âÊ»Àß
¡þ²»¶Á¡¦¾ÈÌÀÀßÈ÷´°È÷(ÍøÍÑ²Ä)
¡þ¥²¥¹¥È¹µ¼¼¡¦¿·Ïº¿·ÉØ¹µ¼¼¤Ê¤ÉÉÕÂÓÀßÈ÷½¼¼Â
¡þÎÁÍý¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤âÂÐ±þ²ÄÇ½
¡þÀìÂ°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È
200Ç¯Á°¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹
¼«Á³¸÷¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÁ¡ºÙ¤Ê³¨ÊÁ
ÀìÂ°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
¢£Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÂçÀ»Æ²¤¬¡¢·ëº§¼°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É½¾´¼°¤äÊ¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢»£±Æ¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¡ÈÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÚÎÁ¶â¡¦ÍøÍÑ»þ´Ö¡Û
ÍøÍÑÎÁ¶â¡¡¡¡¡§±þÁêÃÌ(ÍÑÅÓ¡¦µ¬ÌÏ¡¦»þ´ÖÂÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤´°ÆÆâ)
ÍøÍÑ²ÄÇ½»þ´Ö¡§10:00～20:00(Ä´À°²Ä)
ÀßÈ÷ÍøÍÑ¡¡¡¡¡§²»¶Á¡¦¾ÈÌÀ¡¦¹µ¼¼¤Ê¤É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¢¤ê
ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ñー¥Æ¥£ー²ñ¾ì
¢£´ë¶È¾ðÊó
£Î£É£Ó£È£É£Ë£É£Ù£Á(¶Ó²°)
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©710-0045¡¡²¬»³¸©ÁÒÉß»ÔÁ¥ÁÒÄ®1287-4
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü11:00～20:00¡¿ÅÚÆü½Ë10:00～20:00
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
£Î£É£Ó£È£É£Ë£É£Ù£Á¥°¥ëー¥× ¹ÊóÃ´Åö
MAIL¡¡¡¡¡§ aria@nishikiya-g.co.jp
¼õÉÕ»þ´Ö¡§ 10:00～19:00(¿åÍËÄêµÙ)
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.lp.nishikiya-g.co.jp/