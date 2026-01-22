¡É¤¦¤Ã¤¹¤é¸«¤¨¤ëÆ©¤±´¶¡É¡ß¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¥«¥éー¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¡ØSHEERLY PENCASE¡Ê¥·¥¢¥êー¥Ú¥ó¥±ー¥¹¡Ë¡Ù¤ò2026Ç¯1·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä
¡ÖSHEERLY PENCASE¡Ê¥·¥¢¥êー¥Ú¥ó¥±ー¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¥·¥¢ーÁÇºà¤ÎÆ©¤±´¶¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¥«¥éー¤¬¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ú¥ó¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¾õ¤Ê¤¬¤é¥Þ¥ÁÉÕ¤¤Ç¼ýÇ¼ÎÏ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
É½ÌÌ¤ÎÌµ¿§ÉôÊ¬¤ÏÈ¾Æ©ÌÀ¡¢ÇØÌÌ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Î¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¥«¥éーPVC¤òºÎÍÑ¡£Ãæ¿È¤¬¤Û¤É¤è¤¯Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥ó¥°·¿¤Î°ú¤¼ê¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Á¥ãー¥à¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÉÕ¤±¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¡£D¥«¥óÉÕ¤¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë³Ý¤±¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FY1461N
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥°¥ìー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FY1461M
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FY1461P
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ô¥ó¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FY1461Y
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¤¥¨¥íー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FY1461W
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Û¥ï¥¤¥È
¾¦ÉÊÌ¾¡§SHEERLY PENCASE¡Ê¥·¥¢¥êー¥Ú¥ó¥±ー¥¹¡Ë
²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ1,210±ß¡Ë
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§W200¡ßH90¡ßD20 mm
ËÜÂÎ½ÅÎÌ¡§35g
ÁÇºà¡§PVC
¡ö¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¡¢»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£