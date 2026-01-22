¡ÚÂ¼¾åÇÀ±à¡ßÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡ÛÃíÌÜ¤ÎÀ®Ê¬¡ÖÄ¶Î²²«Ê¬»Ò¡×¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï
ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤Î³µÍ×¡¦ÌÜÅª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¶Î²²«Ê¬»Ò¤òºÇ¤âËÉÙ¤Ë´Þ¤à¿©ºà¤¬¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¥¹¥×¥é¥¦¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¥¹¥×¥é¥¦¥È¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¹³»À²½ÎÏ¤ä²òÆÇÎÏ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÍÍÑÀ®Ê¬¡Ö¥¹¥ë¥Õ¥©¥é¥Õ¥¡¥ó¡×¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢·ò¹¯¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÌîºÚ¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ä¶Î²²«Ê¬»Ò¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÊª¼Á·²¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ïÎà¤ä¹½Â¤¡¢·ò¹¯¤Ø¤ÎºîÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤²òÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¥¹¥×¥é¥¦¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÄ¶Î²²«Ê¬»Ò¤Î¼ïÎà¤ä¹½Â¤¤Î²òÌÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¥¹¥×¥é¥¦¥È¤ÈÄ¶Î²²«Ê¬»Ò¤¬»ý¤Ä¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ÎÃµµæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¥¹¥×¥é¥¦¥È¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÂ¼¾åÇÀ±à¤È¡¢Ä¶Î²²«Ê¬»Ò¸¦µæ¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÅìËÌÂç³Ø¤¬Ï¢·È¤·¡¢¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Î¾¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤È·ò¹¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¥¹¥×¥é¥¦¥È¤¬´ÞÍÎÌ¥À¥ó¥È¥Ä1°Ì¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/9367/table/114_1_495dd83b75368531cc2c2569fcbb489c.jpg?v=202601220921 ]
¢¨2¡§Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¤Î¸¦µæ¡ÊS.kasamatsu et al. ¡ÈUntargeted polysulfide omics analysis of alternations in polysulfide production during the germination of broccoli sprouts¡É, Redox Biology, Vol 67,2023¡Ë¤è¤ê
¡ÖÄ¶Î²²«Ê¬»Ò¡×¤È¤Ï
Ä¶Î²²«Ê¬»Ò¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÎ²²«¸¶»Ò¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ·ë¹ç¤·¤¿¹½Â¤¤ò»ý¤ÄÊ¬»Ò¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¹³»À²½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¼ÀÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤ä¿ÇÃÇ¡¢¼£ÎÅ¤Ê¤É¡¢°å³Ø¡¦À¸Ì¿²Ê³Ø¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¯À®Ê¬¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë³Ø½Ñ»ï¡ÖCell¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ï·²½¥á¥«¥Ë¥º¥à12¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢È¾¿ô¤ËÄ¶Î²²«Ê¬»Ò¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Ï·²½¸¦µæ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÏ¢¤¹¤ë¸¦µæÏÀÊ¸¿ô¤Ï20Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó17ÇÜ¤ËÁý²Ã¡Ê¢¨3¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°å³Ø¡¦¿©ÉÊÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸¦µæ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£
¢¨3¡§PubMed¸¡º÷¤è¤ê¡Ê2004Ç¯～2024Ç¯¡Ë
ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê ¥ì¥É¥Ã¥¯¥¹Ê¬»Ò°å³ØÊ¬Ìî ¹ñºÝÂî±Û¶µ¼ø ÀÖÃÓ¹§¾Ï»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
Ä¶Î²²«Ê¬»Ò¤Ï¡¢¥Ò¥È¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ëÆ°¿¢Êª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸Ì¿°Ý»ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¥¹¥×¥é¥¦¥È¤Ë¤Ï¥¹¥ë¥Õ¥©¥é¥Õ¥¡¥ó¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë´ÞÎ²²½¹çÊª¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ä¶Î²²«Ê¬»Ò¤âËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÄ¶Î²²«Ê¬»Ò¤Îµ¡Ç½²òÀÏ¤ä¿·µ¬µ¡Ç½ÀÀ®Ê¬¤ÎÃµº÷¤òÅ¸³«¤·¡¢¿©¤ò²ð¤·¤¿·ò¹¯Áý¿Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Â¼¾åÇÀ±à¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡ÚÀßÎ©¡Û1978Ç¯1·î
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¼¾åÀ¶µ®
¡ÚÇä¾å ¡Û132²¯5,400Ëü±ß¡Ê2025Ç¯12·î´ü¡Ë
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー ¥¹ー¥Ñー¥¹¥×¥é¥¦¥È¡¢Æ¦ÉÄ¤Ê¤É¤Î¹âÀ®Ê¬ÌîºÚ¤äÈ¯²êÌîºÚ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ïー¥Ö¤ÎÀ¸»º¡¦ÈÎÇä
¡Ú»ö¶È½ê¡Û ËÜ¼Ò¡¦¸¦µæ³«È¯Éô¡Ê¹Åç¡Ë¡¢À¸»º¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÌ³¤Æ»¡¢µÜ¾ë¡¢ÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀÅ²¬¡¢»³Íü¡¢»°½Å¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡Ë¡¢ ±Ä¶È½ê¡ÊÅìµþ¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡Ë
¡Ú´ØÏ¢²ñ¼Ò¡Û³ô¼°²ñ¼Ò²ÆìÂ¼¾åÇÀ±à¡Ê²Æì¸©Âçµ¹Ì£Â¼¡Ë
¡Ú²ÃÌÁÃÄÂÎ¡Û°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ·ÐºÑÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡Ê·ÐÃÄÏ¢¡Ë
¡Ú¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.murakamifarm.com