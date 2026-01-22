Desigual ºÇ¿·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖBOYS LIE¡×
¥¢¥Æ¥£¥Á¥åー¥É¤È¥»¥ë¥Õ¥é¥Ö¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤ËÆÉ¤ßÂØ¤¨¤ë¿·¤·¤¤Äó°Æ¡£
Desigual ¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ë¥Ã¥ー¡¦¥Ë¥³ー¥ëµ¯ÍÑ¤·¤¿2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¡ÖBOYS LIE¡× ¤ò2·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦´ûÂ¸¤Î³µÇ°¤ò²òÂÎ¤·¡¢ÂÖÅÙ¡¦¼«Î©¡¦ÁªÂò¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤â¤Î¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎDNA¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡È°¦¡É¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¢¤è¤ê±Ô¤¯¡¢¤è¤ê¼«Í³¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥Ë¥Ã¥ー¡¦¥Ë¥³ー¥ë¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Î Desigual STUDIO¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë ¤Ø¤Î½Ð±é¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤Ç¤Î¼«Á³¤ÊÃåÍÑ¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¸òº¹¤¹¤ëÉ¬Á³À¤Î¤¢¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢
¡È¥»¥ë¥Õ¥é¥Ö¡¦¥´¥Ã¥Ç¥¹¡É ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¡£
Áª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤»¤º¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤ÇÁªÂò¤·¡¢ÍßË¾¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë½÷ÀÁü¡£
¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢Îø°¦¤ä¼«¸ÊÉ½¸½¤ò¡Ö¼çÂÎÀ¡×¤Î±äÄ¹¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¿·¤·¤¤À¤Âå¤Î´¶³Ð¤È¶¦¿¶¤·¤Þ¤¹¡£
Desigual ¤Ï¾ï¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÃ±¤Ê¤ë¹¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ëÊ¸²½Åª¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ý¥·¥È ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡ÖNot a Doll¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬TikTok Ad Awards Spain / Best Impact Campaign ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¡¦Ê¸²½Åª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤·¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¸¥§¥ó¥Àー¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤ËÄ©Àï¤·¡¢½÷À¤Î¼çÂÎÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÎÏ¶¯¤¯¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BOYS LIE¡Ã¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ÖBOYS LIE¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ー¥Õ¥ìー¥º¡£
¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤Ê´Å¤µ¤òÇÓ¤·¡¢ÈéÆù¤È¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢¶Ë¤á¤Æ¸½ÂåÅª¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÎø°¦¤Ø¤ÎÈÝÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡È¼«Ê¬¤ÇÁª¤ÓÄ¾¤¹¡É¤¿¤á¤Î¹ç¸ÀÍÕ¡£
¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢Æ±¤¸´¶³Ð¤ò¶¦Í¤¹¤ëÍ§¿ÍÆ±»Î¤Î°ÅÌÛ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÎø°¦´Ñ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
- ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³ー¥É¤Î¿·ÄêµÁ -
2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¤Ç°Õ»Ö¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢
¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Êµ¹æ¤ò¥¢ー¥Ð¥ó¤«¤Ä¥âー¥É¤Ê»ëÅÀ¤Ç¿·ÄêµÁ¡£
¥Ïー¥È¡¢Ìð¡¢¥ê¥ó¥´¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡¢Áõ¾þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¡Ö¥¢¥Æ¥£¥Á¥åー¥É¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー
¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¡¢¥Ç¥£ー¥×¥ï¥¤¥ó¡£
¾ðÇ®¤Î¿§¤Ï¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¼«¿®¡×¤È¡Ö¼«Î©¡×¤ò¸ì¤ë¿§¤Ø¡£
´¶¾ð¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡¢»ë³ÐÅª¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯
¥Õ¥é¥ïー¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¡¢¥Ïー¥È¤¬¹½ÃÛÅª¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¶¦Â¸¡£
¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Ï¥·¥ãー¥×¤Ê¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö¥É¥ì¥¹¤ä¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ê¥àー¥É¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ë¥à
¥Ç¥Ë¥à¤Ïº£µ¨¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¨¥ì¥á¥ó¥È¡£
¥Ïー¥È¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò»Ü¤·¡¢¥É¥ì¥¹¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥Èー¥¿¥ë¥ë¥Ã¥¯¤Ø¤ÈÅ¸³«¡£
Æü¾ï¤ÈÌë¤Î¶³¦¤òÛ£Ëæ¤Ë¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ì¥¹
¥·¥çー¥È¤«¤é¥ß¥Ç¥£¾æ¤Þ¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¼çÌò¤Ë¡£
¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¡¢¥É¥ìー¥Ô¥ó¥°¡¢¥·¥¢ーÁÇºà¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿´±Ç½À¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥Ü¥ê¥åー¥à
ÉÔµ¬Â§¤Ê¥«¥Ã¥È¡¢¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¡¢·×»»¤µ¤ì¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬Æ°¤¤òÀ¸¤ß¡¢¡Ö°ã¤¤¡×¤òÈþ³Ø¤È¤·¤Æ¹ÎÄê¤¹¤ëDesigual¤ÎÅ¯³Ø¤òÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡ÈÍßË¾¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¡É¡£
¥Ïー¥È·¿¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¡¢¥ê¥Ã¥×·¿¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥¢¥¤¥í¥Ëー¤È¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¹½ÃÛÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ò¤è¤ê¥âー¥É¤Ë°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£
Desigual ¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¡¢2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¡£
¤½¤ì¤Ï´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÆü¡£
Desigual ¡ß Nicki Nicole
Valentine¡Çs Day 2026 Collection
Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó desigual.com ¤Ë¤ÆÅ¸³«¡£
ABOUT DESIGUAL
Desigual¡Ê¥Ç¥·¥°¥¢¥ë¡Ë ¤Ï¡¢1984Ç¯¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¿§ºÌ¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢¥¯¥é¥Õ¥È´¶¤ò¼´¤Ë¡¢´ûÂ¸¤ÎÈþ°Õ¼±¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß Desigual ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¾Ï¤È¤â¸À¤¨¤ë¥ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¶õ´ÖÀß·×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¡È¼«¸ÊÉ½¸½¤È¤·¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É ¤ò¼´¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î´¶À¤Ø¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Desigual ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÄÀ¡¢°ã¤¤¡¢´¶¾ð¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë»ÑÀª¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Ãå¤ë¿Í¤ÎÂÖÅÙ¤ä¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÁõ¤¤¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Desigual ¤Ï 2,000 Ì¾°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢À¤³¦ 107 ¥«¹ñ¤Ë¤ÆÅ¸³«¡£
200 °Ê¾å¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ÈÊ£¿ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¡¢Woman / Man / Kids / Accessories / Shoes ¤Î 5 ¥«¥Æ¥´¥êー¤ò¼´¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£