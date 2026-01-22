¡Ú´°Çä¸æÎé¡ª¡õ¿·µ¬Êç½¸³«»Ï¡Û¡Ö¤ª¤¦¤Á¤ÎºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥ÉVIFA¡×13¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É´°Çä¡ª1·î29Æü¤Ë14¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÊç½¸³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥¯¥¹¥È¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§Â¿ÅÄÌÐÍº¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ª¤¦¤Á¤ÎºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥ÉVIFA¡×¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢13¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃêÁª¿½¹þ¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
13¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â) ¤è¤ê±¿ÍÑ¤ò³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Â¿¿ô¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£VIFA13¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡´°Çä¸æÎé¡ª
¡Ö¤ª¤¦¤Á¤ÎºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥ÉVIFA¡×13¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢ÃêÁª¿½¹þ¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿ÍÑ³«»Ï¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤ª¤¦¤Á¤ÎºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥ÉVIFA14¹æ¡×³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/145909/table/39_1_2dd1a66914ceec3eb80150fea1176bd9.jpg?v=202601220421 ]
¡ÒÊª·ï³µÍ×¡Ó¡ÒÊäÂ»ö¹à¡Ó
Êª·ï¼ïÊÌ¡§Å´¹üÂ¤Î¦²°º¬3³¬·ú
¾²ÌÌÀÑ¡§133.08Ê¿Êý¥áー¥È¥ë (¸øÊí)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÊÛÅ·Ä®±Ø¡¦ÊÛÅ·¤ÕÆ¬¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢¼èÆÀ¸å¤Ë²þ½¤¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÇÊç½¸¤¹¤ë»ñ¶â¤Ë¤Ï¡¢²þ½¤¹©»öÈñÍÑ¤äÈ÷ÉÊ¹ØÆþÈñÍÑ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¼èÆÀ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊª·ï¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ª¤è¤Ó¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡¢Êç½¸³«»Ï¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£VIFA14¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢1¸ý1Ëü±ß¤È¾¯³Û¤«¤é½Ð»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢Ç¯´Ö¤ÎÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï10¡ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸µËÜ³ä¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÍ¥ÀèÎô¸å¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬Ìó20¡ó¤ÎÎô¸å½Ð»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¬´°·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¼ê·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥É°ìÍ÷¥Úー¥¸¤Ø :
https://ouchinosaiseifund-vifa.jp/fund
¢£¡Ø¤ª¤¦¤Á¤ÎºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥ÉVIFA¡Ù¤È¤Ï¡©
ºòº£¡¢¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤äNISA¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ò´Þ¤à»ñ»º±¿ÍÑ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼Ò¤Ï½é¿´¼Ô¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¡Ö¤ª¤¦¤Á¤ÎºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥ÉVIFA¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤ÇºÆÀ¸¤µ¤»¤¿¶õ¤²È¤ä¸ÅÌ±²È¤â°·¤¤¡¢Î®ÄÌ³ÈÂç¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢1¸ý1Ëü±ß¤«¤é¤Î¾¯³Û½Ð»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¸µËÜ³ä¤ì¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¤Î¤¿¤á¡ÖÍ¥ÀèÎô¸å¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÊÀ¼Ò¤¬Îô¸å½Ð»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Î¸µËÜ¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÊÝ¸î¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
(¢¨1) Åö¼Ò¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÅÅ»Ò¼è°ú¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¥µ¥¤¥È¤ÇÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍø²ó¤ê¡×¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÁÛÄêÍø²ó¤ê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÍø²ó¤ê¡×¤ÎÊÝ¾Ú¤Ï½Ð»ñË¡¤Ë´ð¤Å¤°ìÀÚ¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
(¢¨2) Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¤È¤Ê¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÍø±×Ê¬ÇÛ¶âµÚ¤Ó¸µËÜ¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ì¥¯¥¹¥È¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§ ¥ì¥¯¥¹¥È¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¿ÅÄ¡¡ÌÐÍº
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÃ¸Ï©Ä®4ÃúÌÜ2ÈÖ13¹æ ¥¢ー¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥È¸æÆ²¶Ú¥Ó¥ë7F¡¡
URL¡§ https://www.rextam.co.jp/
ÀßÎ©Ç¯¡§ 2020Ç¯11·î
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
¼èÆÀµöÇ§²ÄÅù¡§ ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¼ÔÌÈµö¾Ú ÂçºåÉÜÃÎ»ö(1)Âè62336¹æ
ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶Èµö²Ä ÂçºåÉÜÃÎ»öÂè26¹æ
¡Ú¤ª¤¦¤Á¤ÎºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É VIFA¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ouchinosaiseifund-vifa.jp/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/vifa_de_saisei
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸¤Ø :
https://ouchinosaiseifund-vifa.jp/inquiry
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¢¥ë¥¨¥¹¥Æー¥È¡¡³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¢¥ë¥¨¥¹¥Æー¥È
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¿ÅÄ¡¡ÌÐÍº
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÃ¸Ï©Ä®4ÃúÌÜ2ÈÖ13¹æ ¥¢ー¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥È¸æÆ²¶Ú¥Ó¥ë7F¡¡
URL¡§ https://re-estate.co.jp/
ÀßÎ©Ç¯¡§ 2011Ç¯11·î
»ñËÜ¶â¡§ 5,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÄÂÂßµÚ¤Ó´ÉÍý¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åù