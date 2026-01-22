Áà¶È¤ò»ß¤á¤º¤ËÃÏ²¼¿å±øÀ÷¤Î³ÈÂç¤òËÉ¤°¡¡¥¨¥ó¥Ð¥¤¥ª¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤¬ÅìµþÅÔ»ö¶È¤ÇÇ§Äê¡¢ÅÚ¾í±øÀ÷½èÍýµ»½Ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¤ËÅÐÃÅ
Åö¼Ò»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Ð¥¤¥ª¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾Â¼ ¼Â¡¢°Ê²¼¡ÖEE¡×¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÃÏ²¼¿å±øÀ÷³ÈÂçËÉ»ß»Ù±ç»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÏ²¼¿å±øÀ÷¤Î³ÈÂç¤ÎËÉ»ßµ»½Ñ¡×¤Î¸øÊç¡ÊÂè4²ó¡Ë¤Ë±þÊç¤·¡¢¡ÖÁà¶ÈÃæ¤Î»ö¶È¾ì¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ëÃÏ²¼¿å±øÀ÷¤Î³ÈÂç¤ÎËÉ»ßµ»½Ñ¡×Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æµ»½ÑÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î27Æü³«ºÅ¤Î¡ÖÂè20²óÅÚ¾í±øÀ÷½èÍýµ»½Ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¤ÎÃÏ²¼¿å±øÀ÷³ÈÂçËÉ»ß»Ù±ç»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë±ß³ê¤ÊÅÚÃÏÍøÍÑ¤ÎÅ¾´¹¤ª¤è¤Ó»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÚ¾í±øÀ÷ÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚ¾í±øÀ÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¹©¾ìÀ×ÃÏÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÚÃÏ½êÍ¼ÔÅù¤òµ»½ÑÌÌ¡¦ÈñÍÑÌÌ¤ÎÁÐÊý¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¤ÎÅÚÃÏÍøÍÑÅ¾´¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÃÏ²¼¿å±øÀ÷³ÈÂçËÉ»ß¶è°èÁêÅö¤ÎÅÚÃÏ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÂÐºöÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â¾Ú»ö¶È¤È¤·¤Æ¾å¸Â3,000Ëü±ß¤Þ¤ÇÅìµþÅÔ¤¬»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢Áá´ü¤ËÅÚ¾í¡¦ÃÏ²¼¿å±øÀ÷ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤Áà¶ÈÃæ¤Î»ö¶È¾ì¤â¿·¤¿¤Ë»Ù±çÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÍèÅª¤ÊÅÚÃÏÍøÍÑÅ¾´¹¤äÇäµÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ»ö¶È¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿µ»½Ñ
¡üµ»½ÑÌ¾¾Î
PlumeStop(R)¡¦S-MicroZVI(R)¡¦ATV1³ô¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¤òÍÑ¤¤¤¿ÃÏ²¼¿å¥Ð¥ê¥¢¹©Ë¡
¢¨PlumeStop(R)¤ÈMicroZVI(R)¤Ï¡¢Regenesis Bioremediation Products Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡üµ»½Ñ¤ÎÂÐ¾ÝÊª¼Á
Âè°ì¼ïÆÃÄêÍ³²Êª¼Á¡Ê¥¨¥Á¥ì¥ó·Ï¡Ë
µ»½Ñ³µÍ×
£±¡¤Áà¶È¤ò»ß¤á¤º¤ËÃÏ²¼¿å±øÀ÷¤Î³ÈÂç¤òËÉ¤°»ÅÁÈ¤ß
ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢ÃÏ²¼¿å¤ÎÎ®¤ì¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±øÀ÷¤Î¹¤¬¤ê¤Î¤ß¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡ÖÆ©²áÀÃÏ²¼¿å¾ô²½ÊÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹©Ë¡¤Ç¤¹¡£ÃÏ²¼¿å¤ÎÎ®¤ì¤Î²¼Î®Â¦ÉßÃÏ¶³¦¤ËÆ©²áÀÃÏ²¼¿å¾ô²½ÊÉ¤ò·ÁÀ®¤·¡¢±øÀ÷Êª¼Á¤¬ÉßÃÏ¤Î³°¤Ø³È»¶¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
·¡ºï½üµî¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¹©¾ì¤ä»ö¶È½ê¤ÎÁà¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤Þ¤Þ»Ü¹©¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤ÊÅÚÃÏÍøÍÑÅ¾´¹¤Ê¤É¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÃÏ²¼¿å±øÀ÷ÂÐºö¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¤ÆÈ¼«¤Îµ»½ÑÀß·×¤ÈPlumeStop(R)¤Î³èÍÑ
±øÀ÷Êª¼Á¤òµÛÃå¤¹¤ëÁÇºà¡¢²½³ØÅª¤ËÊ¬²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¶âÂ°¡¢Ê¬²òÈùÀ¸Êª¤ÎÆ¯¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢EE¤ÎÆÈ¼«¤Îµ»½ÑÀß·×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥í¥¤¥É¾õ³èÀÃº¤Ç¤¢¤ëPlumeStop(R)¤Ç¤¹¡£ PlumeStop(R)¤ÏÃÏ²¼¿åÃæ¤ÎÍ³²Êª¼Á¤ò¸úÎ¨Åª¤ËµÛÃå¤·¡¢½Ö»þ¤Ë³È»¶¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¹¦¼Á¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈùÀ¸Êª¤¬ÄêÃå¡¦³èÆ°¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Îí²ÁÅ´¤Ë¤è¤ë²½³ØÅª¤ÊÊ¬²òºîÍÑ¤ÈÊ¬²òÈùÀ¸Êª¤ÎÆ¯¤¤¬Áê¸ß¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢PlumeStop(R)¤ËµÛÃå¤·¤¿±øÀ÷Êª¼Á¤òÃÊ³¬Åª¤ËÊ¬²ò¡¦Ìµ³²²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é»°¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉßÃÏ¶³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ²¼¿å±øÀ÷¤Î³ÈÂçËÉ»ß¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Âè20²óÅÚ¾í±øÀ÷½èÍýµ»½Ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤ÎÅÐÃÅ¡¦¹Ö±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
EE¤Ï¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè20²óÅÚ¾í±øÀ÷½èÍýµ»½Ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢ËÜµ»½Ñ¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Áà¶ÈÃæ¤Î»ö¶È¾ì¤Ë¤âÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÃÏ²¼¿å±øÀ÷³ÈÂçËÉ»ßµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢Æ©²áÀÃÏ²¼¿å¾ô²½ÊÉ¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¡¢PlumeStop(R)¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Îµ»½ÑÀß·×¡¢µ»½ÑÅª¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÅÚ¾í±øÀ÷½èÍýµ»½Ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢EE¼Ò°÷¤¬¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò
³«ºÅ³µÍ×
¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤ä¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¢¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³«ºÅ¼çºÅ¼Ô¤Î¸ø¼°¥Úー¥¸(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/chemical/soil/information/soil_forum/20forum)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü»þ
2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00～12:40¤´¤í
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ°¹Ö¤â²ÄÇ½
¾ì½ê
ÅìµþÅÔÄ£Âè°ìËÜÄ£¼Ë5³¬¡¡Âç²ñµÄ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Ð¥¤¥ª¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦´Ä¶¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚ¾í¡¦ÃÏ²¼¿å±øÀ÷¤ÎÄ´ºº¡¦ÂÐºö¥µー¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚ¾í¤¬Í³²²½³ØÊª¼Á¤Ç±øÀ÷¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÏ²¼¿å¤Ë¤â¹¤¬¤ê¡¢¿¼¹ï¤Ê·ò¹¯Èï³²¤òµÚ¤Ü¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÚ¾í¡¦ÃÏ²¼¿å±øÀ÷¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¼Á¤ÈÃÏ²¼¿å¤ËÂÐ¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£EE¤Ï±øÀ÷¤µ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤äÃÏ²¼¿å¤ò·¡ºï¤»¤º¤Ë¾ô²½¤¹¤ë¡Ö¸¶°ÌÃÖ¾ô²½¡×µ»½Ñ¤ò¹ñÆâ¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯¼ÂÍÑ²½¤·¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Îµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ê£¹çÄó°Æ¤âÆÀ°Õ¤Ç¤¹
²ñ¼Ò¾ðÊó
¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Ð¥¤¥ª¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÃÃÌêÄ®
ÂåÉ½¼Ô¡§ÃæÂ¼ ²ì°ì
ÀßÎ©¡§1999Ç¯6·î23Æü
URL¡§https://enbio-holdings.com/
YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@enbiogroups