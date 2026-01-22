ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡ØRAZER HAMMERHEAD V3 ¡Ù¿·¿§¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¹ñÆâÈ¯Çä·èÄê
¥²ー¥Þー¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëRazer(TM)(ËÜ¼Ò:ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ª¤è¤Ó¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·óCEO:Min-Liang Tan¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿ÍRazer Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÍÀþÀÜÂ³¡Ê¥¢¥Ê¥í¥°¤ª¤è¤ÓUSB-CÀÜÂ³)¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¿·À½ÉÊ¡ÖRazer Hammerhead V3 (White Edition) ¡×¡ÊÆÉ¤ßÊý: ¥ì¥¤¥¶ー ¥Ï¥ó¥Þー¥Ø¥Ã¥É ¥Ö¥¤¥¹¥êー ¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó/·¿ÈÖ: RZ12-05590200-R3AC¡Ë¤ò2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï7,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢PC¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë³Æ¼ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Razer Hammerhead V3 (White Edition)
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖRazer Hammerhead V3¡×¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢3.5mm¥×¥é¥°¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ê¥í¥°ÀÜÂ³¤ÈÆ±»þ¤ËUSB-C¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥àµ¡¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÅù¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢11mm¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯·¿¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ê¡¢Î×¾ì´¶¤Î¹â¤¤¹â²»¼Á¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
PC¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Razer Synapse ¤Ë¤è¤ê7.1 THX¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î´Õ¾Þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼ç¤ÊÆÃÄ§
Âç·¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯ 11mm ¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥¤¥Ðー
²»Ï³¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÆÃÊÌÀß·×¤µ¤ì¤¿²»¶Á¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¤òºÎÍÑ¤·¡¢Äã²»¤ÎÉ½¸½ÎÏ¡¢²»¤Î¸ü¤ß¡¢¹â²»ÎÌ»þ¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿²»¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÍÀþ¥²ー¥ß¥ó¥°¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¡¢Ë×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¥¤¥äー¥Á¥Ã¥×
Ä¹»þ´Ö¤Î¥²ー¥à¤Ç¤â¼«Á³¤ÊÁõÃå´¶¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ª¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê3¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥ê¥³¥óÀ½¥¤¥äー¥Á¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢²÷Å¬À¤È¼×²»À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
USB Type-C DAC ¥¢¥À¥×¥¿ー
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥²ー¥àµ¡¤«¤é PC¡¢Mac¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ëUSB-CÀÜÂ³¤Ë¤è¤ë½ÀÆðÀ¤È¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥¤¥¯¡õ¥ê¥â¥³¥ó
¥±ー¥Ö¥ë¾å¤Ë¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥¯¤È¥ê¥â¥³¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢²»ÎÌÄ´Àá¤äºÆÀ¸¡¦°ì»þÄä»ß¡¢Áª¶Ê¤Ê¤É¤¬¼ê¸µ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
Íí¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤ 1.2m TPE¡ÊÇ®²ÄÁºÀ¥¨¥é¥¹¥È¥Þー¡Ë¥±ー¥Ö¥ë
Æü¾ïÅª¤ÊËàÂ»¤Ë¶¯¤¤¹âÂÑµ×¥±ー¥Ö¥ëÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PC¤Ç¤Î¹âÅÙ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
PC¤Ç¤Ï7.1 THX ¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½
¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½¤Ï²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤êPDF¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d163154-66-284a4f96e2bc9516d7f02acb60628637.pdf
¢£Razer¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Razer(TM)¤Ï¡¢¥²ー¥Þー¤Î¤¿¤á¤Ë¥²ー¥Þー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢À¤³¦Åª¤ÊÂç¼ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É´ë¶È¤Ç¡¢¡ÖFor Gamers. By Gamers(TM)¡×¡Ê¥²ー¥Þー¤Î°Ù¤Ë¥²ー¥Þー¤¬ºî¤ë¡Ë¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Razer¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ø¥Ã¥É¡¦¥¹¥Íー¥¯ (THS)¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äe¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÇºÇ¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥´¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÂçÎ¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄRazer¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢¥²ー¥Þー¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀß·×¡¦¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Razer¤Ï¡¢¹âÀÇ½¥²ー¥ß¥ó¥°¼þÊÕµ¡´ï¤äBlade¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Razer Chroma RGB¤äRazer Synapse¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëRazer¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¹¥¤ー¥È¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ¡Ç½¤ä¾ÈÌÀ¸ú²Ìµ¡Ç½¡¢ºÇÅ¬²½µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢2²¯5,000Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Razer¤Ï¡¢¥²ー¥Þー¡¢¼ã¼Ô¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡¢ZÀ¤Âå¸þ¤±¤Ë¡¢Razer Gold¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢68,000¤òÄ¶¤¨¤ë¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥²ー¥à·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿Êó½·¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ëRazer Silver¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Razer¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢#GoGreenWithRazer³èÆ°¡Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢10Ç¯´Ö¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2005Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Razer¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¢ー¥Ð¥¤¥ó¤È¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î2¤«½ê¤ËËÜµòÃÏ¤ò¹½¤¨¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤È¾å³¤¤ËÃÏ°èÅý³çËÜÉô¤òÃÖ¤¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î19¤«½ê¤Ë»ö¶È½ê¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Razer¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïhttps://rzr.to/20anni ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Razer¸ø¼°¥ê¥ó¥¯
RazerÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.razer.com/jp-jp/
Razer JP X (µì¡§Twitter) ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.x.com/razerjp
¡ÚÄûÀµ¡§¤ªÏÍ¤Ó¡Û½é¹ÆÇÛ¿®»þ¤Ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½Æâ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¥µ¥¤¥º¤¬1.1mm¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ï11mm¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·Áý¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£