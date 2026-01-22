ÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡£¡È¤¤¤Ä¤«¡É¤ò¡Èº£Æü¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ã¥Ú¥ë¥×¥í¥Ýー¥º
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËËëÄ¥
¡Ø¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ç¥×¥í¥Ýー¥º¥Ç¥£¥Êー¥×¥é¥ó ～Valentine¡Çs Night～¡Ù
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËËëÄ¥¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¤òÉñÂæ¤ËÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ø¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ç¥×¥í¥Ýー¥º¥Ç¥£¥Êー¥×¥é¥ó ～Valentine¡Çs Night～¡Ù¤ò2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë～14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤ÎÈÎÇä³«»Ï°ÊÍè¡¢170ÁÈ°Ê¾å¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢À®¸ùÎ¨¤Ï100¡ó¡ª¡Ê2026Ç¯1·î22Æü¸½ºß¡Ë¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¤Î¡Ø¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ç¥×¥í¥Ýー¥º¥Ç¥£¥Êー¥×¥é¥ó¡Ù¤¬¡¢ÃËÀ¤«¤é¤Î¥×¥í¥Ýー¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½÷À¤«¤éÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÈµÕ¥×¥í¥Ýー¥º¡É¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¡£Â¿¤¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇ¤¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëÆü¡£¥×¥í¥Ýー¥º¤Î¤«¤¿¤Á¤â¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ï¡ÈÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëÆü¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤«¤éÃËÀ¤Øµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëÊ¸²½¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¤¤¤¦·Á¤òÄÌ¤·¤Æ¹¤¯ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·ëº§¤ä¥×¥í¥Ýー¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ìó3³ä¤Î½÷À¤¬¡Ö½÷À¤«¤é¥×¥í¥Ýー¥º¤·¤Æ¤â¤è¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÃËÀÂ¦¤â½÷À¤«¤é¤Î¥×¥í¥Ýー¥º¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÛ¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨½÷À¤Î·ëº§´Ñ¡¦¥×¥í¥Ýー¥º¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ïÄ´ºº¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥¦ー¥Þ¥ó¤Û¤«¡Ë¤ò»²¹Í¤ËºîÀ®¡Ë
¤½¤ó¤Ê¡È¤¢¤È°ìÊâ¤òÂÔ¤ÄÁÛ¤¤¡É¤Ë¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËËëÄ¥¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤é½÷À¤Ø¤Î¥×¥í¥Ýー¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½÷À¤«¤éÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥×¥í¥Ýー¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥×¥í¥Ýー¥º¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¿©¤ÎÍ¾±¤¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¥×¥í¥Ýー¥º
¥×¥í¥Ýー¥º¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë´ÛÆâ¤Î¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖSATSUKI¡×¤Þ¤¿¤ÏÅ´ÈÄ¾Æ¡ÖÝ°¡×¤Ë¤Æ¡¢¿´¤òÀ°¤¨¤ë¥Ç¥£¥Êー¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤òºÌ¤ëÈþ¿©¤¬¡¢¼«Á³¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¤Û¤É¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥Êー¤ÎÍ¾±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢ÇòÂçÍýÀÐ¤Î¥Ðー¥¸¥ó¥íー¥É¤È¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤¬ßê¤¯¥Á¥ã¥Ú¥ë¡Ö¤½¤èÉ÷¤Î¶µ²ñ¡×¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ë¡£¥Á¥ã¥Ú¥ë¤È¤¤¤¦¿ÀÀ»¤Ê¶õ´Ö¤¬¡¢ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë°ìÊâ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁÛ¤¤¤òÅº¤¨¤ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¢£¥ª¥×¥·¥ç¥ó£±.¡¡ÁÛ¤¤¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×
SATSUKI CHOCOLATE¡Ê5¸ÄÆþ¤ê¡Ë
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¤Î¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êーSATSUKI¡×¤È¡¢¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¡¦¥Ñ¥ê¤¬Â£¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤È³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
SATSUKI CHOCOLATE¡Ê5¸ÄÆþ¤ê¡Ë¡¡\3,672
¢£¥ª¥×¥·¥ç¥ó£².¡¡ÁÛ¤¤¤òÂ÷¤·¤¿¡ÖÇò¤¤é¬é¯¡×
½÷À¤«¤éÃËÀ¤Ø¤Î¥×¥í¥Ýー¥º¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤é¬é¯¡Ê1ÎØ¡Ë¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Çò¤¤é¬é¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²Ö¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¡¢½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ¤Íè¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²Ö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Ýー¥º¤Î½Ö´Ö¤Ë¤³¤Î°ìÎØ¤òÂ£¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Ë¿¼¤¤ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë±é½Ð¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò¤¤é¬é¯¡Ê1ÎØ¡Ë\1,100
Çò¤¤é¬é¯¡Ê1ÎØ¡Ë
¢£¥ª¥×¥·¥ç¥ó£³.¡¡¥×¥í¥Ýー¥º¤Î²¦Æ»¡ÖÀÖ¤¤é¬é¯¤Î²ÖÂ«¡×
ÀÖ¤¤é¬é¯¤Î²ÖÂ«¡Ê12ËÜ¡Ë
ÃËÀ¤«¤é½÷À¤Ø¤Î¥×¥í¥Ýー¥º¤Ë¤Ï¡¢¾ðÇ®¤È°¦¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤¤é¬é¯¤Î²ÖÂ«¡Ê12ËÜ¡Ë¤ò¡£ÀÖ¤¤é¬é¯¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²Ö¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Á¡¢12ËÜ¤Îé¬é¯¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÎºÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ë¥×¥í¥Ýー¥º¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤¤é¬é¯¤Î²ÖÂ«¡Ê12ËÜ¡Ë¡¡\13,200
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÀìÇ¤¤Î¥×¥í¥Ýー¥º¥×¥é¥ó¥Êー¤¬»öÁ°¤Î¤ªÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤éÅöÆü¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Ë¡¢ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëÍ¦µ¤¤ò¡¢Èþ¤·¤¤µ²±¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤Ò¤È¤È¤¤ò¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä³µÍ×
¡Ø¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ç¥×¥í¥Ýー¥º¥Ç¥£¥Êー¥×¥é¥ó ～Valentine¡Çs Night～¡Ù
[´ü´Ö] 2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë～14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
[ÎÁ¶â] 2Ì¾¤µ¤Þ¡¡\80,000～¡¡¢¨³ÆÆü1ÁÈ¸ÂÄê
[ÆâÍÆ]
¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖSATSUKI¡×¤Þ¤¿¤ÏÅ´ÈÄ¾Æ¡ÖÝ°¡×¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Êー¡Ê´¥ÇÕ¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ç¤Î¥×¥í¥Ýー¥º¡Ê¥Á¥ã¥Ú¥ëÂßÀÚÎÁ¡¢µÇ°»£±Æ ¹þ¡Ë
ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¶¦
¡Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ï
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡ÖSATSUKI¡×¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¡\3,672
Çò¤¤é¬é¯¡Ê°ìÎØ¡Ë¡¡\1,100
ÀÖ¤¤é¬é¯¤Î²ÖÂ«¡Ê12ËÜ¡Ë¡¡\13,200
[¤ªÌä¹ç¤»] Tel: 043-297-7676¡Ê±ã²ñÍ½ÌóÄ¾ÄÌ¡¡Ê¿Æü 11:00～18:00 / ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü 9:00～18:00¡Ë