¡ØDMM GAMES¡Ù¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¥²ー¥à4¥¿¥¤¥È¥ë¤¬MVNO¥µー¥Ó¥¹¡ÖLinksMate¡Ê¥ê¥ó¥¯¥¹¥á¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥êー¥ª¥×¥·¥ç¥óÂÐ¾Ý¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÄÉ²Ã¡ª
LinksMate¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://linksmate.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒLogicLinks¡Ê°Ê²¼LogicLinks¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½ÕÅÄ ¹¯°ì¡Ë¤Ï¡¢MVNO¥µー¥Ó¥¹¡ÖLinksMate¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥êー¥ª¥×¥·¥ç¥óÂÐ¾Ý¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÅìÛê ´²¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØDMM GAMES¡Ù¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ÖÃÏ¹ö³Ú ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¡¢¡Ö»°¹ñ»Ö:ÀïÍð¡×¡¢¡Ö¥½¥ê¥Æ¥£¥¢ÄÌ BATTLE ROYAL¡×¡¢¡Ö¿¹¤³¤â¤êÀ¸³è¡×¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¤¿¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥êー¥ª¥×¥·¥ç¥óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÉ²Ã
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¿·¤¿¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥êー¥ª¥×¥·¥ç¥óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥²ー¥à¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·µ¬ÄÉ²ÃÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ØÃÏ¹ö³Ú ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥Ð¥È¥ë¡Ù
¡ãÇÛ¿®¸µ¡§¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ä
¡Ø»°¹ñ»Ö:ÀïÍð¡Ù
¡ãÇÛ¿®¸µ¡§RASTAR GAMES (HK) CO.,LIMITED¡ä
¡Ø¥½¥ê¥Æ¥£¥¢ÄÌ BATTLE ROYAL¡Ù
¡ãÇÛ¿®¸µ¡§¥á¥¤¥¥ó¥°¡ä
¡Ø¿¹¤³¤â¤êÀ¸³è¡Ù
¡ãÇÛ¿®¸µ¡§Shanghai Dunqu Network Technology Co., Ltd.¡ä
¢¨¾åµ¤ò´Þ¤á¤¿¡¢Á´¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥êー¥ª¥×¥·¥ç¥óÂÐ¾Ý¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼URL¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢Íhttps://linksmate.jp/about/countfree/
¢£¡ÖLinksMate¡×¤È¤Ï
¡ÖLinksMate¡×¤Ï¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¤¿¤á¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¥²ー¥à¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦SNS¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤¬90%°Ê¾åOFF¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥êー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ä¡¢ÂÐ¾Ý¥²ー¥à¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³Æ¥²ー¥à¤ÎÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥²ー¥àÏ¢·È¡×¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥êー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ï
¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥êー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥²ー¥à¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢SNS¤ÎÄÌ¿®ÎÌ¥«¥¦¥ó¥È¤¬90%°Ê¾åOFF¡Ê¢¨¡Ë¤È¤Ê¤ëLinksMate¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÍÆÎÌ¤òÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ê¤É¤âÄÌ¿®ÎÌ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÍÆÎÌ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êÄãÂ®¥Çー¥¿ÄÌ¿®¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥êー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÄÌ¿®¤Ï¹âÂ®¤Î¤Þ¤Þ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ÇÄÌ¿®ÍÆÎÌ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢¨ÄÌ¿®ÎÌ¤ÏLinksMateÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤µºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÆâÍÆ¤ä¥²ー¥à¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤êÄÌ¿®ÎÌ¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
------------------------------------
(C)2025 EXNOA LLC
(C)²ìÍè¤æ¤¦¤¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦MAPPA (C) GOOD SMILE COMPANY
(C) 2025 RASTAR GAMES (HK) CO., Ltd. All Rights Reserved.
(C) MAKING
(C) Shanghai Dunqu Network Technology Co., Ltd. All rights reserved.
(C)LogicLinks, Inc.
------------------------------------
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒLogicLinks¡¡³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLogicLinks
ÀßÎ©¡§2016Ç¯11·î25Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯2,260Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡½ÕÅÄ¹¯°ì
¼ç¤Ê»ö¶È¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÅÅÏÃ¤½¤Î¤Û¤«¾ðÊóÄÌ¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¶È¡¢¥²ー¥à¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¶È¡¢¥²ー¥à³«È¯¥µ¥Ýー¥È¶È