¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥óValkyrie¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¥ìー¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ï¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê24»þ´Ö¥ìー¥¹¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë
- ¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¢40Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤Æ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê24»þ´Ö¤ÎºÇ¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤ËÉüµ¢
- ¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥óValkyrie¡¢À¤³¦¤ËÌ¾¹â¤¤ÊÆ¹ñ¤ÎÌ¾ÌçÂÑµ×¥ìー¥¹¤Ë½é»²Àï
- ¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥óTHOR¥Áー¥à¡¢2025Ç¯IMSA¥¦¥§¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥«ーÁª¼ê¸¢¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤ÎÀª¤¤¤Î°Ý»ý¤òÌÜ»Ø¤¹
- IMSA¾ïÏ¢¤Î¥í¥Þ¥ó¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¤È¥í¥¹¡¦¥¬¥ó¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥³¡¦¥½ー¥ì¥ó¥»¥ó¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¥Ù¥é¥¹¤¬¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê24»þ´Ö¥ìー¥¹¤Ë»²²Ã
- Valkyrie¤Ï¡¢IMSA¤ÈÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¡ÊWEC¡Ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¥·¥êー¥º¤ÎÎ¾Êý¤ÇÀï¤¦¡¢Í£°ì¤Î¸øÆ»Áö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥Ï¥¤¥Ñー¥«ー
2026Ç¯1·î19Æü¡¢¥Ç¥¤¥È¥Ê¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë:
º£½µËö¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥ó¤Î¾×·â¤Î¥Ï¥¤¥Ñー¥«ーValkyrie¤¬¡¢2026Ç¯IMSA¥¦¥§¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥«ーÁª¼ê¸¢¡ÊIMSA¡Ë¤Î³«Ëë¤ò¾þ¤ë¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê24»þ´Ö¥ìー¥¹¤Ë½é»²Àï¤·¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÊª¸ì¤Ë²è´üÅª¤Ê¿·¾Ï¤ò½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè64²óÂç²ñ¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥óTHOR¥Áー¥à¤ÎValkyrie½Ð¾ì¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢40¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¾å°ÌGTP¥¯¥é¥¹¤Ø¤Î¥ïー¥¯¥¹¥«ー¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Valkyrie¤Î¶¥µ»¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢À¤³¦µæ¶Ë¤Î¸øÆ»»ÅÍÍ¤Î¥Ï¥¤¥Ñー¥«ー¤ò½ã¿è¤Ê¥ìー¥¹»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£º£½µËö¡¢¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥Ç¥Ó¥åーÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¶¥µ»2¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥ìー¥¹»ÅÍÍ¤ÎValkyrie¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥ó¤ÈThe Heart of Racing¡ÊTHOR¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¥ìー¥¹ÍÑ¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÀ½¤Î¥·¥ã¥·ー¤Ë6.5¥ê¥Ã¥¿ーV12¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²þÎÉÈÇ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¸½à»ÅÍÍ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏºÇ¹â²óÅ¾¿ô11,000rpm¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï1,000PS¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ñー¥«ー¤ª¤è¤ÓGTP¤Î¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë½¾¤¤¡¢½ÐÎÏ¤Ï¸·Ì©¤Ë500kW¡Ê680PS¡Ë¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê24»þ´Ö¥ìー¥¹¤ÇÍ£°ì¤ÎV12¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ëValkyrie¤Ï¡¢ËÌÊÆºÇ¹âÊö¤ÎÂÑµ×¥·¥êー¥º¤Ç¤¢¤ëIMSA¡¢¤½¤·¤ÆFIAÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¡ÊWEC¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Í£°ì¸øÆ»»ÅÍÍ¤Î¥Ï¥¤¥Ñー¥«ー¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µÅÚÍËÆü¤Î13:40¡ÊÊÆ¹ñÅìÉôÉ¸½à»þ¡Ë¤Ë¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¼õ¤±¤ë½Ö´Ö¡¢¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Î½éÅÐ¾ì¤Î¼Ö¼ï¤È¤·¤ÆÎò»ËÅªÂè°ìÊâ¤ò¹ï¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¡¢IMSA¥Õ¥ë¥·ー¥º¥ó½Ð¾ì¤Î¥ïー¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÇIMSA GT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥í¥Þ¥ó¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤È¥í¥¹¡¦¥¬¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Ë¡¢FIAÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¡ÊWEC¡Ë¤ËValkyrie¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥ïー¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¥Ù¥é¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¥Þ¥ë¥³¡¦¥½ー¥ì¥ó¥»¥ó¡Ê¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢4¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥ÐーÁ´°÷¤¬¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê24»þ´Ö¥ìー¥¹GTP¥¯¥é¥¹¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Valkyrie¤Ï¡¢¥íー¥É¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿IMSAºÇ½ªÀï¤Î2025Ç¯¥â¥Á¥åー¥ë¡¦¥×¥Á¡¦¥ë¡¦¥Þ¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëµ±¤«¤·¤¤Áí¹ç2°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿½éÇ¯ÅÙ¤ò¸å¤Ë¡¢¹ñºÝ¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä»²Àï2¥·ー¥º¥óÌÜ¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢WEC¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÉÙ»Î¤Î5°Ì¡¢ºÇ½ªÀï¥Ðー¥ìー¥ó¤Ç¤Ï°ì»þ¤Ï¥ìー¥¹¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÁö¤ê¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë7°Ì¤ò¤Ä¤«¤à¤Ê¤É¡¢¹¥Ä´¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤âÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥óTHOR¥Áー¥à¤ÎValkyrie¤Ï¡¢IMSA¤Ç¤Ï´üÂÔ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢ËÌÊÆ¤òÂåÉ½¤¹¤ë8¤Ä¤Î¥µー¥¥Ã¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ4,600¥Þ¥¤¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¸·¤·¤¤¥ìー¥¹¤òÀï¤¤È´¤¤Þ¤·¤¿¡£3·î¤Ë¥»¥Ö¥ê¥ó¥°12»þ´Ö¥ìー¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿Valkyrie¤È¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥ó¤ÎIMSAºÇ¹âµÏ¿¤ÏºÇ½ªÀï¥íー¥É¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿2°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢Valkyrie¤Ï8²ó¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ7²ó¤Î¥È¥Ã¥×10Æâ¥Á¥§¥Ã¥«ー¥Õ¥é¥Ã¥°ÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¥Ù¥é¥¹¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥óValkyrie 23¹æ¼Ö¥É¥é¥¤¥Ðー¡§¡Ö¥Ç¥¤¥È¥Ê¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ºÇ¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤Ç¤Î¥ìー¥¹½Ð¾ì¤Ç¤¹¡£Valkyrie¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹24»þ´Ö¤Î¥Ç¥Ó¥åーÀï¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥È¥Ê¤ÏºÇ¤â²á¹ó¤Ê¥µー¥¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Áー¥à¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½éÀï¤È¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¥ìー¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥·ー¥º¥ó¤ò24»þ´Ö¥ìー¥¹¤Ç»Ï¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÂ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¥ìー¥¹¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¡¢¥Þ¥ë¥³¡¢¥í¥Þ¥ó¡¢¥í¥¹¤È¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·³Ø´ü½éÆü¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×
¥í¥¹¡¦¥¬¥ó¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥óValkyrie 23¹æ¼Ö¥É¥é¥¤¥Ðー¡§¡ÖValkyrie¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹24»þ´Ö¥ìー¥¹¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Ç°ìÇ¯¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢´°Áö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥µー¥¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ëGTP¥ìー¥¹¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¦¾¯¤·Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ¤Ó¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥óTHOR¥Áー¥à¤È¶¦¤Ë¥ìー¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤Åß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î¢¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Î´Ö¤Ë³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¼Â¤ò·ë¤Ö¤«¡¢Áá¤¯¸«¤¿¤¯¤Æ¤·¤«¤¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â°ìÇ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ËºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥·ー¥º¥ó¤Î¥Èー¥ó¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¥í¥Þ¥ó¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥óValkyrie 23¹æ¼Ö¥É¥é¥¤¥Ðー¡§¡ÖIMSA¤ÎValkyrie¥×¥í¥°¥é¥à2Ç¯ÌÜ¤Î³«»Ï¤È¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê24»þ´Ö¥ìー¥¹¤Ç¤Î¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¤¥È¥Ê24»þ´Ö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ìー¥¹¤Ç¡¢¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥óTHOR¥Áー¥à¤ÎÃç´Ö¤¹¤Ù¤Æ¤È¶¦¤Ë·Þ¤¨¤ë2026Ç¯ÅÙ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºòÇ¯¤«¤é¤ÎÁ°¿Ê¤òº£Ç¯¤â¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥ë¥³¡¦¥½ー¥ì¥ó¥»¥ó¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥óValkyrie 23¹æ¼Ö¥É¥é¥¤¥Ðー¡§¡Ö¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê24»þ´Ö¥ìー¥¹¤Ï¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¸·¤·¤¯¡¢ºÇ¤âÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¥ìー¥¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±²á¹ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤âËüÁ´¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼Â¸½¤·¤¦¤ëºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ÎÃ£À®¤Ë´°Á´¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ï¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹24»þ´Ö¤ÎºÇ¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î½Ð¤À¤·¤Ç¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥óTHOR¥Áー¥à¤ÈºÆ¤Ó¥ìー¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥óTHOR¥Áー¥àÂåÉ½¡§¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥óTHOR¥Áー¥à¤ÎValkyrie¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê24»þ´Ö¥ìー¥¹¤Ø¤Î½é»²Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï½àÈ÷¤Ê¤·¤ËÎ×¤à¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ç¥¤¥È¥Ê¼þÊÕ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¥Þ¥·¥ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢The Heart of Racing¤Ï¤³¤Î¥ìー¥¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½ç°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÏÍ½ÁÛ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥ìー¥¹¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤¼Â¹Ô¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢½¸Ãæ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢Àµ³Î¤ÇÁÇÁá¤¤ÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¥Þ¥·¥ó¤«¤éºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£24»þ´Ö¥ìー¥¹¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤é¤¬À®¸ù¤Î¸°¤ò°®¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£IMSA¤Ç²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüÍË¤Î¸á¸å¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¥¢¥À¥à¡¦¥«ー¥¿ー¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥óÂÑµ×¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¡§¡ÖValkyrie¥×¥í¥°¥é¥à³«»Ï¤«¤é1Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ïµ»½ÑÅª¤ÊÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥×¥í¥°¥é¥àÁ´ÂÎ¤ÎÊ¸²½¾úÀ®¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹ñºÝ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÄê¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¤Þ¤À¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Î¶Ë¤á¤Æ½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê24»þ´Ö¥ìー¥¹¤ÏËÌÊÆ¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÂÑµ×¥ìー¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤ËValkyrie¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¼çÍ×¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Valkyrie¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÍý²ò¤·¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Ê¥Çー¥¿¤ò¤µ¤é¤ËÆþ¼ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤Á¤é¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÇºà¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://we.tl/t-LEbtL69j5z
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥é¥´¥ó¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÇ®Ë¾¤µ¤ì¤ë¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦¥«ー¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ª¥Í¥ë¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¤È¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ð¥ó¥Õ¥©ー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ1913Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Í¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢Âî±Û¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Vantage¡¢DB12¡¢Vanquish¡¢DBX707¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¼Ò½é¤Î¥Ï¥¤¥Ñー¥«ー¤Ç¤¢¤ëValkyrie¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë°ìÏ¢¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Racing. Green.¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥ó¤Ï2025Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢PHEV¤ÈBEV¤ò´Þ¤à¥Ö¥ì¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ëÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÂåÂØ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤ÈSUV¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¹ñ¤Î¥²¥¤¥É¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥é¥´¥ó¥À¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥«ー¤òÀß·×¡¢À½Â¤¡¢Í¢½Ð¤·¡¢À¤³¦¤Ç50°Ê¾å¤â¤Î¹ñ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¡¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥²¥¤¥É¥ó¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーSUV¤ÎDBX¤Ï¡¢¥¦¥§ー¥ë¥º¤Î¥»¥ó¥È¡¦¥¢¥µ¥ó¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ½Â¤»ÜÀß¤ò¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¤Ë¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥´¥ó¥À¤Ï1899Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢1947Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥ó¤È¤È¤â¤Ë¸Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¶ª¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖAston Martin Lagonda Global Holdings plc¡×¤È¤·¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥íー¥ë¤¬Æ±¼Ò¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Ì¤Íè¤Î½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥¢¥é¥à¥³¡¦¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1(R)¥Áー¥à¤È¤È¤â¤Ë¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤ÈÉüµ¢¤·¡¢±Ñ¹ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ø¤È¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£