¡Ú¥Óー¥¯¥ë¥Õ¥¡¥ó¡ÛVF-S¡Ê¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×3¿Í¾è¤ê¥É¥¢ÉÕ¤3ÎØ¡Ë¡¢VF-C¡ÊÎ¾³«¤¥É¥¢ÉÕ¤3¿Í¾è¤ê»°ÎØEV¡ËÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥¯¥ë¥Õ¥¡¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾¸¶Ã£Ïº¡Ë¤ÏÈÎÇä¹¥Ä´¤Î»°ÎØEV¥·¥êー¥º¤Ë¿·¤¿¤Ë¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤ÎVF-S¡Ê²¾¾Î¡Ë¤È¾è¤ê¹ß¤ê¤¬³Ú¤ÊÎ¾³«¤¥É¥¢¥¿¥¤¥×¤ÎVF-C¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ºòº£¤Î¡Ö¥É¥¢ÉÕ¤¡×¼ÖÂÎ¤Î¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¿·¤¿¤Ë¿·2¥·¥êー¥º¤ò²Ã¤¨¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÖVF-S¡×¤Ï100¡óÅÅµ¤¤ÇÆ°¤¯¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î»°ÎØEV¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÇÅÐÏ¿¤Ï¥ß¥Ë¥«ー¡Ê1¿Í¾è¤ê¡Ëor Â¦¼ÖÉÕ·ÚÆóÎØÅÐÏ¿¡Ê3¿Í¾è¤ê¡Ë¤Ç²ÈÄíÍÑ100V¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¸åÉôºÂÀÊ¤Î¸å¤í¤Ë¤â²ÙÊª¤¬ºÜ¤»¤é¤ì¸å¤í¤«¤é³«¤±¤é¤ì¤ë¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¡£¾¦¶ÈÍÑ¤Î±Ä¶È¼Ö¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¸þ¤±¤Î¼ûÍ×¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÖÆâ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤«¤é¤ÎÅÅ¸»¤ò»È¤Ã¤ÆÍ×Îä¾¦ÉÊÅù¤òÊÝÎä¸Ë¤òÀÑ¤ó¤Ç±¿ÈÂ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡ÊÊÌÇä¤ê¥¢¥Ã¥×¥Ü¥ë¥È¥¤¥ó¥Ðー¥¿»ÈÍÑ¡Ë¡£¡ÖVF-C¡×¤Ï¼ÖÂÎº¸±¦¤Ë¥É¥¢¤¬2Ëç¤Å¤Ä¤¢¤ëÎ¾³«¤¥¿¥¤¥×¤Î»°ÎØEV¡£¥É¥¢¤ÏÆ©ÌÀ¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½¤Ç¼ÖÆâ¤ÏºÎ¸÷¤¬Æþ¤êÌÀ¤ë¤¯¡¢¶á½ê¤ÎÇã¤¤Êª¤ä»Ò¶¡¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤ÇÁ÷¤ê·Þ¤¨¤Î¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¡ÖVF-S¡×¡ÖVF-C¡×¤É¤Á¤é¤â·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¤ÏÇ¯´Ö3,600±ß¤È¤ªºâÉÛ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¾è¤êÊª¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ç¼Ö¸¡¡¢¼Ö¸Ë¾ÚÌÀ¤âÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ÏVF-S¤¬50km/h¡¢VF-C¤¬40km/h¡£
¥Óー¥¯¥ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ïº£²ó¤Î¡¢VF-S¡¢VF-C¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨±×¡¹¹â¤Þ¤ë¥É¥¢ÉÕ¤¼ÖÂÎ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¹¹¤Ê¤ëÈÎÏ©³ÈÂç¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÈÎÇä¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
