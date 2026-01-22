¡ÖDigital Space Conference 2026¡×¼çÍ×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö·ÐºÑÏ¢ÌÁ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ËÌÈø µÈ¹§¡¢°Ê²¼¡ÖÅöÏ¢ÌÁ¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCoinPost¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Î¤â¤È¡¢2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDigital Space Conference 2026¡Ê°Ê²¼¡ÖDSC2026¡×¡Ë¡×¤ò¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡DSC2026¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö·ÐºÑ¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤¹¡ÖVision2045¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¶âÍ»¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢»º¶È¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÌ¤ÍèÁü¤òÂ¿³ÑÅª¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢2045Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤Î¾ÍèÁü¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó¸À¤ä¡¢AI¡¦ÎÌ»Òµ»½Ñ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦µ»½Ñ¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢§ ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó°ìÍ÷¡ÊÍ½Äê¡Ë
- ÂçÍ½Â¬2045Ç¯¤ÎÌ¤Íè ～·ÐºÑ¡¦»Ô¾ì¤«¤éÊë¤é¤·¤Þ¤Ç～
- ¥Ç¥¸·ÐÏ¢Vision2045¤ÎÈ¯É½ ～2045Ç¯¼Ò²ñÁü¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤ÎÍ½Â¬Êó¹ð¤ÈÄó¸À～
- ¥½¥Ö¥ê¥óAI ～ÆüËÜ¼ç¸¢¤ÎAI¥¯¥é¥¦¥É～
- ¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»¥íー¥É¥Þ¥Ã¥× ～Vision2045¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¶âÍ»¤ÎÌ¤Íè～
- ¥á¥¿¥Ðー¥¹¤¬ÁÏ¤ëSDGs¤Î¥ß¥é¥¤ ～¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º～
- ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯À½Â¤¶È¡¦¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÌ¤Íè
- AI for Growth ～´ë¶È¤Î¥°¥íー¥¹¤òÀ¸¤àAI¼ÂÁõ～
¢¨¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆâÍÆ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡¦Í×ÅÐÏ¿¡Ë¡§
https://jdsef.or.jp/event/dsc/ticket
¢§DSC2026¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡DSC2026¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¡¢º£Æü¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢AI¡¢Web3¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤äÀè¿Ê»öÎã¤òÉý¹¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£»º¶È²£ÃÇ¤Çº£¸å¤Î¼Ò²ñ¹½Â¤¤ä²ÁÃÍ½Û´Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡¦ÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿·¤¿¤Ê¼¨º¶¤È¼ÂÁ©Åª¤Êµ¤¤Å¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÇ¯¤ÏÅ¸¼¨²ñ¾ìÆâ¤Ë¿·Àß¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥¹¥Æー¥¸¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£´±¸øÄ£¡¢¶È³¦ÃÄÂÎ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥ー¥Ñー¥½¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Å¸¼¨¥Öー¥¹¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶È¼ï¡¦¶È³¦¤ò±Û¤¨¤¿ÂÐÏÃ¤È¶¦ÁÏ¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1ÃúÌÜ23-3 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¿¹¥¿¥ïー5³¬¡Ö¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Õ¥©ー¥é¥à¡×
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö·ÐºÑÏ¢ÌÁ
´ë²è¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒCoinPost
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://jdsef.or.jp/event/dsc
ÌµÎÁ»²²ÃÅÐÏ¿¡§https://jdsef.or.jp/event/dsc/ticket
¢§ Digital Space Conference ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö·ÐºÑÏ¢ÌÁ DSC2026 ±¿±Ä»öÌ³¶É
E-mail: dsc@coinpost.jp