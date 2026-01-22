¥¬¥é¥¹²·ÈÎÇä¤Î¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¼çºÅ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¸þ¤±¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÂè 1 ²ó¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¼õ¾ÞºîÉÊ¤¬·èÄê
¥¬¥é¥¹²·ÈÎÇä¤Î¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹︓¾¾ËÜ ¹À»Ö)¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¸þ¤±¤Î¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÂè 1 ²ó¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼õ¾ÞºîÉÊ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¼Ô¤È¿³ºº°÷
¥´ー¥ë¥É¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Ê¤¤Áë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡× ¡Ê¾¾ËÜ²Â⼄Î¤¤µ¤ó¡¿ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¡Ë
¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¡¦Áë¤Î²·¤È¤·¤ÆÃÏ°è´ë¶È¤È¶¦ÁÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤Î½»¤Þ¤¤¤Ç¤¢¤êÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¿·¤¿¤Ë¤Ï¤¸¤á¤¿¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜÇ¯¤ÎÊç½¸¥Æー¥Þ¤Ï¡È¡Ö½»¤Þ¤¦¿Í¤Î¡¢¤¤¤¤ë¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Ç¥¢¡É¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃÏ°è¤ä¾ì½ê¤Ë°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ½»¤ßÂ³¤±¤ë¿Í¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½»¤Þ¤¤¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè 1 ²ó¤Î¥´ー¥ë¥É¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¾¾ËÜ²Â⼄Î¤¤µ¤ó¡ÊÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¡Ë¤Î¡Ö¤Þ¤À¤Ê¤¤Áë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ö´û¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ëÉ÷·Ê¤ä³¹ÊÂ¤ß¤Ï½½Ê¬¤ËÆÉ¤ßÄ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤«¤é¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÁë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÁë¤È¤·¤ÆÆÉ¤ßÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É÷·Ê¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ç¤·¤¿¡£Áë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÁë¤È¤·¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤·¤¤É÷·Ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Ä°½°¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¿³ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³¹¤âÃÏ°èµòÅÀ¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»º¶È³¦¤â¾ï¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤òºÆ²ò¼á¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤«¤éºÆÈ¯¸«¤ò¤¹¤ë¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤ò²¼¤µ¤Ã¤¿ÅÀ¤È¡¢¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡ÖÁë¡×¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÁë¡×°Ê³°¤Ë¤â±þÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥´ー¥ë¥É¾Þ¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼õ¾Þºî¤Ï°Ê²¼¤Ç¤¹¡£¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¥´ー¥ë¥É¾Þ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¤Þ¤À¤Ê¤¤Áë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§¾¾ËÜ ²Â⼄Î¤¡ÊÆüËÜÂç³Ø¡Ë
¥·¥ë¥Ðー¾Þ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¡ØÄ®¥³¥ß¥å¡ª¡Ù³«È¯¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§´Ø¸ý Êþ²Ö¡¢ËÜ¾ë Ë¨¡¹ÍÕ¡¢¾®Ìî»û Èþ⽻¡¢Ã«Åç ¤¢¤¶¤ß¡¢³ý¸¶ ¹·À¸¡¢ËÜ´Ö ÈþÈÁ¡ÊÏÂ¸÷Âç³Ø¡Ë
¥Ö¥í¥ó¥º¾Þ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖÇ½ÅÐ¤Ë½»¤Þ¤¦¿Í¤Î¤¤¤¤ë¤ò¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤Ç»Ù¤¨¤¿¤¤¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§¶â²¬ ¹¸Í¤¡¢¾®Ä® Í¥Æà¡¢¿¼»³ ¼·²Æ¡¢Âã ÂçÌ´¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ç¥¶¥¤¥óÆÃÊÌ¾Þ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥¦¥£ー¥¯¥¿¥¤¥º²ÈÂ²¤ÇÃÏ°è¤ò¶¦Í¤¹¤ë½»¤Þ¤¤Êý ～ÃËÀÆÈµï¹âÎð¼Ô¤ÈÃËÀÃ±¿È¼ã¼Ô¤ÎÀ¤Âå´Ñ¥¿¥¦¥ó¥·¥§¥¢À¸³è～¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§ÌÚÂ¼ Âó¿¿¡ÊÂçÀµÂç³Ø¡Ë¡¢ËñÌî ¸÷Ï©¡ÊË¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡¡Ë
¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹¾©Îå¾Þ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥Üー¥Àー¥ì¥¹¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°～½¡¶µ¡¦Ê¸²½¡¦¿©¤Î¶³¦ÀþÄ¶¤¨¤ë¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê～¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§¸Åß· ¥µ¥Ç¥£¥¢ ¹¬¡ÊÆüËÜÂç³Ø¡Ë
¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹¾©Îå¾Þ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§Æ£ß· ¼Âæ¹¡ÊÃæ±ûÂç³Ø¡Ë
¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ïー¥É¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¤â³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´Ø¿´¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Âè 1 ²ó¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ïー¥É
¥¬¥é¥¹¡¦Áë¤Î²·¤È¤·¤ÆÃÏ°è´ë¶È¤È¶¦ÁÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤Î½»¤Þ¤¤¤Ç¤¢¤êÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¡£½é²óÊç½¸¥Æー¥Þ¤Ï¡È¡Ö½»¤Þ¤¦¿Í¤Î¡¢¤¤¤¤ë¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Ç¥¢¡É¤Ç¤¹¡£¡Ö½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¡×¤Ï¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤¢¤¨¤Æ¡Ö½»¤Þ¤¦¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ä¾ì½ê¤Ë°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ½»¤ßÂ³¤±¤ë¿Í¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½»¤Þ¤¤¤Î¤¢¤êÊý¤äÃÏ
°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û www.matex-award.jp
¡ÚÊç½¸¥Æー¥Þ¡Û ¡Ö½»¤Þ¤¦¿Í¤Î¡¢¤¤¤¤ë¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Ç¥¢
¡Ú¿³ºº°÷¡Û¾¾ËÜ ¹À»Ö¡Ê¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë¡¢ÃæÂ¼ÍÛ°ì¡ÊÎ©¶µÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¿ÅìµþÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥ÜÂåÉ½Íý»ö¡Ë¡¢¹ÔÀµ ¤ê¹á¡Ê¶õ´Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¿ÎÁÍý¸¦µæ²È¡Ë¡¢Ê¡°æ¿ò¿Í¡Ê¥¯¥ê¥¨ー¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
¡Ú¼Â»Ü¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¡Û
°ì¼¡¿³ºº¡Ê½ñÎà¿³ºº¡Ë¡§2025 Ç¯ 12 ·î 8 Æü¡Ê·î¡ËÄùÀÚ
ºÇ½ª¿³ºº¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ë¡¦¼ø¾Þ¼°¡§2026 Ç¯£±·î 17 Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
1928 Ç¯ÁÏ¶È¡£´ØÅì°ì±ß¤ò¾¦·÷¤Ë¡¢Áë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½»Âð·úºà¤Î²·Çä¤ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖÁë¤ÎÀìÌç¾¦¼Ò¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÁë¤«¤éÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Áë¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤äÃÏ°è¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡À¤Âå¤äÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÅª¡¦´Ä¶Åª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò½Å»ë¤·¤¿·Ð±Ä»ÑÀª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¹ñºÝÇ§¾Ú¡ÖB Corp¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.matex-glass.co.jp
¥¢¥ïー¥É¼Â»Ü²ñ¾ì¡§HIRAKU 01 IKEBUKURO
¡Ê¢©170-0012 ÅìµþÅÔËÅç¶è¾åÃÓÂÞ 2-2-15¡Ë
HIRAKU 01 IKEBUKURO ¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Â¢½ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹ÖºÂ¤äÅ¸¼¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ÜÀß¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è½»Ì±¤ä´ë¶È¡¢³ØÀ¸¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤¬½¸¤¤¡¢ÂÐÏÃ¤ä¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤äÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.hiraku.community